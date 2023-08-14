Bảy Kiếp Cát Tường nhuốm màu bi thương, khán giả bất ngờ 'sao lúc đầu nói phim hài'?

Từ khi chưa được công chiếu, Bảy Kiếp Cát Tường đã gây chú ý bởi kịch bản hấp dẫn cùng sự góp mặt của 2 diễn viên nổi tiếng Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt . Mới đây, khi đã lên sóng những tập đầu tiên, Bảy Kiếp Cát Tường nhận về nhiều lời khen ngợi của khán giả. Dù được giới thiệu là bộ phim vui vẻ, hài hước, tuy nhiên ngay từ những tập đầu, phim bất ngờ "quay xe" với cảnh nhuốm màu bi thương.

Sau kiếp đầu tiên hóa thân thành heo và hổ thì sang kiếp thứ hai, số phận của hai nhân vật chính Lục Trường Không và Tống Tường Vân nhuốm màu đau thương. Vốn là thanh mai trúc mã từng thề nguyện bên nhau nhưng vì tranh đấu chính trị và vương gia Lý Tu Minh muốn đoạt lấy Tường Vân mà không tiếc thủ đoạn hãm hại cả hai nhà.

Phim kể về 7 lần lịch kiếp của Thần quân Sơ Không (Đinh Vũ Hề) và tiên nữ Tường Vân (Dương Siêu Việt) tại nhân gian. Đây vốn là hình phạt vì hai người làm rối dây tơ hồng của Nguyệt lão.

Trường Không và Tường Vân lần lượt nhìn cha mẹ qua đời, nhà tan cửa nát. Vì để giữ mạng cho Trường Không, Tường Vân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhận lời làm đám cưới với kẻ thù. Trong hôn lễ, Lục Trường Không tới cướp dâu nhưng sau cùng, Tường Vân qua đời vì đỡ tên cho chàng.

Ở kiếp này, Lục Trường Không tóc bạc trắng vì Tường Vân, sống cô độc đau khổ cả đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Phim đã lấy nhiều nước mắt của khán giả, từ khi cha mẹ hai bên qua đời cho tới đám cưới nhuốm máu Lục Trường Không và Tống Tường Vân. Trong phần thảo luận về phim, nhiều người xem bày tỏ mới tới kiếp thứ hai mà đã bi thảm thế này rồi, không biết ở những phần tiếp theo họ còn chịu nổi không?

Bên cạnh đó, diễn xuất của Đinh Vũ Hề nhận nhiều lời khen ngợi, đặc biệt trong phân cảnh đám cưới. Về phần Dương Siêu Việt, dù cô chưa hoàn toàn lột tả được hết cảm xúc của nhân vật nhưng cũng đã tiết chế biểu cảm, có thể khiến khán giả xúc động khi theo dõi Bảy Kiếp Cát Tường.

Bảy Kiếp May Mắn mang tới câu chuyện tình yêu giữa chiến thần Sơ Không (Đinh Vũ Hề) và nàng tiểu tiên Tường Vân (Dương Siêu Việt) của Nhân Duyên Các. Ở quá khứ xa xăm, trong thiên địa từng tồn tại một ma thần đáng sợ tên Thương Hải. Nhằm bảo vệ lục giới, Sơ Không đã hy sinh một nửa nguyên thần để tiêu diệt ma thần.

Sau rất nhiều năm yên bình, Thiên giới đứng trước nguy cơ phải đối mặt với một kiếp nạn lớn - sự tái sinh của ma thần. Trong khi đó, nguyên thần của Sơ Không mãi chẳng hồi phục. Hạo Hiên thần quân (Thiên Đế) cho rằng nguyên nhân của mọi chuyện đến từ việc chàng không chịu lịch tình kiếp. Do đó, ngài đã ra lệnh bằng mọi giá phải giúp Sơ Không tìm được nửa kia, nếu không sẽ cho dỡ bỏ Nhân Duyên Các.

Sơ Không từ trước tới nay luôn không thích chuyện tình cảm nam nữ. Vì vậy nên để hoàn thành nhiệm vụ, cô nàng "báo thủ" Tường Vân đã trộm đi Khiên Ti Dẫn, bảo vật trấn các của Nhân Duyên Các.

Đây là một món thần khí thượng cổ, tương truyền có thể se duyên cho bất cứ ai. Vì đã nhận "hối lộ" của công chúa Đông Hải Oanh Thời, thế nên vốn dĩ Tường Vân muốn dùng Khiên Ti Dẫn để kết đôi cho Oanh Thời và Sơ Không. Tuy nhiên, một sự cố xảy ra khiến 7 sợi tơ hồng cuốn vào tay của nàng và vị chiến thần mạnh nhất Thiên giới.

Do sơ ý, Tường Vân ngã xuống giếng Hồng Trần. Và bởi 7 sợi tơ hồng của Khiên Ti Diễn đang nối hai người với nhau, Sơ Không cũng bị kéo xuống. Tường Vân và Sơ Không bất đắc dĩ phải xuống trần lịch kiếp cùng nhau.

Sau khi trở lại, Sơ Không phát hiện nguyên thần của bản thân nhờ vậy mà phục hồi được một phần. Để sớm ngày lấy lại thực lực, Sơ Không ra lệnh cho Tường Vân trở thành tiên lữ lịch kiếp, phải cùng chàng xuống trần gian thêm 6 lần nữa. Mỗi lần như vậy, cả hai lại trải qua đủ chuyện cùng nhau. Thế rồi, bí mật về mối duyên từ hàng vạn năm trước của họ dần được hé mở.