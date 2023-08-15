Liên Hoa Lâu tiếp tục phá kỷ lục, Thành Nghị 'thần tốc' đuổi sát kịp Tiêu Chiến

Thời điểm hiện tại, siêu phẩm cổ trang Liên Hoa Lâu và Trường Tương Tư đang "làm mưa làm gió" trên đường đua phim hè 2023 . Nếu đem ra so sánh, Trường Tương Tư sở hữu dàn diễn viên long lanh, cùng kịch bản thu hút, thì Liên Hoa Lâu lại theo chủ đề phá án, cách thiết lập nhân vật chi tiết khiến tác phẩm liên tiếp phá kỷ lục trong thời gian ngắn.

Sau gần 1 tháng chính thức phát sóng, Liên Hoa Lâu đã phá 1 tỷ view lượt đọc Weibo. Nhiệt độ toàn mạng do Khốc Vân chứng nhận tạm xếp thứ hai trong năm 2023 với cột mốc mới là 19725 điểm.

Đặc biệt, trong thời điểm phim chỉ còn vài tập nữa là kết thúc, Liên Hoa Lâu vẫn có chỉ số Datawin phá 2.5, mức cao nhất từ trước tới nay của phim. Sau một thời gian chiếu mạng, Liên Hoa Lâu được lên đài CCTV và nhờ đó, độ thảo luận càng tăng cao.

Tính đến ngày 10/8, view Khốc Vân Liên Hoa Lâu cũng phá 100 triệu/ngày trong 2 ngày liên tục.

Điều đang nói là Liên Hoa Lâu không phải đề tài ngôn tình hút khách, bộ phim cũng được đánh giá là marketing không quá rầm rộ. Sự chú ý của khán giả đến từ tình tiết phim, diễn xuất ngày càng tốt và phối hợp, tung hứng ăn ý giữa các diễn viên. Yếu tố bất ngờ, hấp dẫn, không chứa những chi tiết thừa của Liên Hoa Lâu cũng giúp bộ phim ăn điểm, nhận về nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Sau Lưu Ly và Trầm Vụn Hương Phai, Thành Nghị lại có một bộ cổ trang nữa thành công trong dịp hè. Đặc biệt, với Liên Hoa Lâu, anh đảm nhiệm vai trò đại nam chủ nhất phiên, cho thấy khả năng diễn xuất và gánh phim không hề thua kém.

Về lưu lượng có thể Thành Nghị còn thua xa tiểu sinh cùng lứa 90 là Tiêu Chiến, chứ về thực tích có lẽ nam diễn viên hiện đang dần đuổi kịp. Không chỉ vậy, diễn xuất của Thành Nghị thậm chí còn được đánh giá nhỉnh hơn.

Thời điểm hiện tại, nhân vật Lý Liên Hoa của Thành Nghị đang lên top tìm kiếm cao cùng với các vai diễn trong Trường tương tư. Theo dự đoán của khán giả, rất có khả năng thời gian tới, phim sẽ còn thu hút hơn nữa vì tác phẩm đang đi đến hồi kết, nhiều tình tiết được giải mã.

Nhiều khán giả cũng dành lời khen cho diễn xuất tốt, đào sâu tâm lý và hành vi nhân vật của Thành Nghị. Ngay chính tác giả truyện gốc, cũng dành lời khen cho Thành Nghị. Tác giả gốc cho rằng Lý Liên Hoa quả thực là rất khó diễn, nhưng Lý Liên Hoa được tạo ra trong phim so với tác giả viết có phần hơi khác. Nhưng tác giả gốc không ngờ Thành Nghị hiểu được nguyên tác và làm thể hiện trọn vẹn vai diễn.

Điều này khiến tác giả truyện hết sức bất ngờ và cảm phục. "Cậu ấy là một diễn viên rất xuất sắc và kính nghiệp, nhân vật Lý Liên Hoa do phim tạo nên đã được cậu ấy diễn rất tốt" - tác giả gốc nhận định.