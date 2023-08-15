Phân cảnh đắt giá nhất của Trường Nguyệt Tẫn Minh lại 'lép vế' trước phim mới này

Trường Nguyệt Tẫn Minh là siêu phẩm bạo khoản (ăn khách) nhất nhì điện ảnh Hoa ngữ năm nay. Nhờ vào mối tình trải qua 3 kiếp, phim đã lấy đi không ít nước mắt của người xem. Đặc biệt, phân cảnh Diệp Tịch Vụ ( Bạch Lộc ) dùng tiên tủy đổi tà cốt của Đàm Đài Tẫn ( La Vân Hi ) rồi bỏ mạng khiến khán giả không khỏi đau lòng.

Cảnh quay Đàm Đài Tẫn ôm Diệp Tịch Vụ dưới màn tuyết trắng khóc đến xé lòng khiến nhiều khán giả xót xa. Đây cũng được đánh giá là một trong những phân cảnh đẹp nhất Trường Nguyệt Tẫn Minh dù không dùng đến kỹ xảo. Biểu cảm bi thương của La Vân Hi cũng nhận về vô số lời khen ngợi của công chúng.

Mới đây trong bộ phim Bảy Kiếp May Mắn, khán giả lại được thấy một cảnh quay rất giống Đàm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ của La Vân Hi – Bạch Lộc. Theo đó, trong phân cảnh này Lục Hải Không (Đinh Vũ Hề) đã vào cướp Tống Vân Tường (Dương Siêu Việt) khỏi hôn lễ với tam hoàng tử. Tuy nhiên, trong quá trình chạy trốn Vân Tường vì đỡ tên cho Hải Không mà phải bỏ mạng.

Khoảnh khắc khi nàng ngã xuống, Lục Hải Không đã vô cùng đau đớn khiến nhiều khán giả cũng không cầm được nước mắt. Phân ảnh này được đánh giá là chẳng hề kém cạnh Đàm Đài tẫn và Diệp Tịch Vụ ở Trường Nguyệt Tẫn Minh. Bên cạnh đó, trang phục rực rỡ của cặp đôi cũng được làm nổi bật giữa nền tuyết trắng xóa.

Cùng một phân cảnh, dù là Đàm Đài Tẫn – Diệp Tịch Vụ hay Lục Hải Không – Tống Vân Tường đều khiến khán giả cảm thấy bi thương. Có thể nói, nền tuyết trắng xóa đã góp phần rất lớn giúp những cảnh quay này đẹp đến nao lòng. Hiện tại, Bảy Kiếp May Mắn đang là dự án cổ trang tiên hiệp nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.

Bảy kiếp may mắn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giải Cửu Lộ Phi Hương, kể về hai vị thần tiên trên trời vì làm rối tơ hồng của Nguyệt lão mà bị Ngọc Hoàng trách phạt cùng nhau chịu bảy kiếp nhân duyên (tình kiếp) ở chốn nhân gian. Bảy kiếp bị mắc vào nhau, cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố, liệu sau bảy kiếp duyên phận đến cuối cùng hai người có thể nở hoa kết quả hay không?

Bộ phim có sự tham gia của hai diễn viên trẻ là Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, phim gồm 36 tập. Tại thời điểm dự án mới được công bố, phim đã phá mốc 1 triệu lượt đặt xem trước. Con số này hiện đang không ngừng tăng nhanh, cho thấy sự chờ đợi của công chúng với bộ phim này.