Một nam thần bất ngờ vươn lên, vị trí của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang bị lung lay

Mới đây, sau khi công bố điểm của các bộ phim trên Douban, khán giả không khỏi bất ngờ về kết quả. Dù hè này, Trường Tương Tư luôn dẫn đầu các bảng xếp hạng, nhưng kết quả trên Douban bất ngờ bị Liên Hoa Lâu vượt lên dẫn đầu. Dù không có nhiều ngôi sao nổi tiếng góp mặt, cũng không truyền thông rậm rộ nhưng Liên Hoa Lâu lại được đánh giá cao về kịch bản và khả năng diễn xuất của nam chính Thành Nghị , thậm chị còn liên tục được đem ra so sánh với Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến.

Về phía nam chính Thành Nghị, truyền thông Trung Quốc cũng liên tục đưa ra các nhận định đánh giá cao khả năng diễn xuất và tiềm năng phát triển của anh chàng. So với các sao nam cùng lứa tuổi như Tiêu Chiến, Dương Dương, Thành Nghị dường như lận đận trong việc tạo ra sự bứt phá để vươn lên vị trí ngôi sao hàng đầu.

Hiện tại, Liên Hoa Lâu vẫn duy trì được chỉ số Datawin vượt mốc 2.5. Thêm vào đó, tác phẩm này cũng đã chính thức được chiếu trên đài CCTV. Thậm chí, phía đơn vị truyền thông chính thống này cũng dành nhiều lời khen ngợi cho tác phẩm và diễn xuất của Thành Nghị.

Tuy nhiên, sự nỗ lực cải thiện diễn xuất cũng như thái độ làm nghề chuyên nghiệp khiến Thành Nghị luôn giữ được cảm tình trong mắt khán giả. Trước đó, nam diễn viên Liên Hoa Lâu khẳng định diễn viên là nghề chính của mình và phía sau nghề nghiệp thì anh chỉ là một người bình thường. Qua những chia sẻ này, có thể thấy Thành Nghị là một người nghệ sĩ có tâm với sự nghiệp nhưng cũng rất khiêm tốn.

Những nét tính cách kể trên đã được người trong giới giải trí không tiếc lời khen. Thành Nghị cũng rất được lòng người hâm mộ. Theo truyền thông Hoa ngữ, tương lai của nam tài tử rất rộng mở, thậm chí còn có thể đi đường dài xa hơn Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác.

Thành Nghị là ngôi sao thuộc lứa với Tiêu Chiến, Dương Dương. Anh là diễn viên lứa 90. Tuy nhiên, sự nghiệp Thành Nghị lận đận hơn các ngôi sao kể trên khi trước đó, anh chưa có tác phẩm thật sự bứt phá để đưa anh lên hàng ngôi sao hàng đầu như Tiêu Chiến.

Tuy nhiên, nhờ nỗ lực diễn xuất và những thành công từ Liên Hoa Lâu, Thành Nghị đang được xem là cái tên sáng giá của màn ảnh Hoa ngữ.

Ngoài tài năng, Thành Nghị còn được đánh giá rất cao ở thái độ làm nghề.

Thành Nghị từng tiết lộ anh đam mê diễn xuất và là người khiêm tốn. Cụ thể, nam diễn khẳng định diễn viên là nghề của mình và phía sau nghề nghiệp thì anh chỉ là một người bình thường.

Tác giả Tôn Hiểu dành lời khen cho Thành Nghị như khi cho rằng mỗi lần xem vai diễn mới của Thành Nghị, anh dường như sẽ quên mất vai diễn cũ. Theo cách nói này, ý tác giả cho biết Thành Nghị luôn biết anh làm mới mình và không lập lại các vai diễn cũ.

Thành Nghị luôn không ngừng cố gắng và nỗ lực mang đến cho khán giả những tác phẩm hay hơn, những nhân vật tốt hơn. Anh nói những gì mình có hôm nay đều nhờ khán giả ủng hộ.

Thành Nghị từng quyên góp thầm lặng, ủng hộ quê hương nơi mình sinh ra, giúp đỡ nông dân và đến khi chính quyền địa phương đối chiếu danh sách, mới bất ngờ phát hiện ra anh. Thành Nghị từng bị chấn thương lưng nghiêm trọng nhưng nhất quyết ngồi trên xe lăn để tham gia sự kiện ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu vì tôn trọng đối tác...

Những nét tính cách kể trên được người trong giới giải trí dành nhiều lời khen. Thành Nghị cũng rất được lòng người hâm mộ. Theo truyền thông Hoa ngữ, tương lai của nam tài tử rất rộng mở.