Trường Tương Tư kết thúc, khán giả đau lòng khi Tiểu Yêu Dương Tử làm điều này

Sao quốc tế 16/08/2023 21:31

Kết thúc phần 1 với tình tiết bỏ ngỏ, Trường Tương Tư khiến khán giả luyến tiếc cho nàng Tiểu Yêu.

Sau một thời gian làm mưa làm gió với loạt thành tích khủng, Trường Tương Tư bất ngờ kết thúc phần 1 với 39 tập. Sau khi khép lại phần 1, điều khán giả quan tâm nhất bây giờ chính là lịch chiếu phần 2.

Ở tập cuối, khán giả đã phải nín thở chờ đợi xem liệu Thương Huyền (Trương Vãn Ý thủ vai) và Ngũ vương Đức Nham, ai sẽ giành được ngôi báu. Bên cạnh đó, tập cuối của phần 1 cũng đã khiến người xem đứng ngồi không yên sau khi Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) quyết định kết hôn với Phong Long. 

Trường Tương Tư kết thúc, khán giả đau lòng khi Tiểu Yêu Dương Tử làm điều này - Ảnh 1

Theo diễn biến của tập cuối, với mục đích giúp Thương Huyền có được sự ủng hộ của tộc Xích Thủy, Tiểu Yêu đã quyết định kết hôn với Phong Long. Trước đó, Phong Long mặc dù ủng hộ Thương Huyền, nhưng anh lại cần phải trở thành tộc trưởng thì mới có thể định đoạt mọi chuyện ở tộc Xích Thủy.

Trong bối cảnh thời cuộc không cho phép phe Thương Huyền tiếp tục chờ đợi, cách nhanh nhất để Phong Long có được điều mình cần, đó là cưới Đại vương cơ Hạo Linh.

Trường Tương Tư kết thúc, khán giả đau lòng khi Tiểu Yêu Dương Tử làm điều này - Ảnh 2

Về phần Thương Huyền, khi nghe Tiểu Yêu đồng ý kết hôn với Phong Long để giúp mình lên ngôi, lòng anh đau thắt nhưng bất lực. Thương Huyền sau cùng đã lựa chọn đánh đổi hạnh phúc của người mình yêu để có được giang sơn. Tập cuối phần phim đầu Trường Tương Tư khép lại với rất nhiều những trăn trở của khán giả. 

Hiện tại phần 2 của Trường Tương Tư chưa có lịch chiếu chính thức. Tuy nhiên, theo những quy định mới nhất của Quảng Điện, có thể Trường Tương Tư có thể sẽ được tiếp tục lên sóng vào mùa hè năm 2024. Với khoảng thời gian chờ đợi quá dài, phần đầu lại kết thúc lửng lơ, Trường Tương Tư hiện đang gây nên những bình luận trái chiều của khán giả. 

Trường Tương Tư kết thúc, khán giả đau lòng khi Tiểu Yêu Dương Tử làm điều này - Ảnh 3

Trong phần chấm điểm ở nên tảng Douban, dù là tác phẩm hot nhất mùa hè nhưng Trường Tương Tư khiến khán giả bất ngờ vì bị Liên Hoa Lâu 'vượt mặt'.

Trường tương tư được chấm 7,6/10 điểm trong ngày đầu, với 173.000 lượt khán giả đánh giá. Phim "Liên Hoa Lâu" mở điểm Douban ngày đầu với 8/10 điểm, thông qua 230.000 lượt đánh giá.

Trường Tương Tư kết thúc, khán giả đau lòng khi Tiểu Yêu Dương Tử làm điều này - Ảnh 4

Việc Liên hoa lâu được khán giả chấm điểm cao hơn Trường tương tư và có nhiều đánh giá hơn trong ngày đầu khiến nhiều người tỏ ra ngỡ ngàng.

Bởi hiện tại, dù cả 2 tác phẩm đều là những phim hot trong mùa hè này, nhưng Trường tương tư dường như đang chiếm ưu thế hơn về truyền thông. Bộ phim do Dương Tử, Đặng Vi, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ đóng chính, đã thống trị các bảng xếp hạng chỉ số truyền thông như Datawin, Vlinkage hơn 20 ngày qua.

Trước đó, khi lên sóng vào ngày 23/7, Liên hoa lâu đã có cơ hội vươn lên đứng đầu hai bảng xếp hạng này, nhưng kể từ ngày 25/7 đến nay, Liên hoa lâu đã bị Trường tương tư soán ngôi.

Điểm số trên Douban không phản ánh toàn bộ chất lượng hay độ nổi tiếng của tác phẩm, bởi nền tảng này có thể được “thuê" để đánh giá phim. Tuy nhiên, trên thực tế, Liên hoa lâu thực sự là đối thủ mạnh của Trường tương tư.

La Vân Hi chấn thương khi quay phim mới, ngồi xe lăn đến bệnh viện khiến fan lo lắng

La Vân Hi chấn thương khi quay phim mới, ngồi xe lăn đến bệnh viện khiến fan lo lắng

Vóc dáng khẳng khiu ngồi trên xe lăn di chuyển tới bệnh viện của La Vân Hi đang xôn xao khắp cõi mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Trường Tương Tư phần 1 Trường Tương Tư Phim Hoa Ngữ hay Cbiz

TIN LIÊN QUAN

La Vân Hi chấn thương khi quay phim mới, ngồi xe lăn đến bệnh viện khiến fan lo lắng

La Vân Hi chấn thương khi quay phim mới, ngồi xe lăn đến bệnh viện khiến fan lo lắng

Rộ tin Trường Tương Tư đã ấn định lịch chiếu phần 2

Rộ tin Trường Tương Tư đã ấn định lịch chiếu phần 2

Bảy Kiếp May Mắn giảm nhiệt sau loạt thành tích khủng, vỡ mộng vượt Trường Tương Tư

Bảy Kiếp May Mắn giảm nhiệt sau loạt thành tích khủng, vỡ mộng vượt Trường Tương Tư

Dương Tử tiết lộ điều bất ngờ về sự nghiệp: Điều quan trọng nhất của diễn viên không phải là diễn xuất

Dương Tử tiết lộ điều bất ngờ về sự nghiệp: Điều quan trọng nhất của diễn viên không phải là diễn xuất

Trường Tương Tư vẫn đang hot mà Dương Tử lại bất ngờ gặp vận xui

Trường Tương Tư vẫn đang hot mà Dương Tử lại bất ngờ gặp vận xui

Nhà sản xuất suýt hại sự nghiệp Thành Nghị, fan thở phào vì may chưa xảy ra

Nhà sản xuất suýt hại sự nghiệp Thành Nghị, fan thở phào vì may chưa xảy ra

TIN MỚI NHẤT

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 9 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 2 giờ 11 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 3 giờ 5 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần