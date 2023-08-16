Trường Tương Tư kết thúc, khán giả đau lòng khi Tiểu Yêu Dương Tử làm điều này

Ở tập cuối, khán giả đã phải nín thở chờ đợi xem liệu Thương Huyền (Trương Vãn Ý thủ vai) và Ngũ vương Đức Nham, ai sẽ giành được ngôi báu. Bên cạnh đó, tập cuối của phần 1 cũng đã khiến người xem đứng ngồi không yên sau khi Tiểu Yêu ( Dương Tử thủ vai) quyết định kết hôn với Phong Long.

Sau một thời gian làm mưa làm gió với loạt thành tích khủng, Trường Tương Tư bất ngờ kết thúc phần 1 với 39 tập. Sau khi khép lại phần 1, điều khán giả quan tâm nhất bây giờ chính là lịch chiếu phần 2.

Theo diễn biến của tập cuối, với mục đích giúp Thương Huyền có được sự ủng hộ của tộc Xích Thủy, Tiểu Yêu đã quyết định kết hôn với Phong Long. Trước đó, Phong Long mặc dù ủng hộ Thương Huyền, nhưng anh lại cần phải trở thành tộc trưởng thì mới có thể định đoạt mọi chuyện ở tộc Xích Thủy.

Trong bối cảnh thời cuộc không cho phép phe Thương Huyền tiếp tục chờ đợi, cách nhanh nhất để Phong Long có được điều mình cần, đó là cưới Đại vương cơ Hạo Linh.

Về phần Thương Huyền, khi nghe Tiểu Yêu đồng ý kết hôn với Phong Long để giúp mình lên ngôi, lòng anh đau thắt nhưng bất lực. Thương Huyền sau cùng đã lựa chọn đánh đổi hạnh phúc của người mình yêu để có được giang sơn. Tập cuối phần phim đầu Trường Tương Tư khép lại với rất nhiều những trăn trở của khán giả.

Hiện tại phần 2 của Trường Tương Tư chưa có lịch chiếu chính thức. Tuy nhiên, theo những quy định mới nhất của Quảng Điện, có thể Trường Tương Tư có thể sẽ được tiếp tục lên sóng vào mùa hè năm 2024. Với khoảng thời gian chờ đợi quá dài, phần đầu lại kết thúc lửng lơ, Trường Tương Tư hiện đang gây nên những bình luận trái chiều của khán giả.

Trong phần chấm điểm ở nên tảng Douban, dù là tác phẩm hot nhất mùa hè nhưng Trường Tương Tư khiến khán giả bất ngờ vì bị Liên Hoa Lâu 'vượt mặt'.

Trường tương tư được chấm 7,6/10 điểm trong ngày đầu, với 173.000 lượt khán giả đánh giá. Phim "Liên Hoa Lâu" mở điểm Douban ngày đầu với 8/10 điểm, thông qua 230.000 lượt đánh giá.

Việc Liên hoa lâu được khán giả chấm điểm cao hơn Trường tương tư và có nhiều đánh giá hơn trong ngày đầu khiến nhiều người tỏ ra ngỡ ngàng.

Bởi hiện tại, dù cả 2 tác phẩm đều là những phim hot trong mùa hè này, nhưng Trường tương tư dường như đang chiếm ưu thế hơn về truyền thông. Bộ phim do Dương Tử, Đặng Vi, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ đóng chính, đã thống trị các bảng xếp hạng chỉ số truyền thông như Datawin, Vlinkage hơn 20 ngày qua.

Trước đó, khi lên sóng vào ngày 23/7, Liên hoa lâu đã có cơ hội vươn lên đứng đầu hai bảng xếp hạng này, nhưng kể từ ngày 25/7 đến nay, Liên hoa lâu đã bị Trường tương tư soán ngôi.

Điểm số trên Douban không phản ánh toàn bộ chất lượng hay độ nổi tiếng của tác phẩm, bởi nền tảng này có thể được “thuê" để đánh giá phim. Tuy nhiên, trên thực tế, Liên hoa lâu thực sự là đối thủ mạnh của Trường tương tư.