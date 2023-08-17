Nữ 'Ảnh hậu' thẳng thừng chê bai Triệu Lệ Dĩnh 'diễn xuất thật tệ'

Gần đây, một clip liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh từ vài năm trước bất ngờ bị dân tình đào lại khiến cộng đồng mạng được phen bàn tán xôn xao. Đó là đoạn clip về phát ngôn của Viên Vịnh Nghi - Hoa hậu Hồng Kông, người từng 2 lần đoạt giải Ảnh hậu danh giá chê bai diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim Ai Là Hung Thủ.

Cụ thể, khi tham gia show truyền hình Bạn Ơi Hãy Lắng Nghe với vai trò khách mời cùng với Đổng Tử Kiện, khi MC của chương trình - Tạ Na đặt câu hỏi rằng: "Thời gian này, chị có xem bộ phim nào do Đổng Tử Kiện đóng không?", nàng hậu xứ Cảng Thơm cho biết: "Dĩ nhiên rồi, gần đây chị có theo dõi Ai Là Hung Thủ do cậu ấy đóng, rất tuyệt vời đó nha!.... Nhưng chị không thích nhân vật nữ chính trong phim".

Trùng hợp, "nữ chính" được nhắc đến trong cuộc trò chuyện này chính là Triệu Lệ Dĩnh, cô đảm nhận vai bác sĩ Thẩm Vũ ở Ai Là Hung Thủ, đồng thời cũng là bạn thân của Tạ Na ở ngoài đời.

Tuy nhiên, vì không biết mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Tạ Na, Viên Vịnh Nghi còn đặc biệt quay sang hỏi Tạ Na và Hà Cảnh ngồi bên cạnh là: "Nữ chính của phim này, ngoài đời tên là gì vậy?". Khi thấy người bạn thân của mình bị chê bai, Tạ Na tỏ ý không hài lòng, còn khó chịu ra mặt, đáp lại câu hỏi của Viên Vịnh Nghi một cách không liên quan: "Tụi em cực kỳ thích nhân vật nữ chính này!".

Nhận thấy bầu không khí có phần gượng gạo, Viên Vịnh Nghi sau đó đã thanh minh rằng: "Chị không phải là không thích cô ấy (Triệu Lệ Dĩnh), mà là không thích nữ chính Thẩm Vũ, diễn xuất thật tệ".

Ai Là Hung Thủ được nhận xét là bộ phim đánh dấu màn lột xác của Triệu Lệ Dĩnh sau nhiều năm chỉ đóng những dạng vai tốt bụng, dễ thương, tươi sáng. Diễn xuất của mỹ nhân Minh Lan Truyện thời điểm đó quả thật cũng gây ra khá nhiều tranh cãi, khen chê đều đủ cả.

Phải tới tận khi Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và đặc biệt là Dã Man Sinh Trưởng (tên chính thức: Gió Thổi Bán Hạ) lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh mới thực sự nhận được đánh giá cao từ người trong nghề.

Bản thân Viên Vịnh Nghi lại còn là người đã giành danh hiệu Ảnh hậu hai lần liên tiếp, nên có thể tiêu chuẩn của cô dành cho nhân vật và người đóng cũng cao hơn đôi chút.

Viên Vịnh Nghi (sinh ngày 04 tháng 9 năm 1971 tại Hồng Kông thuộc Anh) là một nữ diễn viên truyền hình - diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Hồng Kông gốc Trung Quốc. Cô từng là diễn viên độc quyền của hãng TVB. Sau khi giành vương miện hoa hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1990, Viên Vịnh Nghi bắt đầu nổi tiếng với vai diễn trong các bộ phim truyền hình của hãng TVB. Từ đầu thập niên 1990 Viên Vịnh Nghi cũng bắt đầu nổi danh trong làng điện ảnh Hồng Kông nhờ vẻ đẹp và khả năng diễn xuất, sau khi giành Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông cho diễn viên mới xuất sắc nhất, cô đã liên tiếp chiến thắng tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông các năm 1994 và 1995.