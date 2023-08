Ngoài yếu tố khách quan là có hai đối thủ quá “sừng sỏ” Trường Tương Tư và Liên Hoa Lâu thì nguyên nhân thất bại chủ yếu nằm ở chính Bảy Kiếp May Mắn. Điều này khiến hai diễn viên chính là Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt gặp không ít áp lực.

Dù được đầu tư cấp S+ và truyền thông rầm rộ suốt một thời gian nhưng Bảy Kiếp May Mắn của nhà sản xuất Hằng Tinh Dẫn Lực vẫn không thể trở thành tác phẩm bạo cuối hè này.

Dù vậy, hành động này cũng đủ để cư dân mạng xứ Trung “dậy sóng”. Nhiều ý kiến cho rằng hai diễn viên đang “xào couple” quá trắng trợn để cứu vãn tình hình thảm hại của phim.

Khán giả có thể yêu thích nhân vật và tương tác ngọt ngào của họ trong phim nhưng khi mang những tình tiết ấy ra ngoài đời thật sẽ trở thành hành động quá lố, gây phản cảm.

Tuy vậy, fan của Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt đã lên tiếng bênh vực thần tượng. Họ cho rằng trong lúc livestream, cả hai diễn viên đã được nhà sản xuất gọi ra ngoài thảo luận khá lâu, có lẽ là được yêu cầu đẩy mạnh tương tác ngọt ngào trước mắt khán giả.

Chính vì vậy mới khiến Đinh Vũ Hề lo lắng trong suốt buổi livestream, anh thậm chí còn cắn móng tay cho thấy tâm trạng khá bất ổn. Kết thúc buổi livestream, Đinh Vũ Hề còn bật khóc vì bất lực. Fan của nam diễn viên chia sẻ, trong ngành giải trí, có nhiều khi nghệ sĩ cũng không thể làm theo ý mình, hy vọng mọi người có thể hiểu và thông cảm.

Bảy Kiếp May Mắn là bộ phim do Lí Nam đạo diễn, với sự tham gia của Dương Siêu Việt, Đinh Vũ Hề, Dương Hạo Vũ, Đổng Tuyền, Hải Lục, Trịnh Quốc Lâm, Vu Ba, Hợp Văn Tuấn. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May của Cửu Lộ Phi Hương, xoay quanh câu chuyện kể về hai vị thần tiên trên trời vì làm rối tơ hồng của Nguyệt lão mà bị Ngọc Hoàng trách phạt cùng nhau chịu 7 kiếp nhân duyên ở chốn nhân gian. Vân Tường là tiểu tiên nữ trông coi tơ hồng nhân duyên trong phủ Nguyệt Lão còn Sơ Không là tiên quân cai quản tháng đầu tiên của năm. Hai người vừa gặp mặt đã nhận mặt kẻ thù không đội trời chung, cãi lộn đến mức mớ tơ hồng đã rối nay còn rối tung. Cả hai bị Nguyệt lão phạt lịch kiếp xuống trần, trải qua đủ 7 lần tình kiếp mới được trở về tiên giới. Và những câu chuyện thú vị bắt đầu xảy ra từ đây.