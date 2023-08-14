Tạo hình hỷ phục của Dương Tử giống với mỹ nhân này nhưng nhan sắc lại bị chê thua xa

Trường Tương Tư hiện tại vẫn đang làm mưa làm gió trên đường đua phim hè 2023, giúp danh tiếng của Dương Tử ngày càng thăng hạng. Dù diễn xuất nhận cơn mưa lời khen, nhưng nhan sắc của Tiểu yêu Dương Tử vẫn gây nhiều tranh cãi.

Trong một phân cảnh mặc hỷ phục trong phim, người hâm mộ tinh mắt phát hiện hỷ phục của Dương Tử giống của Trần Đô Linh trong Liên Hoa Lâu đến 90%. Tuy nhiên tạo hình của Trần Đô Linh được công khai trước nên nhiều khả năng stylist Dương Tử đã "mượn ý tưởng".

Dưới bài đăng của blogger, netizen chê cười nàng tiểu hoa vì nhan sắc thua xa đàn em dù cùng một kiểu trang phục. Trần Đô Linh được khen ngợi vì gương mặt sáng, khí chất sang chảnh. Ngược lại, Dương Tử có phần dừ và "phèn" hơn.

Xét về diễn xuất, Trần Đô Linh không thể đọ với Dương Tử. Nhưng xét về nhan sắc, EQ, học vấn thì hơn hẳn đàn chị một bậc. Đó cũng là lý do nữ diễn viên có được thiện cảm của khán giả dù không có vai diễn nào thực sự bạo.

Gần đây, trailer Hoa Thiên Cốt của Trần Đô Linh bị khán giả ném đá dữ dội vì kỹ xảo ba xu, tạo hình xấu, màu phim cũ kỹ. Được biết phim sẽ sớm lên sóng trong thời gian tới, nhưng nhiều khả năng cũng không được đón nhận.

Trước đó, Hoa Thiên Cốt bản truyền hình được lên sóng vào mùa hè năm 2015, do Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa đóng chính. Bộ phim gây ấn tượng mạnh mẽ không chỉ tại Trung Quốc mà còn trên thị trường quốc tế. Đây cũng được xem là "bàn đạp" giúp Triệu Lệ Dĩnh trở thành sao hạng A trong làng giải trí Hoa ngữ.

Chính bởi vì cái bóng quá lớn của Triệu Lệ Dĩnh khi hóa thân thành nàng Tiểu Cốt xinh đẹp, ngây thơ và hồn nhiên, khiến Trần Đô Linh - người thủ vai Hoa Thiên Cốt trong bản điện ảnh phải nhận chỉ trích gay gắt bởi không thể hiện được bản chất cũng như thần thái nhân vật này.

Tuy trước đó, Trần Đô Linh là một trong những gương mặt hợp vibe cổ trang, từng "gây bão" với những tạo hình tiên tử nhẹ nhàng, thục nữ. Nhưng để vào vai Tiểu Cốt tinh nghịch thì nữ diễn viên hoàn toàn không thể so bì với Triệu Lệ Dĩnh.