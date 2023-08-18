La Vân Hi nên duyên cùng 'chị gái' Bạch Lộc, hứa hẹn không thua kém Trường Nguyệt Tẫn Minh

Sao quốc tế 18/08/2023 11:25

Thông tin La Vân Hi hợp tác cùng Lý Nhất Đồng khiến nhiều người không khỏi mong đợi vì quá đẹp đôi.

Sau thành công của Trường Nguyệt Tẫn Minh, danh tiếng của La Vân Hi cũng được củng cố không ít. Hiện Tại, thông tin nam diễn viên sẽ được chọn vào vị trí nam chính của dự án chuyển thể Thiên Kiếp Mi (tên phim Thủy Long Ngâm). Tuy nhiên, vai nữ chính vẫn chưa tể tìm được người phù hợp.

La Vân Hi nên duyên cùng 'chị gái' Bạch Lộc, hứa hẹn không thua kém Trường Nguyệt Tẫn Minh - Ảnh 1

Mới đây, trên mạng đang lan truyền thông tin Lý Nhất Đồng sẽ đảm nhận vai nữ chính A Thùy ở Thiên Kiếp Mi. Dù chưa rõ thực hư ra sao nhưng dựa trên phản ứng của số đông cư dân mạng, có thể thấy họ đều hết mực đồng ý lần nên duyên này giữa La Vân Hi cùng Lý Nhất Đồng vì visual chất lượng cũng như diễn xuất tốt của cả hai. 

Trước đó, cũng có nguồn tin tiết lộ Trần Dao và Tiêu Thuận Nghiêu - nam thần Liên Hoa Lâu cũng góp mặt trong Thiên Kiếp Mi (Thủy Long Ngâm). 

La Vân Hi nên duyên cùng 'chị gái' Bạch Lộc, hứa hẹn không thua kém Trường Nguyệt Tẫn Minh - Ảnh 2

Thiên Kiếp Mi là dự án chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết võ hiệp của tác giả Đằng Bình (cũng là "mẹ đẻ" của Liên Hoa Lâu). Nội dung kể về hành trình sửa chữa sai lầm trong quá khứ, cố gắng cứu nhóm bạn thân của Đường Lệ Từ. Phim do Thát Thát Văn Hóa chịu trách nhiệm chế tác, nhà sản xuất Trung Thị Đồng Thành, thuộc cấp đầu tư S và dự kiến chiếu trên nền tảng Youku. 

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ lịch khai máy chính thức của phim, các tin đồn liên quan tới vấn đề này đều không thống nhất, chỉ biết có khả năng sẽ ghi hình trong năm 2023. 

La Vân Hi nên duyên cùng 'chị gái' Bạch Lộc, hứa hẹn không thua kém Trường Nguyệt Tẫn Minh - Ảnh 3

La Vân Hi đang là cái tên nhận được nhiều chú ý thời gian gần đây sau cơn sốt Trường Nguyệt Tẫn Minh, hợp tác cùng Bạch Lộc. Với kỹ thuật diễn cảm xúc, linh hoạt, giúp anh giành được những lời khen có cánh từ khán giả. 

Trong khi đó, Lý Nhất Đồng mặc dù độ nổi tiếng, lượng fan có thể không đọ lại được La Vân Hi, song đổi lại, cô sở hữu kỹ năng diễn tốt, không bị một màu trong khâu chọn lựa kịch bản.  Mỹ nhân "thể hàn" từng ghi dấu trong nhiều dự án phim ăn khách như Anh Hùng Xạ Điêu, Thân Ái Chi Ái, Cuồng Phong, Bán Yêu Khuynh Thành, Li Ca Hành,... 

Hiện tại, La Vân Hi đang thực hiện dự án phim Nhan Tâm Ký, được chuyển thể từ tiểu thuyết Trường An bí sử ký, thuộc thể loại cổ đại, trinh thám. Tuy nhiên, trong lúc ghi hình, anh bị chấn thương phải ngồi xe lăn đến bệnh viện. 

La Vân Hi nên duyên cùng 'chị gái' Bạch Lộc, hứa hẹn không thua kém Trường Nguyệt Tẫn Minh - Ảnh 4

Bức hình chụp La Vân Hi ngồi xe lăn với đôi chân gầy khẳng khiu khiến dân tình vô cùng xót thương. Theo tiết lộ, nam diễn viên Hương Mật Tựa Khói Sương bị tái phát chấn thương, trong lúc thực hiện cảnh quay vừa đánh vừa chạy đã làm ảnh hưởng tới vết thương cũ. Tuy nhiên vì không quá đáng ngại, La Vân Hi vẫn quay phim bình thường và không làm ảnh hưởng tới tiến độ ghi hình. 

Đây không phải lần đầu nam diễn viên xuất hiện trong tình trạng này. Trước đó, vào tháng 9/2021, trên mạng xã hội Trung Quốc rầm rộ chia sẻ hình ảnh "nam thần cổ trang" La Vân Hi đang ngồi xe lăn, chân quấn băng gạc trắng, vóc dáng gầy ốm đến đáng lo ngại được vệ sĩ đẩy đi.

 

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