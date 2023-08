Nhan sắc nữ phụ Bảy Kiếp May Mắn thế nào mà có thể vượt mặt 'mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc' Dương Siêu Việt?

Bảy Kiếp May Mắn là bộ phim mới công chiếu nhưng đã thu hút sự quan tâm của nhiều mọt phim Hoa ngữ do kịch bản hấp dẫn, cùng sự góp mặt của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề, 2 cái tên có tiếng trong làng điện ảnh xứ Trung. Tuy nhiên ở những tập mới đây, nhan sắc của nữ phụ Cẩm La do Lư Dục Hiểu thủ vai khiến dân tình hết mực chú ý.