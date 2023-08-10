Không phải Dương Tử, nhân vật được yêu thích nhất Trường Tương Tư lại là người này

Sao quốc tế 10/08/2023 16:42

Dù nhận được nhiều lời khen khi trở lại trong Trường Tương Tư nhưng Dương Tử lại không phải người được khán giả yêu thích nhất.

Là một trong ba người quan trọng nhất trong lòng Tiểu Yêu Dương Tử, Tương Liễu do Đàn Kiện Thứ thủ vai là nhân vật khiến người xem chạm tới nhiều cảm xúc bởi tình yêu thầm lặng nhưng cao cả của anh dành cho Tiểu Yêu. Không chỉ lấy được cảm tình của khán giả, nhân vật Tương Liễu cũng là con cưng của cả mẹ đẻ nguyên tác Đồng Hoa.

Không phải Dương Tử, nhân vật được yêu thích nhất Trường Tương Tư lại là người này - Ảnh 1

Có xuất thân là một Yêu vương miền biển, Tương Liễu có cuộc sống vốn vô ưu vô lo, lại tự do tung hoành. Tuy nhiên, khi được Phòng Phong Bội hiến thân mình để gia tăng công lực, Tương Liễu đồng thời cũng phải thay hắn quay trở về gia tộc chăm sóc người mẹ đang bị bệnh. 

Không chỉ làm tròn trách nhiệm chăm sóc mẹ của ân nhân, Tương Liễu còn thay Phong Bội lãnh đạo nghĩa quân Thần Vinh. Tuy nhiên, cũng vì trách nhiệm cao cả này mà đến cuối cùng, Tương Liễu không thể có được trái tim của Tiểu Yêu, thậm chí còn phải hi sinh luôn cả chín mạng của bản thân.

Không phải Dương Tử, nhân vật được yêu thích nhất Trường Tương Tư lại là người này - Ảnh 2

Đối với khán giả, sự trái ngược giữa vẻ ngoài hung hãn, lạnh lùng với nội tâm sâu sắc, chính nghĩa của Tương Liễu đã là điểm sáng giúp anh chàng được mọi người yêu quý. Vốn là một Yêu vương lạnh lùng, hống hách, Tương Liễu khi đối diện với người mình yêu lại mềm mỏng, nhẹ nhàng, thâm tình khiến bao khán giả xem phim phải tan chảy. 

Không phải Dương Tử, nhân vật được yêu thích nhất Trường Tương Tư lại là người này - Ảnh 3

Tuy nhiên, kết cục của Tương Liễu dường như lại không được trọn vẹn. Sau khi không có được trái tim của Tiểu Yêu, Tương Liễu dồn hết tâm trí vào việc lãnh đạo nghĩa binh. Đáng tiếc, sau cùng những binh pháp của chàng bị địch hóa giải, dồn cả nghĩa quân vào con đường tử nạn. Tương Liễu vẫn anh dũng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, kết cục là hy sinh nhưng vẫn giữ nguyên được chí khí chính nghĩa. Trong khi đó, người chàng yêu là Tiểu Yêu cuối cùng quy ẩn giang hồ, sống an nhàn hạnh phúc bên Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai). 

Dù có xuất thân là idol trong một nhóm nhạc nam, Đàn Kiện Thứ đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong vai trò diễn xuất.

Vào vai Tương Liễu, Đàn Kiện Thứ được nhiều fan nguyên tác nhận xét giống như "từ sách bước ra".

Không phải Dương Tử, nhân vật được yêu thích nhất Trường Tương Tư lại là người này - Ảnh 4

Trước đó, khi vừa có tin Đàn Kiện Thứ vào vai Tương Liễu, nhiều người đã cho rằng anh không phù hợp vì chiều cao chỉ có 1m74, thấp hơn so với thiết lập của nhân vật trong tiểu thuyết gốc.

Tuy nhiên, sau khi phim lên sóng, không ít khán giả nói rằng vì Đàn Kiện Thứ diễn quá tốt một Tương Liễu nội tâm đầy phức tạp, bên ngoài lạnh lùng, bên trong thâm tình, nên họ tự động "cộng thêm" cho anh 10 cm chiều cao. 

Đàn Kiện Thứ (nghệ danh: JC-T) sinh ngày 5/10/1990 tại Quảng Tây, Trung Quốc, là nam diễn viên, ca sĩ, rapper, dancer. Anh chính thức ra mắt năm 2010 với thân phận thành viên nhóm M.I.C và đã phát hành nhiều album cùng nhóm. 

Không phải Dương Tử, nhân vật được yêu thích nhất Trường Tương Tư lại là người này - Ảnh 5

Đàn Kiện Thứ theo đuổi Khiêu vũ thể thao chuyên nghiệp từ năm 13 tuổi và đã giành giải vô địch Khiêu vũ thể thao toàn quốc và Quán quân nhảy Latin (năm 2006).

Đàn Kiện Thứ được biết đến nhiều qua các vai diễn như Tư Mã Chiêu - Quân Sư Liên Minh (2017), Tào Phi - Tam Quốc Cơ Mật (2018), Trần Nhẫn Hương - Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng (2020), Thẩm Dực - Lạp Tội Đồ Giám (2022), Tần Hoài - Bạn An Toàn Không? (2022) - Tương Liễu - Trường Tương Tư (2023).

Anh giành Quán quân trong nhiều chương trình truyền hình về ca hát, tuyển chọn thần tượng, hài kịch của Trung Quốc.

Với khiếu hài hước, duyên dáng khi tham gia các chương trình tống nghệ, Đàn Kiện Thứ cũng trở thành thành viên trong nhóm Hi6 của show "Xin Chào Thứ 7" cùng MC Hà Cảnh, Vương Hạc Đệ, Tần Tiêu Hiền, Dương Địch, Đinh Trình Hâm,... từ năm 2022.

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