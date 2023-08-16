Dương Tử tiết lộ điều bất ngờ về sự nghiệp: Điều quan trọng nhất của diễn viên không phải là diễn xuất

Sao quốc tế 16/08/2023 10:38

Theo nàng tiêu hoa này, để có được vị trí hiện tại, diễn xuất không phải tất cả, đây mới chính là điều quan trọng nhất.

Bước vào diễn xuất từ khi còn nhỏ, Dương Tử là sao nhí hiếm hoi giữ được sức ảnh hưởng của mình trong làng điện ảnh Hoa Ngữ. Để trở thành một trong top đầu của những tiểu hoa 90, Dương Tử từng tiết lộ một điều bất ngờ, rằng điều quan trọng nhất của một diễn viên không phải là diễn xuất.

Dương Tử tiết lộ điều bất ngờ về sự nghiệp: Điều quan trọng nhất của diễn viên không phải là diễn xuất - Ảnh 1

Theo đó, cư dân mạng đã "đào lại" đoạn phỏng vấn từ khá lâu trước đây của nữ diễn viên. Vô cùng thẳng thắn, Dương Tử cho rằng giá trị thương mại mới là điều quan trọng nhất của một diễn viên. Khả năng diễn xuất thì nhiều người có, nhưng giá trị thương mại cao, lượng fan hùng hậu thì không phải bất cứ người nổi tiếng nào cũng may mắn sở hữu. Đây chính là yếu tố khiến người khác không thể giành được vai diễn của mình. 

Dương Tử tiết lộ điều bất ngờ về sự nghiệp: Điều quan trọng nhất của diễn viên không phải là diễn xuất - Ảnh 2

Phát ngôn này của Dương Tử được nhiều cư dân mạng tán thành. Hiện tại, con đường lưu lượng được rất nhiều diễn viên trẻ lựa chọn. Tuy không có khả năng diễn xuất nhưng nhờ lượng fan đông đảo mà vẫn có tài nguyên phim ảnh dồi dào, điển hình có thể kể đến Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương,... Chỉ có một số ít trường hợp diễn viên không ỷ vào fan mà luôn trau dồi thực lực như Tiêu Chiến, Dương Tử. 

Dương Tử tiết lộ điều bất ngờ về sự nghiệp: Điều quan trọng nhất của diễn viên không phải là diễn xuất - Ảnh 3

Dương Tử có con đường diễn xuất khá gập ghềnh vì không có nhan sắc, cũng không có nhiều mối quan hệ, gia đình không giàu có. Trước khi thành danh như hiện tại, nữ diễn viên nhiều lần bị thay vai ngay trước khi bước vào phim trường và phải chịu nhiều áp lực, đàm tiếu về ngoại hình. 

Trở lại với Trường Tương Tư, cái tên Dương Tử đã vượt lên top đầu diễn viên Hoa ngữ hot nhất mùa hè. Điều này đồng nghĩa cô áp đảo nhiều tên tuổi đáng chú ý khác.

Trước khi Trường Tương Tư phát sóng, khán giả không đặt kì vọng quá nhiều vào Dương Tử.

Dương Tử tiết lộ điều bất ngờ về sự nghiệp: Điều quan trọng nhất của diễn viên không phải là diễn xuất - Ảnh 4

Nguyên nhân một phần vì phong độ diễn xuất của Dương Dương vài năm trở lại đây không ổn định. Nữ diễn viên thường xuyên bị chê bai vì gương mặt đơn cứng, biểu cảm thiếu cảm xúc.

Đặc biệt, với cả những thể loại thuộc về thế mạnh như phim tiên hiệp Trầm vụn hương phai, Dương Tử vẫn không thể phát huy được năng lực diễn xuất của mình.

Cô bị chê vì tương tác kém với nam chính. Thêm nữa, nghi vấn thẩm mỹ khiến gương mặt của tiểu hoa đán thiếu cảm xúc và không thanh thoát trong các biểu cảm.

Dương Tử tiết lộ điều bất ngờ về sự nghiệp: Điều quan trọng nhất của diễn viên không phải là diễn xuất - Ảnh 5

Tuy nhiên, khi Trường Tương Tư lên sóng, Dương Tử đã có cú trở mình ngoạn mục. Truyền thông Hoa ngữ còn đánh giá, vai diễn Tiểu Yêu của Dương Tử trong phim Trường Tương Tư là một trong những vai thành công hàng đầu của mỹ nhân họ Dương trong vài năm trở lại đây.

Theo đó, diễn xuất của Dương Tử trong phim không thể khẳng định là xuất sắc tuy nhiên cô cũng khắc phục được một số nhược điểm cố hữu về cách thể hiện cảm xúc của nhân vật.

Hiện tại, Trường Tương Tư đang là bộ phim nhận được sự bàn luận, quan tâm nhất hiện tại của Hoa ngữ. Trong đó, vai diễn của Dương Tử cũng góp phần không nhỏ tạo nên thành công của phim.

Chính vì điều này có thể khẳng định Trường Tương Tư chính là màn trở mình của Dương Tử. Điều đó cũng thể hiện qua việc lượng fan của cô sau một tuần đã tăng thêm vài trăm nghìn lượt dù thực tế, mỹ nhân họ Dương đã có sẵn hơn 60 triệu fan.

 

 

Trường Tương Tư vẫn đang hot mà Dương Tử lại bất ngờ gặp vận xui

Trường Tương Tư vẫn đang hot mà Dương Tử lại bất ngờ gặp vận xui

Danh tiếng của Trường Tương Tư càng lên cao thì điều này lại khiến Dương Tử cùng đoàn phim gặp vấn đề lớn.

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