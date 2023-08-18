Từ một người vô danh, nam thần cơ bắp cuồn cuộn được vạn người mê chỉ sau một đêm nhờ vai chiến binh trong 'Phong Thần'

Sau 5 năm chờ đợi, vượt hơn 15 ngàn thí sinh, Vu Thích đã thành công đảm nhận vai Cơ Phát trong dự án Phong Thần : Tam Bộ Khúc phần 1. Hiện tại, bộ phim đang "gây bão" bởi bối cảnh hoành tráng, kỹ sảo đẹp mắt cùng những cảnh chiến đấu chân thực. Hiện tại, doanh thu của bộ phim đã đạt 1,4 tỷ NDT (hơn 4 nghìn tỷ đồng), nam chính Vu Thích cũng có "cú nổ" bứt phá, đánh dấu thành công lớn trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Xuyên suốt bộ phim, khán giả được theo dõi hành trình trưởng thành của thiếu niên anh hùng Cơ Phát khi chứng kiến niềm tin vụn vỡ theo sự bạo tàn của Trụ Vương và cuối cùng tự mình vực dậy, chống lại gã hôn quân.

Trong Phong Thần: Tam Bộ Khúc, Vu Thích vào vai Cơ Phát, con trai thứ của Tây Bá Hầu Cơ Xương. Từ nhỏ Cơ Phát đã đến Triều Ca. Ngoài mặt là tướng dưới trướng Trụ Vương nhưng thực chất bị ông ta xem là con tin.

Trong phim, cảnh Cơ Phát nằm trên lưng ngựa đang chạy nhanh được ghi hình ở Tân Cương. Tài tử cho biết lúc đầu, đạo diễn định để diễn viên đóng thế thực hiện cảnh này nhằm đảm bảo an toàn cho Vu Thích nhưng anh đề nghị tự diễn. Tài tử nói: "Họ chọn tôi đóng phim, đào tạo tôi, tại sao tôi lại để người khác làm hộ mình. Tôi muốn chứng minh cho đạo diễn thấy ông chọn đúng người".

Theo trang The Paper, diễn xuất của Vu Thích được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao. Anh vừa diễn xuất tốt vừa tự thể hiện các cảnh hành động khó như bắn cung trên lưng ngựa, nằm trên ngựa chạy tốc độ cao...

Vu Thích được đánh giá là gương mặt "trời sinh" để đóng phim điện ảnh. Cơ Phát là vai diễn đầu tiên của nam diễn viên sinh năm 1996, giúp anh vụt sáng chỉ sau 1 đêm ở làng giải trí. Trước khi phim ra mắt, mỗi bài đăng trên Weibo của Vu Thích nhận khoảng 100 bình luận, đến nay, các bài đăng thu hút hàng chục nghìn bình luận.

Được biết, trước khi vào vai diễn trong "Phong thần", Vu Thích từng trải qua sáu tháng khổ luyện trong trại huấn luyện mà đoàn phim xây dựng. Mỗi ngày, anh cùng 20 người khác dậy từ 5h để chạy bộ, sau đó tập diễn xuất, kiếm thuật, mã thuật, văn hóa cổ đại với các chuyên gia. Trung bình mỗi ngày các diễn viên phải trải qua 10 tiếng học tập rèn luyện, liên tục kéo dài trong suốt nửa năm. Vì cường độ cao và tính chất khắc nghiệt, một số người đã không thể trụ nổi và bỏ cuộc giữa chừng. Đạo diễn Ngô Nhĩ Thiện cho biết, diễn viên phải có thể lực tốt mới có thể chịu đựng được cường độ làm việc trong suốt một năm rưỡi quay phim.

Sau khi xem lại quá trình tập luyện của Vu Thích, khán giả phải trầm trồ khen ngợi bởi anh cưỡi ngựa với vận tốc nhanh, còn vừa cưỡi vừa bắn cung. Các video tập luyện bắn cung cũng cho thấy Vu Thích bắn rơi các vật đang di chuyển một cách dễ dàng. Thực tế, khi phim công chiếu, các cảnh Cơ Phát cưỡi ngựa bắn cung trong bộ áo giáp nặng khoảng 40kg đã gây sốt khắp nơi. Được biết trong quá trình ghi hình một năm rưỡi với ba phần phim, Vu Thích làm bạn với ngựa. Khi ăn táo, anh chia đôi phần của mình cho ngựa ăn.

Vu Thích là một diễn viên trẻ của điện ảnh Trung Quốc, từng là vận động viên bóng rổ, từng quay quảng cáo theo chủ đề bóng rổ. Vu Thích không ngờ được rằng mình được chọn vào đoàn phim Phong Thần chứ đừng nói là vai nặng ký như Cơ Phát.

Năm 2018, Vu Thích tham gia trại huấn luyện Phong Thần, tham gia 14 giờ huấn luyện kỹ năng “Lục Nghệ” cường độ cao mỗi ngày. Sau 24 tuần huấn luyện, anh đã thành thạo nhiều kỹ năng khác nhau như cưỡi ngựa, bắn cung, tập thể hình, võ thuật, bóng rổ và lặn.

Năm 2019, cùng với Hoàng Bột, Phí Tường tham gia bộ phim “Phong Thần Tam Bộ Khúc” anh vào vai Cơ Phát. Một vị vua sinh ra đã giàu có và quyền lực, có cả năng lực và sự chính trực.

Tháng 4/2023, phim điện ảnh Trường Không Chi Vương được ra mắt khán giả. Trong đó anh đóng vai Đặng Phóng, một phi công chiến đấu dũng cảm.

20/7/2023, bộ phim Phong Thần 1 được ra mắt, anh đảm nhận vai Cơ Phát. Cũng nhờ bộ phim này anh cũng đã ghi lại dấu ấn đối với khán giả, và cũng được cho là nam minh tinh hot trong mùa hè 2023 này.