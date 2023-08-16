La Vân Hi chấn thương khi quay phim mới, ngồi xe lăn đến bệnh viện khiến fan lo lắng

Sao quốc tế 16/08/2023 16:15

Vóc dáng khẳng khiu ngồi trên xe lăn di chuyển tới bệnh viện của La Vân Hi đang xôn xao khắp cõi mạng.

Sau thành công của Trường Nguyệt Tẫn Minh, danh tiếng của La Vân Hi ngày càng được củng cố, mọi động tĩnh của anh đều thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Mới đây, La Vân hi đang chuẩn bị cho dự án phim mới mang tên Nhan Tâm Ký. Tuy nhiên, thời điệm hiện tại, thông tin La Vân Hi bị chấn thương trong lúc ghi hình phim mới, phải đưa tới bệnh viện khiến dân tình không khỏi xôn xao.

La Vân Hi chấn thương khi quay phim mới, ngồi xe lăn đến bệnh viện khiến fan lo lắng - Ảnh 1

La Vân Hi chấn thương khi quay phim mới, ngồi xe lăn đến bệnh viện khiến fan lo lắng - Ảnh 2

Bức hình chụp La Vân Hi ngồi xe lăn với đôi chân gầy khẳng khiu khiến dân tình vô cùng xót thương. Theo tiết lộ, nam diễn viên Hương Mật Tựa Khói Sương bị tái phát chấn thương, trong lúc thực hiện cảnh quay vừa đánh vừa chạy đã làm ảnh hưởng tới vết thương cũ. Tuy nhiên không quá đáng ngại, La Vân Hi vẫn quay phim bình thường và không làm ảnh hưởng tới tiến độ ghi hình. 

La Vân Hi chấn thương khi quay phim mới, ngồi xe lăn đến bệnh viện khiến fan lo lắng - Ảnh 3

Được biết, La Vân Hi đã bị thương mấy hôm nay, người hâm mộ nam diễn viên đều nắm rõ tình hình của anh nhưng không đưa tin lên mạng để tránh mọi chuyện trở nên ầm ĩ. 

Nhan Tâm Ký được IQIYI phối hợp cùng Thượng Hải Kim Hòa Ảnh Thị sản xuất, do đạo diễn Vu Trung Trung “cầm trịch”, Hồ Dung đảm nhận vai trò biên kịch. Ngoài tổ chức lễ khai máy, Nhan Tâm Ký cũng đã tung poster đầu tiên với đội hình diễn viên khá nổi bật. Ngoài La Vân Hi, Tống Dật, phim còn có sự góp mặt của Trần Dao, Hoàng Nhật Oánh, Thừa Lỗi... 

La Vân Hi chấn thương khi quay phim mới, ngồi xe lăn đến bệnh viện khiến fan lo lắng - Ảnh 4La Vân Hi chấn thương khi quay phim mới, ngồi xe lăn đến bệnh viện khiến fan lo lắng - Ảnh 5

Nhan Tâm Ký xoay quanh câu chuyện về tổng bộ đầu kiêm chức Quận Vương tên Giang Tâm Bạch, người mắc chứng không nhớ nổi mặt người khác. Trong một lần bí mật vào Hà Man Ám để tra án, Giang Tâm Bạch đã gặp gỡ và kết bạn với giang hồ đại phu Nhan Nam Tinh - một người hành động quái đản và mỗi tháng đều biến thân một lần.

Dù ban đầu hai người không quen biết, nhưng bởi vì bí mật của từng người, họ đã cùng nhau trải qua một mối nhân duyên kỳ diệu "tam kết tam ly" - với ba lần gặp gỡ và ba lần chia ly. Cuối cùng, cả hai đã nắm tay nhau để đánh bại gian tà.

 

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