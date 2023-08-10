Nam chính Trường Tương Tư sẽ góp mặt trong dự án mới của Triệu Lộ Tư

Sao quốc tế 10/08/2023 15:16

Gần đây, rộ tin đồn tiết lộ Đặng Vi sẽ tham gia vào dự án cổ trang Rèm Ngọc Châu Sa do Triệu Lộ Tư thủ vai chính.

Gần đây, nhiều thông tin về việc Triệu Lộ Tư sẽ hợp tác cùng Phạm Thừa Thừa trong dự án phim Rèm Ngọc Châu Sa (tên khác: Châu Liêm Ngọc Mạc). Tuy nhiên, Phạm Thừa Thừa đã nhanh chóng bác bỏ tin đồn này. Sau đó, trên mạng lại xuất hiện một "phiên bản" dàn diễn viên khác. Những cái tên được nhắc tới trong nghi vấn lần này khiến dân tình khó lòng ngó lơ. 

Nam chính Trường Tương Tư sẽ góp mặt trong dự án mới của Triệu Lộ Tư - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư chuẩn bị cho dự án phim Rèm Ngọc Châu Sa.

Theo đó, ngoại trừ nữ chính Triệu Lộ Tư đã định sẵn, nam chính Rèm Ngọc Châu Sa đã được đổi sang Vu Thích - ngôi sao trẻ sinh năm 1996 từng góp mặt trong bộ điện ảnh Phong ThầnTrường Không Chi Vương (Vương Nhất Bác, Châu Đông Vũ đóng chính). 

Ngoài ra, còn có nguồn tin tiết lộ Đặng Vi - sao nam đang nổi gần đây với vai diễn Đồ Sơn Cảnh/ Diệp Thật Thất của Trường Tương Tư cũng góp mặt trong phim. Tuy nhiên, anh sẽ chỉ đảm nhận tuyến nhân vật phụ, vị trí xếp sau cả Vu Thích và Triệu Lộ Tư, điều này khiến nhiều cư dân mạng và đặc biệt là fan Đặng Vi cảm thấy khó hiểu, có chút bất mãn thay anh chàng. 

Nam chính Trường Tương Tư sẽ góp mặt trong dự án mới của Triệu Lộ Tư - Ảnh 2
Đặng Vi được cho là sẽ góp mặt trong dự án phim Rèm Ngọc Châu Sa.

Dù biết đây mới chỉ là đồn đoán, không thể xem là thật, nhưng netizen vẫn cho rằng với địa vị và sức nóng hiện nay của Đặng Vi, nhất định sẽ không có chuyện anh chỉ "làm nền" cho một sao nam kém tiếng hơn mình. Ngược lại, còn có khả năng Đặng Vi đảm nhận vai nam chính, còn Vu Thích đóng nam phụ ở Rèm Ngọc Châu Sa

Nhà sản xuất đã thông báo khởi động dự án Rèm Ngọc Châu Sa được một khoảng thời gian, nhưng cho đến giờ vẫn chưa thể chốt xong dàn cast chính cùng lịch khai máy. 

Nam chính Trường Tương Tư sẽ góp mặt trong dự án mới của Triệu Lộ Tư - Ảnh 3
Hiện vẫn chưa chốt được dàn cast chính của phim.

Rèm Ngọc Châu Sa thuộc thể loại cổ trang, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên. Nội dung phim kể về cuộc đời nữ chính Đoan Ngọ, hành nghề đánh bắt ngọc trai. Trong một lần vô tình gặp phải nguy hiểm đã được nam chính Trương Phổ Nhiên ra tay cứu giúp. Dựa vào đầu óc lanh lợi của mình, Đoan Ngọ tham gia vào thương đoàn buôn bán Yến Tử Kinh và từng bước trở thành người có chỗ đứng vững chắc trong giới đá quý. 

Nam chính Trường Tương Tư sẽ góp mặt trong dự án mới của Triệu Lộ Tư - Ảnh 4
Đặng Vi thủ vai chính Đồ Sơn Cảnh trong Trường Tương Tư.

Tuy nhiên Đoan Ngọ lại bị bẫy chết người do Yến Tử Kinh bày ra khiến nàng suýt chút nữa mất mạng. Với mục đích tìm ra ẩn tình phía sau, Đoan Ngọ một lần nữa tới Dương Châu "lập nghiệp" lại từ đầu. Ở đây, cô đã tái ngộ Trương Phổ Nhiên, cả hai cùng nhau đối mặt với những sóng gió mới ập tới. 

Dự kiến, Rèm Ngọc Châu Sa có tổng cộng 38 tập phim. 

Triệu Lộ Tư nhận được sự quan tâm của khán giả qua biệt danh "nữ hoàng phim chiếu mạng" qua loạt bộ phim hot như Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Thanh Nang TruyệnXuân Hoa Thu Nguyệt, song phải đến khi đóng các phim Tam Thiên Nha SátTrần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, tên tuổi của Triệu Lộ Tư mới thực sự gây chấn động. Sau 5 năm vào nghề, có thể nói nữ diễn viên này đang đứng ở đỉnh của lứa tiểu hoa sau 95. Mới đây, sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu, cái tên Triệu Lộ Tư ngày càng trở nên nổi tiếng.

Đặng Vi sinh ngày 26/2/1995, là một diễn viên người Trung Quốc, tốt nghiệp khoa Kịch múa của Học viện Hí kịch Trung ương. Năm 2020, Đặng Vi tham gia bộ phim cổ trang Ngộ Long với vai nam phụ Tuyết Thiên Tầm, nhờ đó bước chân vào showbiz. Năm 2023, phim cổ trang Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng, Đặng Vi với vai nam phụ Công Dã Tịch Vô/Tiêu Lẫm/Tang Hữu được khán giả biết đến nhiều hơn. Tháng 7, Trường Tương Tư phát sóng, vai diễn hồ ly chín đuôi Đồ Sơn Cảnh giúp Đặng Vi tăng hàng triệu người theo dõi.

Hiện tại, Triệu Lộ Tư và Đặng Vi là 2 cái tên có sức ảnh hưởng trong làng phim Hoa ngữ.

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