Nhan sắc nữ phụ Bảy Kiếp May Mắn thế nào mà có thể vượt mặt 'mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc' Dương Siêu Việt?

Sao quốc tế 17/08/2023 20:19

Nhan sắc của nữ phụ phản diện trong Bảy Kiếp May Mắn được dân tình không ngớt lời khen ngợi.

Bảy Kiếp May Mắn là bộ phim mới công chiếu nhưng đã thu hút sự quan tâm của nhiều mọt phim Hoa ngữ do kịch bản hấp dẫn, cùng sự góp mặt của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề, 2 cái tên có tiếng trong làng điện ảnh xứ Trung. Tuy nhiên ở những tập mới đây, nhan sắc của nữ phụ Cẩm La do Lư Dục Hiểu thủ vai khiến dân tình hết mực chú ý.

Nhan sắc nữ phụ Bảy Kiếp May Mắn thế nào mà có thể vượt mặt 'mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc' Dương Siêu Việt? - Ảnh 1

Bên cạnh một Tường Vân (Dương Siêu Việt) ngây thơ, đáng yêu thì vẻ xinh đẹp sắc sảo của Cẩm La cũng được lòng nhiều người không kém. Không chỉ vậy, Lư Dục Hiểu còn nhận nhiều lời khen ngợi về diễn xuất tự nhiên, chân thật. Đặc biệt khả năng diễn xuất bằng mắt còn linh động hơn Dương Siêu Việt.

Nhan sắc nữ phụ Bảy Kiếp May Mắn thế nào mà có thể vượt mặt 'mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc' Dương Siêu Việt? - Ảnh 2Nhan sắc nữ phụ Bảy Kiếp May Mắn thế nào mà có thể vượt mặt 'mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc' Dương Siêu Việt? - Ảnh 3

Cư dân mạng không tiếc lời khen dành cho Lư Dục Hiểu sau khi xem tập mới nhất Bảy Kiếp May Mắn: “Có thể thấy sự uất hận, u ám, hận thù trong đôi mắt Cẩm La!”; “Vai diễn này thật phù hợp với Lư Dục Hiểu!”; “Cô ấy đã khiến tôi nhìn bằng ánh mắt khác!”; “Ánh mắt được thể hiện tốt quá!”….

Đây không phải lần đầu tiên Lư Dục Hiểu nhận lời khen khi vào vai nữ phụ. Trước đó, cô cũng được khen ngợi cho nhan sắc nổi bật và nét diễn tự nhiên khi vào vai nữ phụ Bạch Tuyết Oanh trong Ngọc Cốt Dao.

Ngoài ra, tạo hình kinh diễm của Lư Dục Hiểu trong Vân Chi Vũ cũng được chờ đợi không kém dù cô không phải vai chính.

Lư Dục Hiểu sinh ngày 27/9/1999 tại tp Thượng Hải Trung Quốc. Cô là một cô gái 9x vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, cô từng đến nước anh du học và theo học chuyên ngành thiết kế thời trang. Đến năm 2019, cô mới trở về nước và tham gia một show chương trình thực tế tìm kiếm diễn viên ưu tú của đài truyền hình Youku mang tên Diễn Kỹ Phái. Cũng từ đó, cô chính thức đặt chân vào giới giải trí Hoa Ngữ. Nhưng phải đến năm 2021 thì cô mới có được một vai diễn đầu ta, vai nữ phụ Kỳ Mục Y La là một cô nàng đơn thuần đáng yêu trong bộ phim Ngọc Chiêu Lệnh.

Nhan sắc nữ phụ Bảy Kiếp May Mắn thế nào mà có thể vượt mặt 'mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc' Dương Siêu Việt? - Ảnh 4

Năm 2021, cô tiếp tục tham gia bộ phim cổ trang mang tên Bách Linh Đàm với vai diễn nữ phụ Quỳ Nhi. Sau sự thành công của bộ phim này, cô liền nhận được 1 dự án phim cổ trang đình đám do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính mang tên Ngọc Cốt Dao. Trong phim, cô đảm nhận vai diễn phụ Bạch Tuyết Oanh, bộ phim dự kiến sẽ phát sóng vào năm 2023.

Nhan sắc nữ phụ Bảy Kiếp May Mắn thế nào mà có thể vượt mặt 'mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc' Dương Siêu Việt? - Ảnh 5

Lư Dục Hiểu tuy là 1 nàng tiểu hoa đán mới vào nghề, nhưng cô thực sự rất có năng khiếu trong ngành diễn xuất, nhờ vào sự cố gắng không ngừng của mình mà cô lần lượt gặt hái được nhiều thàng công trên con đường nghệ thuật này. Đặc biệt là trong năm 2022 này, cô đã liên tiếp nhận về cho mình không ít các dự án phim lớn nhỏ. Tháng 4/2022, cô lần đầu tiên đảm nhận vai diễn nữ chính trong bộ phim Ngày mai cũng muốn gặp anh. Đến tháng 10, cô có dịp được hợp tác chung với Kim Hạn và Lý Nhất Đồng trong bộ phim ngôn tình Mây đen gặp trăng sáng. Ở trong phim cô đảm nhận vai diễn phụ Ổ Diệu. Bên cạnh đó, cô còn có hàng loạt các dự án phim đang trong quá trình khai máy như: Tây Xuất Ngọc Môn, Thất Thời Cát Tường, Cả thế giới đều đợi hai người chia tay..

Vào cuối năm 2022, bộ phim Thời gian cùng anh, vừa hay đúng lúc do cô đảm nhận vai diễn nữ chính đã chính thức được lên sóng. Trong phim, Lâm Tích (do cô đảm nhận) là một cô nàng dễ thương đáng yêu, không ngại vứt hết liêm sỉ theo đuổi Quý Quân Hành (nam chính).

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