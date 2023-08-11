Triệu Lộ Tư bị khịa, lại liên quan đến chữ 'trà xanh'

Mới đây, Triệu Lộ Tư được công bố tham gia dàn khách mời thường trú của show giải trí Truyện Cổ Tích do Tencent sản xuất. Đáng chú ý, nhà tài trợ cho chương trình này là một hãng trà xanh nổi tiếng. Bởi vậy, trên poster của một khách mời đều có tên thương hiệu trà này.

Do từng vướng lùm xùm trên mạng xã hội, Triệu Lộ Tư bị anti-fan gán mác "trà xanh", do vậy chữ "trà xanh" khá nhạy cảm với nàng tiều hoa này.

Cư dân mạng không khỏi thắc mắc liệu đây là do sơ suất của tổ hậu kỳ hay một động thái cố ý vì Triệu Lộ Tư nhạy cảm với từ “trà xanh”? Thậm chí có cư dân mạng còn “khịa” rằng bản thân Triệu Lộ Tư đã là lời quảng cáo tốt nhất cho thương hiệu trà xanh bởi thế không cần phải có chữ trên poster nữa.

Tuy nhiên, netizen phát hiện ra rằng chữ “trà xanh” trên logo show trong poster của Triệu Lộ Tư đã bị xóa đi. Trong khi đó, poster của một khách mời khác là Bành Dục Sướng thì chữ “trà xanh” vẫn còn nguyên vẹn.

Triệu Lộ Tư bị anti-fan gán mác "Trà xanh".

Trước đó, Triệu Lộ Tư bị gắn với biệt danh “trà xanh” bởi loạt động thái gây tai tiếng như đăng lời tỏ tình với Tiêu Chiến rồi xóa, sau đó giải thích là bị hack; like bình luận chê bai tạo hình nữ thần Kim Ưng của Tống Thiến; thường xuyên “cọ nhiệt” đàn chị như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Suzy…

Tuy vậy, Triệu Lộ Tư ngày càng chiếm được cảm tình của khán giả khi tham gia nhiều bộ phim ăn khách, đạt được thành công lớn như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Trường Ca Hành, Tinh Hán Xán Lạn, Vụng Trộm Không Thể Giấu…

Triệu Lộ Tư đang là một trong các tiểu hoa đình đám nhất hiện tại.

Có thể nói, Triệu Lộ Tư là tiểu hoa top đầu lứa 95 vào thời điểm hiện tại, vượt trên Ngu Thư Hân, Cúc Tịnh Y, Dương Siêu Việt…

Sau sự thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu vừa lên sóng, Triệu Lộ Tư tiếp tục gặp gỡ khán giả thông qua show Truyện Cổ Tích. Được biết, dàn cast của show bao gồm Triệu Lộ Tư, Trần Vỹ Đình, Đỗ Hải Đào, Bành Dục Sướng, Mã Lệ, Hứa Nguỵ Châu, Lục Hổ, Ngô Hân, Trương Tiểu Uyển, Trần Thiếu Hi.

Triệu Lộ Tư sớm nổi tiếng với danh hiệu “Hoa khôi Đại học Minh Đạo” từ thời còn cắp sách đến trường. Đến năm 2017, cô lần đầu ra mắt làng giải trí với vai diễn Mã Tuyết Vân trong Phượng Tù Hoàng. Tuy chỉ là vai phụ nhưng Triệu Lộ Tư cũng bắt đầu được khán giả biết đến qua hình ảnh của một cô tiểu thư khuê các nhưng toan tính mưu mô.

Với nhan sắc ngọt ngào, cô nhanh chóng có được nhiều sự yêu thích từ khán giả.

Từ sau bộ phim Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Triệu Lộ Tư mới trở nên nổi tiếng và gắn liền với nhiều bộ phim chiếu mạng được ưa chuộng khác. Thời điểm đó, nữ diễn viên được khán giả đặt cho biệt danh “mỹ nữ xuyên không” vì số lần đóng phim xuyên không của cô là nhiều vô số kể.

Tuy nhiên, phải đến năm 2020, vai diễn công chúa Lạc Yên của Triệu Lộ Tư trong Trường Ca Hành bất ngờ được khán giả hết lời ngợi khen và đánh giá là vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của cô kể từ khi bước chân vào nghiệp diễn xuất. Sau đó, cô bắt đầu có nhiều đất diễn hơn, trở thành một trong các tiểu hoa đình đám trong làng điện ảnh Hoa ngữ.

Sau 5 năm bước chân vào ngành giải trí, Triệu Lộ Tư ở hiện tại đã sở hữu cả khối gia tài phim ảnh đồ sộ và danh tiếng mà không phải sao trẻ nào cũng làm được. Cô được nhận xét là đang đứng ở đỉnh của lứa tiểu hoa sau 95 và được kỳ vọng sẽ còn phát triển rực rỡ hơn nữa trong tương lai.