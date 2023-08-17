Mới chiếu xong phần 1 mà 2 mỹ nam Trường Tương Tư đã tuyên bố trở mặt, không hợp tác lần 2

Dù đã kết thúc phần 1 nhưng dư âm của Trường Tương Tư vẫn chưa chút mai một. Cùng với sự nổi tiếng của siêu phẩm này, danh tiếng của dàn diễn viên cũng theo đó đi lên không ngừng. Nhờ đó mà dân tình rất mong chờ được chứng kiến cảnh các diễn viên tái ngộ trong một dự án nào đó ở tương lai gần.

Ấy thế nhưng, tham gia buổi phỏng vấn gần đây, "Tương Liễu" Đàn Kiện Thứ lại thẳng thừng cho biết anh không muốn hợp tác với Đặng Vi . Biết được nguyên nhân phía sau, netizen không khỏi bật cười, đồng thời cũng dành lời khen cho sự chăm chỉ, cố gắng của Đặng Vi.

Cụ thể, Đàn Kiện Thứ cho biết: "Cho dù xếp hạng của Trường Tương Tư cao đến đâu, tôi cũng không hợp tác với Đặng Vi nữa.... Trong vài tháng làm việc chung với Đặng Vi, tôi thấy cậu ấy tập thoại mọi lúc mọi nơi, khi nghỉ ngơi, khi ăn, cũng tích cực thảo luận vai diễn với người khác trong khi tôi chẳng có gì để làm. Tóm lại, chính là một anh chàng liều mạng, lần sau lại hợp tác, trừ khi cậu ấy quản lý việc ăn uống, nếu không chắc tôi phải gầy đi mười cân".

Mặc dù chỉ là vai nam thứ trong phim, nhưng diễn xuất của Đàn Kiện Thứ lại được đánh giá cao nhất trong dàn cast nam. Trước đó còn có nguồn tin tiết lộ, anh là người nhận mức thù lao cao thứ hai trong đoàn phim, chỉ sau Dương Tử.

Trong khi đó, bản thân Đặng Vi lại ít kinh nghiệm diễn xuất, đa phần những bộ phim anh tham gia cũng chỉ là vai phụ, nên không tránh khỏi có một vài phân cảnh chưa thể lột tả hết được cảm xúc nhân vật khiến khán giả thiếu hài lòng.

Hiện phần 1 của Trường Tương Tư đã sắp sửa đi tới hồi kết, về lịch chiếu phần 2 của phim, phía nền tảng vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức. Tuy nhiên, có đồn đoán cho biết phim khả năng sẽ lên sóng kỳ đông năm nay.

Phần 1 của Trường Tương Tư đã mở chiếu sớm ngày 14/8/2023. Phim cũng sẽ chính thức kết thúc phát sóng vào ngày 22/8 với các tài khoản VIP và 13/9 với tài khoản thường.

Hiện tại, một trong những vấn đề được khán giả quan tâm đó là Trường Tương Tư phần 2 sẽ lên sóng khi nào.

Cư dân mạng bày tỏ hy vọng Trường Tương Tư phần 2 sẽ được lên sóng liền mạch với phần 1.

Tuy nhiên, thời gian phát sóng Trường Tương Tư phần 2 vẫn chưa được công bố.Theo một số blogger xứ Trung, Trường Tương Tư phần 2 dự kiến lên sóng vào tháng 10 tới. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức.