Gần đây, Lưu Diệc Phi gây chú ý khi xuất hiện trong hậu trường phim mới "Câu chuyện hoa hồng" sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh. Với nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng, nữ diễn viên khiến khán giả vô cùng mong chờ trong dự án mới. Tuy nhiên, dù chưa lên sóng, phim mới của Lưu Diệc Phi đã gặp 'biến'.

Dẫu là dự án gây chú ý cho khán giả nhưng đoàn phim "Câu chuyện hoa hồng" bất ngờ dính phải tranh cãi không đáng có. Theo đó, bộ phim có những cảnh quay trong khuôn viên trường học.

Theo tiết lộ từ phía đoàn phim, "Câu chuyện hoa hồng" đang trong quá trình khởi quay và hoàn thiện một số phân cảnh.

Chính vì thế, nhiều ngày qua, nhiều người cảm thấy khó chịu vì lối đi bị chiếm dụng.

Cụ thể, thông qua đoạn video được khán giả chia sẻ, phim đang được quay tại Đại học Nhân dân Trung Quốc. Nhưng các giảng viên và sinh viên bày tỏ sự khó chịu khi đi lại khó khăn vì đoàn phim chiếm dụng hết các lối đi (dù trước đó ê-kíp đã xin phép quay phim).

Ngoài ra, điều gây tranh cãi lớn nhất là khán giả không hài lòng với thái độ của ê-kíp trong đoàn phim. Nhiều người cho rằng, họ chứng kiến các nhân viên hành xử thô lỗ và thiếu tôn trọng người khác.

Chính điều này khiến cho "Câu chuyện hoa hồng" chưa lên sóng đã có điểm trừ lớn trong mắt khán giả.

Dù có những tranh cãi, tuy nhiên, không ít khán giả cũng lên tiếng bênh vực đoàn phim. Những người này cho rằng, việc quay phim áp lực và phải huy động lực lượng lớn nên sẽ có những bất đồng là dễ hiểu.

Hơn nữa, một số khán giả cũng thông cảm cho đoàn phim vì thời gian quay hạn chế, buộc lòng ê-kíp phải tận dụng triệt để khuôn viên trường để hoàn thiện các cảnh quay theo tiến độ.

Bởi nếu đình trệ thì việc phải quay lại và vấn đề kinh phí đội lên là rất cao.

"Câu chuyện hoa hồng" là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Trong phim Câu chuyện hoa hồng, Lưu Diệc Phi đảm nhận vai Hoàng Diệc Mai (biệt danh Rose, tức hoa hồng). Cô sinh ra trong một gia đình tri thức và sớm bộc lộ năng khiếu về nghệ thuật.

Ở tuổi trưởng thành, Diệc Mai gặp gỡ và phải lòng Trang Quốc Đông (Bành Quán Anh). Tuy nhiên, vì bỏ lỡ nhau, Diệc Mai kết hôn với Phương Hiệp Văn (Lâm Canh Tân) và có một đứa con. Mặc dù vậy, cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng đi vào hồi kết vì cả hai không tìm được tiếng nói chung.

Sau đó, trong thời gian lập nghiệp, cô lại một lần nữa nảy sinh tình cảm với Phổ Gia Minh (Hoắc Kiến Hoa). Đáng tiếc, mối nhân duyên này một lần nữa không thành vì cả hai bị ngăn cách bởi sinh tử.