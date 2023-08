Bảy Kiếp May Mắn chưa qua kiếp nạn flop lại bị tố đạo nhái trắng trợn

Sau khi mới lên sóng vài tập đầu, Bảy Kiếp May Mắn đã tạo được làn sóng hiệu ứng vô cùng tốt. Tuy nhiên sau 1 tuần công chiếu thì bất ngờ chững lại, khả năng không thể phủ sóng. Hiện tại, phim lại vướng nghi vấn đạo nhái đạo cụ và nhạc phim khác khiến nhiều người xôn xao.

Sự việc hiện ầm ĩ tới mức lên hotsearch mà phía đoàn phim Bảy Kiếp May Mắn vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

Cụ thể, cư dân mạng phát hiện ra thanh kiếm của nam chính Sơ Không (Đinh Vũ Hề thủ vai) trong Bảy Kiếp May Mắn giống hệt với thanh kiếm Mặc Mi trong phim hoạt hình Tần Thời Minh Nguyệt sử dụng. Bản nhạc phim Ai Tình Ký của bộ phim cũng có phần lời cùng ý tưởng với bài Nguyệt Quang trong Tần Thời Minh Nguyệt.

Tuy vậy, cũng có một số ý kiến cho rằng lùm xùm này khá nhỏ và có vẻ như đoàn phim Bảy Kiếp May Mắn đã mua hot search xấu để thu hút sự chú ý của khán giả dành cho phim. Hiện tại, bộ phim vẫn chưa cán được mức nhiệt 8500 trên nền tảng iQIYI.

Đoàn phim đã cố gắng đủ sức, thậm chí tung ra không ít ảnh nam nữ chính chụp tạp chí đẹp long lanh để tuyên truyền nhưng không mang lại hiệu quả. Bảy Kiếp May Mắn với tình tiết nhạt nhòa khó lòng cạnh tranh nhiệt với Liên Hoa Lâu đề tài phá án và Trường Tương Tư với yêu hận tình thù đang đi vào giai đoạn cao trào.

Đây có lẽ là bộ phim mà diễn xuất của Dương Siêu Việt tiến bộ nhất từ trước tới nay, nhưng vẫn chưa đủ để cô có thể cạnh tranh sòng phẳng với những đồng nghiệp khác có phim phát sóng cùng thời điểm.

Bảy Kiếp May Mắn được coi là chiếc phao cứu sinh cuối cùng với sự nghiệp diễn xuất của Dương Siêu Việt sau hàng loạt những thất bại thảm hại. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, Dương Siêu Việt khó lòng nhận được kết quả tốt bởi Bảy Kiếp May Mắn cũng đang đi trên con đường không khác lắm với những tác phẩm trước của cô.

Bảy Kiếp May Mắn là bộ phim do Lí Nam đạo diễn, với sự tham gia của Dương Siêu Việt, Đinh Vũ Hề, Dương Hạo Vũ, Đổng Tuyền, Hải Lục, Trịnh Quốc Lâm, Vu Ba, Hợp Văn Tuấn. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May của Cửu Lộ Phi Hương, xoay quanh câu chuyện kể về hai vị thần tiên trên trời vì làm rối tơ hồng của Nguyệt lão mà bị Ngọc Hoàng trách phạt cùng nhau chịu 7 kiếp nhân duyên ở chốn nhân gian. Vân Tường là tiểu tiên nữ trông coi tơ hồng nhân duyên trong phủ Nguyệt Lão còn Sơ Không là tiên quân cai quản tháng đầu tiên của năm. Hai người vừa gặp mặt đã nhận mặt kẻ thù không đội trời chung, cãi lộn đến mức mớ tơ hồng đã rối nay còn rối tung. Cả hai bị Nguyệt lão phạt lịch kiếp xuống trần, trải qua đủ 7 lần tình kiếp mới được trở về tiên giới. Và những câu chuyện thú vị bắt đầu xảy ra từ đây.