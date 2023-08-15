Trường Tương Tư vẫn đang hot mà Dương Tử lại bất ngờ gặp vận xui

Sao quốc tế 15/08/2023 19:37

Danh tiếng của Trường Tương Tư càng lên cao thì điều này lại khiến Dương Tử cùng đoàn phim gặp vấn đề lớn.

Nếu năm ngoái Dương Tử  đình đám với Trầm Vụn Hương Phai, thì năm nay Trường Tương Tư lại liên tục "làm mưa làm gió". Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng vì phim đại bạo thì Dương Tử lại bất ngờ gặp một vận xui.

Trường Tương Tư vẫn đang hot mà Dương Tử lại bất ngờ gặp vận xui - Ảnh 1

Cụ thể, theo như yêu cầu mới đây của Cục Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc thì mỗi bộ phim nếu có nhiều phần sẽ phải chiếu cách nhau ít nhất 12 tháng, mỗi tập chỉ được dài 45 phút và gói gọn trong 40 tập. Như vậy, phần 2 của Trường Tương Tư phải đến hè năm 2024 mới có thể lên sóng, nếu tệ hơn thì phải đến kỳ nghỉ đông. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến rating cũng như sức nóng của dàn diễn viên chính như Dương Tử, Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi,...

Trường Tương Tư vẫn đang hot mà Dương Tử lại bất ngờ gặp vận xui - Ảnh 2

Bên cạnh đó, chi phí của đoàn phim bỏ ra không hề nhỏ. Nếu Trường Tương Tư không được chiếu để thu hồi vốn sớm thì ê-kíp sẽ lâm vào tình trạng khó khăn. Được biết, để thiết kế được bối cảnh giống như trong nguyên tác, đoàn phim đã mất 6 tháng để dựng bản vẽ, 7 tháng để xây dựng tổng cộng 50 tòa nhà với tổng diện tích 6000 mét vuông, khu vườn rộng 14000 mét vuông. Ngay cả hoa và cây cối cũng được tự tay ê-kíp gieo hạt. 

Trường Tương Tư vẫn đang hot mà Dương Tử lại bất ngờ gặp vận xui - Ảnh 3

Dương Tử từng tiết lộ đạo diễn của Trường Tương Tư đã phải ở lại Hoành Điếm 1 năm trước khi phim khởi quay để trau chuốt cho bối cảnh. Chính vì vậy, bản thân nữ diễn viên cũng bỏ rất nhiều tâm sức đọc tiểu thuyết gốc, nghiên cứu đặc điểm tính cách nhân vật, rèn luyện diễn xuất,... để không phụ công sức đoàn phim. 

Việc Trường Tương Tư có quá nhiều tập khiến hậu kỳ đành phải cắt bớt và nhiều khả năng phần 2 chỉ có thể đợi năm sau lên sóng. Nhiều người tỏ ra thông cảm cho Dương Tử khi nữ diễn viên liên tục gặp vận xui suốt mấy năm nay. 

Trường Tương Tư vẫn đang hot mà Dương Tử lại bất ngờ gặp vận xui - Ảnh 4

Trường tương tư phần 1 đang được nhà sản xuất đẩy mạnh phát sóng. Theo dự kiến, có thể tối nay sẽ là tập cuối (với các tài khoản vip). Như vậy, so với lịch trình ban đầu, phim kết thúc sớm hơn so với kế hoạch của đoàn phim.

Dù vậy, Trường tương tư vẫn lập được những thành tích ấn tượng và liên tục lọt vào top đầu của loạt bảng xếp hạng danh tiếng.

Theo diễn biến của câu chuyện, các tập cuối đều diễn ra sát với nguyên tác gốc. Phần 1, khả năng phim sẽ dừng ở cảnh Thương Huyền lên ngôi, Đồ Sơn Cảnh kết hôn với Phòng Phong Ý Ánh. Trong khi đó, nữ chính Tiểu Yêu quyết định kết hôn cùng với Phong Long, nhưng bị phá đám giữa chừng bởi Tương Liễu...

Trường Tương Tư vẫn đang hot mà Dương Tử lại bất ngờ gặp vận xui - Ảnh 5

Với sức hút và độ hot hiện tại, khán giả rất mong chờ phần 2 lên sóng sau đó.

Tuy nhiên, theo truyền thông Hoa ngữ, dù nhà sản xuất nỗ lực để phim được lên sóng liền mạch nhưng điều này là rất khó. Bởi thời điểm này sẽ có nhiều phim được xếp lịch chờ phát sóng, cộng thêm phần 2 còn phải trải qua nhiều khâu kiểm duyệt và các bước cần thiết mới chính thức lên sóng.

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