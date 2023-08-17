Một nam thần bất ngờ vươn lên, vị trí của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang bị lung lay

Sao quốc tế 17/08/2023 12:10

Truyền thông Hoa ngữ đang xôn xao về một cái tên được cả giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao.

Mới đây, sau khi công bố điểm của các bộ phim trên Douban, khán giả không khỏi bất ngờ về kết quả. Dù hè này, Trường Tương Tư luôn dẫn đầu các bảng xếp hạng, nhưng kết quả trên Douban bất ngờ bị Liên Hoa Lâu vượt lên dẫn đầu. Dù không có nhiều ngôi sao nổi tiếng góp mặt, cũng không truyền thông rậm rộ nhưng Liên Hoa Lâu lại được đánh giá cao về kịch bản và khả năng diễn xuất của nam chính Thành Nghị, thậm chị còn liên tục được đem ra so sánh với Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến.

Một nam thần bất ngờ vươn lên, vị trí của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang bị lung lay - Ảnh 1

Hiện tại, Liên Hoa Lâu vẫn duy trì được chỉ số Datawin vượt mốc 2.5. Thêm vào đó, tác phẩm này cũng đã chính thức được chiếu trên đài CCTV. Thậm chí, phía đơn vị truyền thông chính thống này cũng dành nhiều lời khen ngợi cho tác phẩm và diễn xuất của Thành Nghị. 

Về phía nam chính Thành Nghị, truyền thông Trung Quốc cũng liên tục đưa ra các nhận định đánh giá cao khả năng diễn xuất và tiềm năng phát triển của anh chàng. So với các sao nam cùng lứa tuổi như Tiêu Chiến, Dương Dương, Thành Nghị dường như lận đận trong việc tạo ra sự bứt phá để vươn lên vị trí ngôi sao hàng đầu. 

Một nam thần bất ngờ vươn lên, vị trí của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang bị lung lay - Ảnh 2

Tuy nhiên, sự nỗ lực cải thiện diễn xuất cũng như thái độ làm nghề chuyên nghiệp khiến Thành Nghị luôn giữ được cảm tình trong mắt khán giả. Trước đó, nam diễn viên Liên Hoa Lâu khẳng định diễn viên là nghề chính của mình và phía sau nghề nghiệp thì anh chỉ là một người bình thường. Qua những chia sẻ  này, có thể thấy Thành Nghị là một người nghệ sĩ có tâm với sự nghiệp nhưng cũng rất khiêm tốn.

Một nam thần bất ngờ vươn lên, vị trí của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang bị lung lay - Ảnh 3

Những nét tính cách kể trên đã được người trong giới giải trí không tiếc lời khen. Thành Nghị cũng rất được lòng người hâm mộ. Theo truyền thông Hoa ngữ, tương lai của nam tài tử rất rộng mở, thậm chí còn có thể đi đường dài xa hơn Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác. 

Thành Nghị là ngôi sao thuộc lứa với Tiêu Chiến, Dương Dương. Anh là diễn viên lứa 90. Tuy nhiên, sự nghiệp Thành Nghị lận đận hơn các ngôi sao kể trên khi trước đó, anh chưa có tác phẩm thật sự bứt phá để đưa anh lên hàng ngôi sao hàng đầu như Tiêu Chiến.

Tuy nhiên, nhờ nỗ lực diễn xuất và những thành công từ Liên Hoa Lâu, Thành Nghị đang được xem là cái tên sáng giá của màn ảnh Hoa ngữ.

Ngoài tài năng, Thành Nghị còn được đánh giá rất cao ở thái độ làm nghề.

Một nam thần bất ngờ vươn lên, vị trí của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang bị lung lay - Ảnh 4

Thành Nghị từng tiết lộ anh đam mê diễn xuất và là người khiêm tốn. Cụ thể, nam diễn khẳng định diễn viên là nghề của mình và phía sau nghề nghiệp thì anh chỉ là một người bình thường.

Tác giả Tôn Hiểu dành lời khen cho Thành Nghị như khi cho rằng mỗi lần xem vai diễn mới của Thành Nghị, anh dường như sẽ quên mất vai diễn cũ. Theo cách nói này, ý tác giả cho biết Thành Nghị luôn biết anh làm mới mình và không lập lại các vai diễn cũ.

Thành Nghị luôn không ngừng cố gắng và nỗ lực mang đến cho khán giả những tác phẩm hay hơn, những nhân vật tốt hơn. Anh nói những gì mình có hôm nay đều nhờ khán giả ủng hộ.

Một nam thần bất ngờ vươn lên, vị trí của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang bị lung lay - Ảnh 5

Thành Nghị từng quyên góp thầm lặng, ủng hộ quê hương nơi mình sinh ra, giúp đỡ nông dân và đến khi chính quyền địa phương đối chiếu danh sách, mới bất ngờ phát hiện ra anh. Thành Nghị từng bị chấn thương lưng nghiêm trọng nhưng nhất quyết ngồi trên xe lăn để tham gia sự kiện ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu vì tôn trọng đối tác...

Những nét tính cách kể trên được người trong giới giải trí dành nhiều lời khen. Thành Nghị cũng rất được lòng người hâm mộ. Theo truyền thông Hoa ngữ, tương lai của nam tài tử rất rộng mở.

Mới chiếu xong phần 1 mà 2 mỹ nam Trường Tương Tư đã tuyên bố trở mặt, không hợp tác lần 2

Mới chiếu xong phần 1 mà 2 mỹ nam Trường Tương Tư đã tuyên bố trở mặt, không hợp tác lần 2

Nhắc tới việc hợp tác trở lại với Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ có phản ứng bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Thành Nghị Liên Hoa Lâu phim hoa ngữ Cbiz phim cổ trang

TIN LIÊN QUAN

Mới chiếu xong phần 1 mà 2 mỹ nam Trường Tương Tư đã tuyên bố trở mặt, không hợp tác lần 2

Mới chiếu xong phần 1 mà 2 mỹ nam Trường Tương Tư đã tuyên bố trở mặt, không hợp tác lần 2

Trường Tương Tư kết thúc, khán giả đau lòng khi Tiểu Yêu Dương Tử làm điều này

Trường Tương Tư kết thúc, khán giả đau lòng khi Tiểu Yêu Dương Tử làm điều này

Triệu Lộ Tư bị mỹ nam kém tiếng thẳng thắn khước từ, khẳng định không hợp tác

Triệu Lộ Tư bị mỹ nam kém tiếng thẳng thắn khước từ, khẳng định không hợp tác

La Vân Hi chấn thương khi quay phim mới, ngồi xe lăn đến bệnh viện khiến fan lo lắng

La Vân Hi chấn thương khi quay phim mới, ngồi xe lăn đến bệnh viện khiến fan lo lắng

Rộ tin Trường Tương Tư đã ấn định lịch chiếu phần 2

Rộ tin Trường Tương Tư đã ấn định lịch chiếu phần 2

Bảy Kiếp May Mắn giảm nhiệt sau loạt thành tích khủng, vỡ mộng vượt Trường Tương Tư

Bảy Kiếp May Mắn giảm nhiệt sau loạt thành tích khủng, vỡ mộng vượt Trường Tương Tư

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 2 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này