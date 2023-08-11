Đạt thành tích 'khủng' sau ngày đầu lên sóng, Bảy Kiếp Cát Tường của Dương Siêu Việt thăng hạng bất ngờ

Sao quốc tế 11/08/2023 21:04

Ngay ngày đầu tiên lên sóng, Bảy Kiếp Cát Tường đã bất ngờ đạt thành tích khủng, vượt mức nhiệt 7000 trên nền tảng iQIYI, không hổ danh là tác phẩm được đầu tư cấp S+.

Sau nhiều lần 'chơi chiêu' lùi lịch chiếu liên tục để không đụng độ 2 siêu phẩm Trường Tương TưLiên Hoa Lâu, Bảy Kiếp Cát Tường đã chính thức phát sóng.

Nguyên nhân là vì cả Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt đều chưa đủ khả năng gánh phim. Không chỉ vậy, diễn xuất của Dương Siêu Việt vẫn luôn bị chê bai thậm tệ, từ đơ tới biểu cảm quá lố, khiến khán giả tụt cảm xúc.

Đạt thành tích 'khủng' sau ngày đầu lên sóng, Bảy Kiếp Cát Tường của Dương Siêu Việt thăng hạng bất ngờ - Ảnh 1

Tuy vậy, sau ngày đầu tiên lên sóng, Bảy Kiếp Cát Tường đã bất ngờ nhận được nhiều lời khen của khán giả, vượt trên cả sự kỳ vọng trước đó.

Đặc biệt, phục trang và kỹ xảo đỉnh cao của phim khiến người xem như thật sự lạc vào một thế giới thần tiên đầy sống động. Mạch phim hài hước, lôi cuốn, phục trang tỉ mỉ phù hợp với từng nhân vật khiến khán giả mãn nhãn, không hổ danh là tác phẩm được đầu tư cấp S+.

Đạt thành tích 'khủng' sau ngày đầu lên sóng, Bảy Kiếp Cát Tường của Dương Siêu Việt thăng hạng bất ngờ - Ảnh 2

Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn cast cũng được khen tròn vai. Ngay cả “hố đen” diễn xuất như Dương Siêu Việt lần này cũng đã tiến bộ, tự nhiên hơn trước rất nhiều, không khiến người xem bỏ phim từ cái nhìn đầu tiên.

Nhờ vậy, Bảy Kiếp Cát Tường đã vượt mức nhiệt 7000 trên nền tảng iQIYI chỉ sau chưa đầy 1 ngày phim lên sóng.

Đạt thành tích 'khủng' sau ngày đầu lên sóng, Bảy Kiếp Cát Tường của Dương Siêu Việt thăng hạng bất ngờ - Ảnh 3

Đạt thành tích 'khủng' sau ngày đầu lên sóng, Bảy Kiếp Cát Tường của Dương Siêu Việt thăng hạng bất ngờ - Ảnh 4

Trước đó, Dương Siêu Việt được nâng đỡ hết mình dù khả năng diễn xuất hạn chế. Cô liên tục xuất hiện trong vai nữ chính của các bộ phim như Thả Thính Phượng Minh, Em Đến Cùng Mùa Hè, Trùng Tử… Tuy nhiên, tất cả đều mang tới sự thất vọng cho khán giả.

Dương Siêu Việt bị nhận xét diễn lố, không có cảm xúc, “ngũ quan bay tán loạn”. Bảy Kiếp Cát Tường có lẽ chính là tác phẩm “đặt cược” của nữ diễn viên. Nếu bộ phim còn không đạt được thành công như kỳ vọng, Dương Siêu Việt nhiều khả năng sẽ chính thức bị bỏ lại trên đường đua với các tiểu hoa cùng lứa như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân.

Đạt thành tích 'khủng' sau ngày đầu lên sóng, Bảy Kiếp Cát Tường của Dương Siêu Việt thăng hạng bất ngờ - Ảnh 5

Bảy Kiếp Cát Tường (The Seventh Generation) chuyển thể từ tiểu thuyết Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May của tác giả Cửu Lộ Phi Hương kể về câu chuyện của cặp đôi Vân Tường và Sơ Không. Vân Tường là tì nữ trông coi tơ hồng nhân duyên trong phủ Nguyệt Lão còn Sơ Không là tiên quân cai quản tháng đầu tiên của năm.

Sơ Không là đệ tử dưới trướng của Mão Nhật Tinh Quân, một lần đi lạc vào Nguyệt Lão Các bị xem là kẻ xấu. Sơ Không làm hỏng cái quạt của Tiểu Tường Tử, thế là hai người cãi nhau ầm ĩ, vô ý làm rối tung tơ hồng, gây nên hỗn loạn hôn nhân trong tam giới, Ngọc Hoàng biết được, bắt phạt hai người phải trải qua 7 tình kiếp mới được trở về thiên giới, câu chuyện lý thú cũng bắt đầu từ đây.

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