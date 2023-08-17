Liên Hoa Lâu trở thành bộ phim thành công nhất của Thành Nghị, vượt xa Trầm Vụn Hương Phai

Sao quốc tế 17/08/2023 16:42

Nhờ thành công của Liên Hoa Lâu đã giúp thành Nghị có bước tiến nhảy vọt trong sự nghiệp.

Dù không được truyền thông rầm rộ, lại đụng độ siêu phẩm Trường Tương Tư "làm mưa làm gió" nhưng Liên Hoa Lâu vẫn thu hút lượng lớn khán giả quan tâm theo dõi, đạt được thành tích khủng trên Douban. Nhờ vào sự thành công của phim, danh tiếng nam chính Thành Nghị cũng theo đó mà có bước tiến lớn.

Liên Hoa Lâu trở thành bộ phim thành công nhất của Thành Nghị, vượt xa Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh 1

Theo CVB (đơn vị đo lường rating uy tín nhất tại Trung) công bố, rating 11 tập đầu của Liên Hoa Lâu là 1.041%, riêng CVB tập 12 (cập nhật đến ngày 12/8) còn chạm ngưỡng 1.285%, dự kiến sẽ tiếp tục leo thang trong thời gian tới. Qua đó, Liên Hoa Lâu được công nhận là bộ phim truyền hình có rating cao nhất của nam chính Thành Nghị từ trước tới giờ. Đồng thời đánh dấu bước đột phá mới trong sự nghiệp của "gà cưng" Hoan Thụy Thế Kỷ.

Liên Hoa Lâu trở thành bộ phim thành công nhất của Thành Nghị, vượt xa Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh 2
Rating Liên Hoa Lâu phá 1% liên tục trên đài CCTV8. 

Cũng vào ngày 15/8 mới đây, Liên Hoa Lâu đã chính thức mở điểm Douban 8.0 với hơn 230 nghìn lượt đánh giá. Cư dân mạng đều không tiếc dành lời khen cho những nỗ lực, cố gắng của đoàn phim cùng sự tiến bộ vượt bậc về mặt diễn xuất của Thành Nghị. 

Liên Hoa Lâu trở thành bộ phim thành công nhất của Thành Nghị, vượt xa Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh 3
Điểm Douban của phim (tính đến ngày 15/8). 

Thành Nghị đã có màn biến hóa khôn lường khi hóa thân vào vai đệ nhất thiên hạ Lý Tương Di, từ một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, ngạo nghễ, hết mình vì chính nghĩa đến một thần y Lý Liên Hoa trầm ổn, thu liễm hơn. Đặc biệt hơn cả, những phân đoạn thể hiện nội tâm nhân vật cũng được anh lột tả đầy xuất sắc, tới độ đạo diễn và tác giả bộ truyện gốc đều hết mực tán thưởng. 

 

Thành Nghị tên thật là Phó Thi Kỳ. Tuy nhiên, là một diễn viên, anh muốn có một cái tên đặc biệt có thể làm nên thương hiệu nên đã lấy nghệ danh là Thành Nghị, có nghĩa là quả quyết, cứng cỏi, tài giỏi, dũng mãnh, nghiêm chính. Cái tên này cũng lột tả được con người thực của Thành Nghị - một chàng trai cương nghị.

Liên Hoa Lâu trở thành bộ phim thành công nhất của Thành Nghị, vượt xa Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh 4

Thành Nghị được tính vào nghề từ năm 2011 với bộ phim Đường cung mỹ nhân thiên hạ, nhưng không ghi được dấu ấn, vì nhân vật của Thành Nghị trong phim - Phùng Tiểu Bảo chỉ là một vai nhỏ. Tuy nhiên, thực chất, bộ phim đầu tiên Thành Nghị đến với nghề là Giao thừa (2009), nhưng mãi đến năm 2012 bộ phim này mới được công chiếu nên đối với khán giả Đường cung mỹ nhân thiên hạ mới là bộ phim đánh dấu sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên.

Đến Thanh Vân Chí, Thành Nghi được biết đến nhiều hơn nhưng không thể vụt lên thành sao, vì trong phim này, có quá nhiều ngôi sao sáng như Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử…, và Thành Nghị cũng không đảm nhận vai nam chính nên khó có thể bật lên được.

Liên Hoa Lâu trở thành bộ phim thành công nhất của Thành Nghị, vượt xa Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh 5

Mãi cho đến Lưu Ly mỹ nhân sát (2020) tên tuổi Thành Nghị mới có thể tỏa sáng, ghi tên vào hàng sao của làng giải trí Hoa ngữ. Và với Trầm vụn hương phai (2022), tên tuổi của Thành Nghị tiếp tục được khẳng định khi bộ phim này cùng với Tinh Hà Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, Thương Lan Quyết của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ là 3 bộ phim “làm mưa làm gió”. Đặc biệt hè này, Liên Hoa Lâu của Thành Nghị gặt hái được thành công ngoài mong đợi, đưa tên tuổi của nam diễn viên thăng hạng vượt bậc.

 

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