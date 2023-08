Sau thành công của Trường Nguyệt Tẫn Minh, danh tiếng của La Vân Hi ngày càng được củng cố, mọi động tĩnh của anh đều thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Mới đây, La Vân hi đang chuẩn bị cho dự án phim mới mang tên Nhan Tâm Ký. Tuy nhiên, thời điệm hiện tại, thông tin La Vân Hi bị chấn thương trong lúc ghi hình phim mới, phải đưa tới bệnh viện khiến dân tình không khỏi xôn xao.