Triệu Lộ Tư bị mỹ nam kém tiếng thẳng thắn khước từ, khẳng định không hợp tác

Sao quốc tế 16/08/2023 19:49

Sau khi nguồn tin Triệu Lộ Tư hợp tác cùng nam thần này lan truyền, fan của nữ diễn viên tỏ ra bất bình vì mỹ nam này kém nổi, tuy nhiên anh đã bất ngờ lên tiếng phủ nhận hợp tác.

Thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu đã khiến tên tuổi của Triệu Lộ Tư ngày một thăng hạng. Mới đây, thông tin cô nàng có cơ hội tham gia một dự án cổ trang mang tên Rèm Ngọc Châu Sa. Theo một vài nguồn tin, người được chọn nên duyên với cô trong phim mới sẽ là Hứa Khải.

Triệu Lộ Tư bị mỹ nam kém tiếng thẳng thắn khước từ, khẳng định không hợp tác - Ảnh 1

Ngay sau khi tin đồn được lan truyền, đã có không ít những ý kiến trái chiều nổ ra. Người hâm mộ Triệu Lộ Tư lên tiếng bất bình vì cho rằng tên tuổi Hứa Khải quá kém nổi, lo sợ sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng gánh phim. Thế nhưng fan Hứa Khải lại phản pháo rằng trước khi đóng Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trần Triết Viễn còn có địa vị thấp hơn mà lại không bị bàn tán nhưng đến lượt Hứa Khải lại bị nói bất tài. 

Triệu Lộ Tư bị mỹ nam kém tiếng thẳng thắn khước từ, khẳng định không hợp tác - Ảnh 2

Tuy nhiên, mới đây, phòng làm việc của Hứa Khải đã đưa ra thông báo thẳng thắn phủ nhận tin đồn đảm nhận vai nam chính trong Rèm Ngọc Châu Sa, đồng thời khẳng định sẽ không hợp tác cùng Triệu Lộ Tư. Động thái này của Hứa Khải khiến nhiều khán giả vừa hụt hẫng vừa tức giận. 

Triệu Lộ Tư bị mỹ nam kém tiếng thẳng thắn khước từ, khẳng định không hợp tác - Ảnh 3

Từng bị đánh giá kém nổi hơn Triệu Lộ Tư, Hứa Khải liên tục nhận những lời chê bai tới từ fans của mỹ nhân xuyên không. Tuy nhiên, khán giả vẫn trông mong vào màn hợp tác này bởi Hứa Khải vốn là "con cưng" được Vu Chính không tiếc bao công sức nâng đỡ. Tuy nhiên, động thái thẳng thừng từ chối này của nam diễn viên đã khiến cho không ít khán giả đặt ra nghi vấn anh chàng khinh thường và không có thiện chí hợp tác cùng Triệu Lộ Tư. 

Nhà sản xuất đã thông báo khởi động dự án Rèm Ngọc Châu Sa được một khoảng thời gian, nhưng cho đến giờ vẫn chưa thể chốt xong dàn cast chính cùng lịch khai máy. 

Triệu Lộ Tư bị mỹ nam kém tiếng thẳng thắn khước từ, khẳng định không hợp tác - Ảnh 4

Rèm Ngọc Châu Sa thuộc thể loại cổ trang, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên. Nội dung phim kể về cuộc đời nữ chính Đoan Ngọ, hành nghề đánh bắt ngọc trai. Trong một lần vô tình gặp phải nguy hiểm đã được nam chính Trương Phổ Nhiên ra tay cứu giúp. Dựa vào đầu óc lanh lợi của mình, Đoan Ngọ tham gia vào thương đoàn buôn bán Yến Tử Kinh và từng bước trở thành người có chỗ đứng vững chắc trong giới đá quý. 

Tuy nhiên Đoan Ngọ lại bị bẫy chết người do Yến Tử Kinh bày ra khiến nàng suýt chút nữa mất mạng. Với mục đích tìm ra ẩn tình phía sau, Đoan Ngọ một lần nữa tới Dương Châu "lập nghiệp" lại từ đầu. Ở đây, cô đã tái ngộ Trương Phổ Nhiên, cả hai cùng nhau đối mặt với những sóng gió mới ập tới. 

Dự kiến, Rèm Ngọc Châu Sa có tổng cộng 38 tập phim. 

 

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