Nhà sản xuất suýt hại sự nghiệp Thành Nghị, fan thở phào vì may chưa xảy ra

Thời điểm hiện tại, lưu lượng của Liên Hoa Lâu càng ngày càng tăng dù phim đã về hồi kết. Ngoài diễn xuất nhận nhiều lời khen của Thành Nghị thì sự góp mặt của Tăng Thuấn Hy, Tiêu Thuận Nghiêu, Trần Đô Linh ,... khiến bộ phim tăng thêm sức hút.

Tuy nhiên, mới đây lại có thông tin nói rằng người được chọn vào vai Kiều Uyển Vãn ban đầu không phải Trần Đô Linh mà là đàn chị chung công ty với Thành Nghị - Lý Tiểu Nhiễm . Nữ diễn viên sinh năm 1976 từng tham gia nhiều bộ phim ăn khách như Khánh Dư Niên, Đời Này Có Em, Không Kịp Nói Yêu Em, Tam Thể,...

Trong phim, Trần Đô Linh vào vai Kiều Uyển Vãn - hồng nhan tri kỷ của Lý Tương Di (Thành Nghị) thời trẻ. Tuyến tình cảm giữa hai nhân vật ít đến hiếm hoi, song, lại có sức hút đặc biệt, lấy đi biết bao nước mắt của khán giả. Đa phần mọi người đều thừa nhận Trần Đô Linh phù hợp với vai diễn và hình tượng đại mỹ nhân này.

Lý Tiểu Nhiễm.

Kỹ năng diễn xuất của Lý Tiểu Nhiễm rất tốt, đó là điều không cần phải bàn cãi, nhưng suy cho cùng để cô đảm nhận vai Kiều Uyển Vãn, và khoảng cách chênh lệch 14 tuổi giữa nữ diễn viên (47 tuổi) và Thành Nghị (33 tuổi) khiến khán giả không thể tiếp nhận nổi, cũng không phù hợp với bối cảnh Liên Hoa Lâu.

Được biết, thời điểm khi fan nguyên tác Liên Hoa Lâu hay tin Lý Tiểu Nhiễm có khả năng gia nhập đoàn phim, họ đã phản đối vô cùng kịch liệt, chỉ trích Lý Tiểu Nhiễm và Thành Nghị giống như mối quan hệ mẹ - con hơn mối tình đầu được viết trong sách. Bị ném đá quá dữ dội, nhà sản xuất đã từ bỏ mỹ nhân họ Lý và tìm tới Trần Đô Linh.

Liên Hoa Lâu là một bộ phim võ hiệp trinh thám do Quách Hổ và Nhậm Hải Đào đạo diễn. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Liên Hoa Lầu Cát Tường của Tùng Bình, kể về Lý Tương Di - Môn chủ Tứ Cố Môn nổi tiếng trong võ lâm, sau một trận chiến lớn bị thương nặng và từ đó lui về làm một lang trung không thèm quan tâm danh vọng.

Trong cuộc gặp gỡ người bạn mới Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh - kẻ thù cũ, Tương Di quyết định trở lại giang hồ một lần nữa. Mười năm trước, Lý Tương Di (do Thành Nghị thủ vai) - Chủ Môn phái Tứ Cố Môn, với thanh kiếm Tương Di Đại Kiếm vô song thiên hạ, trở thành ánh sáng của võ lâm chính đạo. Nhưng vì chiến hẹn Đông Hải với Địch Phi Thanh (Tiêu Thuận Nghiêu thủ vai) - Minh Chủ Kim Oanh Môn, hai cao thủ này biến mất khỏi giang hồ. Tứ Cố Môn và Kim Oanh Môn cũng dần dần biến mất khỏi giang hồ.

Mười năm sau đó, Lý Liên Hoa (do Thành Nghị thủ vai) - một y sĩ lang thang trong làng, nhận được danh hiệu danh y. Ông không hề muốn tham gia giang hồ nhưng lại bị cuốn vào. Phương Đa Bệnh (do Tăng Thuấn Hy thủ vai) - thiếu gia nhiệt huyết với ước mơ công lý, nhận ra Lý Liên Hoa không đơn giản như vậy và quyết tìm ra bằng chứng về việc Lý Liên Hoa mạo danh danh y. Địch Phi Thanh, người luôn coi Lý Tương Di là đối thủ mạnh, sau khi trở lại giang hồ, không nhận ra Lý Tương Di.

Sau một chuỗi vụ án, ba người họ đã xây dựng một tình bạn sâu sắc chỉ bằng mồm mép và trào phúng khi phá án. Lý Liên Hoa, ban đầu không quan tâm đến giang hồ, vì Địch Phi Thanh, cùng với sự lôi kéo của Phương Đa Bệnh, lại lần nữa thắp lên niềm đam mê nhiệt huyết. Ba người họ cùng nhau chiến đấu, phá giải những vụ án kỳ quái trong giang hồ, gìn giữ công lý và hòa bình thế giới.