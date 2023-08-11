Nam chính Trường Tương Tư sắp sửa đóng phim mới, kịch bản bất ổn khiến fan nơm nớp lo sợ

Sau Trường Nguyệt Tẫn Minh, tên tuổi của Đặng Vi tăng lên nhanh chóng. Nhưng Trường Tương Tư mới chính là bước ngoặt lớn giúp danh tiếng của mỹ nam này trở nên nổi hơn bao giờ hết.

Cùng với đó, mới đây trên mạng còn lan truyền thông tin Đặng Vi sắp sửa tham gia đóng chính bộ phim tiên hiệp Tiên Đài Có Cây ( Tiên Đài Hữu Thụ ), hợp tác cùng "tình tin đồn" Ngô Lỗi - Hướng Hàm Chi. Như vậy, nếu điều này thành thật, đây sẽ là vai nam chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của anh.

Tuy nhiên, fan Đặng Vi lại tỏ ra không mấy hài lòng về việc anh diễn chính Tiên Đài Hữu Thụ. Nguyên nhân đầu tiên là do nữ chính Hướng Hàm Chi kém tiếng, khó bảo đảm phim sẽ được chú ý tới, tiếp đến là nguyên tác của phim quá "bất ổn", nên hầu hết người hâm mộ đều không muốn nam diễn viên Trường Tương Tư tham gia dự án này.

Trước đó, khi có tin đồn nam diễn viên Bạch Kính Đình tiếp xúc với Tiên Đài Hữu Thụ, fan ngôi sao sinh năm 1993 cũng phản đối kịch liệt bởi những bất ổn trong kịch bản phim:

Bộ phim tiên hiệp đề tài sư đồ luyến (tình thầy trò) hiện tại đang rất nhạy cảm, đặc biệt là trong tình hình nhiều bộ phim bị hoãn chiếu, phải kiểm duyệt lại, nên nếu kịch bản của Tiên Đài Có Cây không đủ chặt chẽ thì rất khó thông qua kiểm duyệt của Cục phim ảnh, thậm chí có nguy cơ đắp chiếu.

Tình tiết trong nguyên tác ban đầu vừa "cẩu huyết" vừa cũ kỹ, nam nữ chính hiểu lầm nhau để "ngược" nhau thê thảm, dễ khiến người xem thấy nhạt nhẽo và mệt mỏi. Mặc dù chưa biết lên phim sẽ được cải biên ra sao, nhưng nguyên tác gốc vốn đã không được đánh giá cao.

Nam chính ra tay giết chết nữ chính rồi sau lại hối hận, đúng chuẩn hình tượng nam chính dễ bị mắng chửi nhất. Không chỉ vậy, bản thân nhân vật nam chính không có điểm sáng cũng chẳng có gì đặc sắc, hoàn toàn chỉ làm nền cho nữ chính. Ngược lại, nữ chính được xây dựng thu hút hơn hẳn.

Những năm gần đây, sự nghiệp của Bạch Kính Đình đang phát triển ổn định, danh tiếng cũng rất tốt, những tác phẩm trước đó đều được đầu tư lớn, do đơn vị chế tác lớn sản xuất, kịch bản chắc tay và mới lạ. Người hâm mộ cho rằng, Bạch Kính Đình không cần nhận một bộ tiên hiệp tệ thế này để "nâng" nữ chính.

Trước động thái gay gắt của người hâm mộ lẫn netizen, hiện tại phía Đặng Vi và đoàn phim Tiên Đài Hữu Thụ vẫn chưa đưa ra phản hồi nào.