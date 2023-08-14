Ngu Thư Hân bị cho là học theo tạo hình của một sao nữ kém tiếng

Sao quốc tế 14/08/2023 15:36

Được biết cả 2 từng xasting chung một vai, đều có phong cách trong sáng, sôi nổi, vui vẻ giống nhau, tuy nhiên Ngu Thư Hân là người được chọn.

Ngu Thư Hân đang chuẩn bị cho một dự án cổ trang mới mang tên Vĩnh Dạ Tinh Hà. Trong phim mới, Ngu Thư Hân vào vai Lăng Diệu Diệu - một cô gái xuyên không vào tiểu thuyết.Tuy nhiên, tạo hình trong phim của nữ diễn viên nhận về nhiều ý kiến trái chiều của người hâm mộ.

Khi tạo hình Lăng Diệu Diệu của Ngu Thư Hân được leak ra, bên cạnh những lời khen ngợi thì có một bộ phận fan không quá hài lòng với tạo hình mới nên đã gửi kiến nghị với đạo diễn Vương Nhất Hủ và Dịch Tiểu Nhã. Đáng nói là một fan tích vàng của Ngu Thư Hân lại lấy tạo hình của Điền Hi Vi (đã che mặt) để làm ảnh tham khảo cho bài của mình.

Ngu Thư Hân bị cho là học theo tạo hình của một sao nữ kém tiếng - Ảnh 1

Trước đó, fan hai nhà đã từng không ít lần khẩu chiến dữ dội vì vấn đề tranh chấp vai diễn. Được biết lúc đầu Điền Hi Vi cũng nằm trong danh sách casting cho vai này nhưng sau đó lại rơi vào tay Ngu Thư Hân. Hai nữ diễn viên đều có phong cách trong sáng, sôi nổi, vui vẻ giống nhau nên càng làm dấy lên nghi ngờ Ngu Thư Hân được ưu ái. 

Ngu Thư Hân bị cho là học theo tạo hình của một sao nữ kém tiếng - Ảnh 2

Trong bài thảo luận với hashtag Fan_Ngu_Thư_Hân_muốn_Vương_Nhất_Hủ_tham_khảo_tạo_hình_của_Điền_Hi_Vi, người hâm mộ Điền Hi Vi tuy chỉ bằng 1/3 người hâm mộ Ngu Thư Hân nhưng không hề e ngại bảo vệ thần tượng, khẳng định nữ diễn viên không "cọ nhiệt" Ngu Thư Hân mà do fan Ngu Thư Hân châm ngòi trước. 

Hiện tại Điền Hi Vi trong quá trình quay Đại Phụng Đả Canh Nhân đóng cặp cùng Vương Hạc Đệ. Tuy bị chế giễu là tiểu Triệu Lộ Tư vì tính cách "thảo mai", hai mặt nhưng Điền Hi Vi có tài nguyên phim ảnh không tồi. 

Ngu Thư Hân bị cho là học theo tạo hình của một sao nữ kém tiếng - Ảnh 3

Vĩnh Dạ Tinh Hà là dự án phim ngôn tình chuyển thể từ tiểu thuyết Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược. Nội dung truyện xoay quanh nhân vật Lăng Diệu Diệu, cô gái xuyên không vào tiểu thuyết và trở thành nữ phụ ai ai cũng ghét.

Cô phải thực hiện những nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra để quay về thế giới thực. Trong quá trình đó, Lăng Diệu Diệu đã yêu Mộ Thanh, em trai của nữ chính ở thế giới tiểu thuyết.

Ngu Thư Hân bị cho là học theo tạo hình của một sao nữ kém tiếng - Ảnh 4

Được biết, ở dự án phim mới này, Ngu Thư Hân hợp tác cùng Đinh Vũ Hề. Ngoài dự án Vĩnh Dạ Tinh Hà, bộ phim sắp lên sóng Vân Chi Vũ của cô nàng đóng cặp với Trương Lăng Hách cũng nhận được sự kỳ vọng lớn sau khi tung trailer với những phân đoạn giao chiến kịch tính và tạo hình vô cùng ấn tượng của dàn diễn viên. Trong đó, tạo hình nữ cường của Ngu Thư Hân khiến dân tình choáng ngợp vì quá đẹp.

Khán giả háo hức chờ đợi sự trở lại của cặp đôi đáng yêu ngày nào. Tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề sẽ phải thể hiện tốt hơn để đáp lại mong chờ của khán giả.

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Từ khóa:   Ngu Thư Hân Điền Hi Vi Vĩnh Dạ Tinh Hà phim cổ trang Phim Hoa Ngữ hay

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