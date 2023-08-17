Mới chiếu xong phần 1 mà 2 mỹ nam Trường Tương Tư đã tuyên bố trở mặt, không hợp tác lần 2

Sao quốc tế 17/08/2023 10:36

Nhắc tới việc hợp tác trở lại với Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ có phản ứng bất ngờ.

Dù đã kết thúc phần 1 nhưng dư âm của Trường Tương Tư vẫn chưa chút mai một. Cùng với sự nổi tiếng của siêu phẩm này, danh tiếng của dàn diễn viên cũng theo đó đi lên không ngừng. Nhờ đó mà dân tình rất mong chờ được chứng kiến cảnh các diễn viên tái ngộ trong một dự án nào đó ở tương lai gần. 

Mới chiếu xong phần 1 mà 2 mỹ nam Trường Tương Tư đã tuyên bố trở mặt, không hợp tác lần 2 - Ảnh 1

Ấy thế nhưng, tham gia buổi phỏng vấn gần đây, "Tương Liễu" Đàn Kiện Thứ lại thẳng thừng cho biết anh không muốn hợp tác với Đặng Vi. Biết được nguyên nhân phía sau, netizen không khỏi bật cười, đồng thời cũng dành lời khen cho sự chăm chỉ, cố gắng của Đặng Vi. 

Mới chiếu xong phần 1 mà 2 mỹ nam Trường Tương Tư đã tuyên bố trở mặt, không hợp tác lần 2 - Ảnh 2

Cụ thể, Đàn Kiện Thứ cho biết: "Cho dù xếp hạng của Trường Tương Tư cao đến đâu, tôi cũng không hợp tác với Đặng Vi nữa.... Trong vài tháng làm việc chung với Đặng Vi, tôi thấy cậu ấy tập thoại mọi lúc mọi nơi, khi nghỉ ngơi, khi ăn, cũng tích cực thảo luận vai diễn với người khác trong khi tôi chẳng có gì để làm. Tóm lại, chính là một anh chàng liều mạng, lần sau lại hợp tác, trừ khi cậu ấy quản lý việc ăn uống, nếu không chắc tôi phải gầy đi mười cân". 

Mới chiếu xong phần 1 mà 2 mỹ nam Trường Tương Tư đã tuyên bố trở mặt, không hợp tác lần 2 - Ảnh 3

Mặc dù chỉ là vai nam thứ trong phim, nhưng diễn xuất của Đàn Kiện Thứ lại được đánh giá cao nhất trong dàn cast nam. Trước đó còn có nguồn tin tiết lộ, anh là người nhận mức thù lao cao thứ hai trong đoàn phim, chỉ sau Dương Tử. 

Trong khi đó, bản thân Đặng Vi lại ít kinh nghiệm diễn xuất, đa phần những bộ phim anh tham gia cũng chỉ là vai phụ, nên không tránh khỏi có một vài phân cảnh chưa thể lột tả hết được cảm xúc nhân vật khiến khán giả thiếu hài lòng. 

Mới chiếu xong phần 1 mà 2 mỹ nam Trường Tương Tư đã tuyên bố trở mặt, không hợp tác lần 2 - Ảnh 4

Hiện phần 1 của Trường Tương Tư đã sắp sửa đi tới hồi kết, về lịch chiếu phần 2 của phim, phía nền tảng vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức. Tuy nhiên, có đồn đoán cho biết phim khả năng sẽ lên sóng kỳ đông năm nay. 

Phần 1 của Trường Tương Tư đã mở chiếu sớm ngày 14/8/2023. Phim cũng sẽ chính thức kết thúc phát sóng vào ngày 22/8 với các tài khoản VIP và 13/9 với tài khoản thường.

Mới chiếu xong phần 1 mà 2 mỹ nam Trường Tương Tư đã tuyên bố trở mặt, không hợp tác lần 2 - Ảnh 5

Hiện tại, một trong những vấn đề được khán giả quan tâm đó là Trường Tương Tư phần 2 sẽ lên sóng khi nào.

Cư dân mạng bày tỏ hy vọng Trường Tương Tư phần 2 sẽ được lên sóng liền mạch với phần 1. 

Tuy nhiên, thời gian phát sóng Trường Tương Tư phần 2 vẫn chưa được công bố.Theo một số blogger xứ Trung, Trường Tương Tư phần 2 dự kiến lên sóng vào tháng 10 tới. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức.

Trường Tương Tư kết thúc, khán giả đau lòng khi Tiểu Yêu Dương Tử làm điều này

Trường Tương Tư kết thúc, khán giả đau lòng khi Tiểu Yêu Dương Tử làm điều này

Kết thúc phần 1 với tình tiết bỏ ngỏ, Trường Tương Tư khiến khán giả luyến tiếc cho nàng Tiểu Yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   Trường Tương Tư Đàn Kiện Thứ Đặng Vi phim hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Trường Tương Tư kết thúc, khán giả đau lòng khi Tiểu Yêu Dương Tử làm điều này

Trường Tương Tư kết thúc, khán giả đau lòng khi Tiểu Yêu Dương Tử làm điều này

Triệu Lộ Tư bị mỹ nam kém tiếng thẳng thắn khước từ, khẳng định không hợp tác

Triệu Lộ Tư bị mỹ nam kém tiếng thẳng thắn khước từ, khẳng định không hợp tác

La Vân Hi chấn thương khi quay phim mới, ngồi xe lăn đến bệnh viện khiến fan lo lắng

La Vân Hi chấn thương khi quay phim mới, ngồi xe lăn đến bệnh viện khiến fan lo lắng

Rộ tin Trường Tương Tư đã ấn định lịch chiếu phần 2

Rộ tin Trường Tương Tư đã ấn định lịch chiếu phần 2

Bảy Kiếp May Mắn giảm nhiệt sau loạt thành tích khủng, vỡ mộng vượt Trường Tương Tư

Bảy Kiếp May Mắn giảm nhiệt sau loạt thành tích khủng, vỡ mộng vượt Trường Tương Tư

Dương Tử tiết lộ điều bất ngờ về sự nghiệp: Điều quan trọng nhất của diễn viên không phải là diễn xuất

Dương Tử tiết lộ điều bất ngờ về sự nghiệp: Điều quan trọng nhất của diễn viên không phải là diễn xuất

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 2 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này