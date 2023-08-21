Đạo diễn Trường Tương Tư tiết lộ lý do đặc biệt khi chọn vai Tương Liễu, liệu có công bằng với 2 mỹ nam còn lại?

Trường Tương Tư kết thúc phần 1 với nhiều tiếc nuối của khán giả, đặc biệt là mối quan hệ giữa Tiểu Yêu và Tương Liễu. Xuyên suốt bộ phim, khán giả luôn bày tỏ sự yêu quý và trân trọng tình cảm của nhân vật Tương Liễu do Đàn Kiện Thứ thủ vai. Trong tiểu thuyết gốc của tác giả Đồng Hoa, đây cũng là nhân vật được yêu thích nhất.

Mới đây, đạo diễn Tần Trăn đã hé lộ nguyên nhân chính khiến Đàn Kiện Thứ được chọn cho vai Tương Liễu, đó là vì kỹ năng diễn xuất.

Bởi vậy, để chọn được người vào vai Tương Liễu mà lột tả được nhân vật, không khiến fan nguyên tác bất mãn là một vấn đề khá nan giải với nhà sản xuất.

Yêu vương 9 đầu Tương Liễu bá chủ vùng biển và Phòng Phong Bội gánh trên vai trọng trách nặng nề của nghĩ quân là hai nhân vật hoàn toàn khác biệt. Là một người khoác lên mình hai thân phận, vai Tương Liễu yêu cầu diễn viên phải có năng lực kiểm soát được dạng nhân vật phức tạp.

Những tác phẩm mà Đàn Kiện Thứ tham gia trước đó như Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng, Quân Sư Liên Minh, Tam Quốc Cơ Mật, Kim Tịch Hà Tịch đều đã được đạo diễn Tần Trăn xem xét kỹ lưỡng. Nữ đạo diễn phát hiện, dù là dạng nhân vật nào cũng được Đàn Kiện Thứ đắp nặn rất tốt. Không chỉ vậy, bản thân anh còn rất tinh tế nắm bắt những nét đặc sắc và tạo nên sức hút riêng cho nhân vật.

“Thể hiện được một Tương Liễu chân thật như trong tiểu thuyết là điều rất khó. Tuy nhiên, nhìn thấy sự yêu mến của khán giả dành cho nhân vật này cũng đủ hiểu Đàn Kiện Thứ đã làm cực kỳ tốt. Vai diễn này cũng mang lại cho anh thêm nhiều không gian để phát huy năng lực của mình”, đạo diễn Trường Tương Tư khẳng định.

Khi Trường Tương Tư lên sóng, Đàn Kiện Thứ từng nhiều lần dựa vào kỹ năng diễn xuất nổi bật mà đưa bản thân anh lẫn nhân vật Tương Liễu lên hotsearch. Trong phần thảo luận về Tương Liễu, nhiều khán giả thừa nhận, giá mà Đàn Kiện Thứ không diễn tốt đến vậy, họ đã không phải đau lòng quá nhiều vì nhân vật này.

Đàn Kiện Thứ sinh năm 1990, quê ở Bắc Hải, có cha là nhà ngoại giao đóng quân tại Nhật Bản. Tên ban đầu của anh là Đàn Hề Nhĩ, nhưng vì khi còn nhỏ, anh rất thích nhân vật “Kenjiro” (Kiện Thứ Lang) trong manga Nhật Bản. Anh đã nói điều này với mẹ và mẹ anh đã rất thoải mái mà đổi tên cho anh thành Đàn Kiện Thứ Lang (Tan Kenjiro)! Nhưng vì cái tên này hơi lạ nên chữ “Lang” đã bị bỏ đi và nó trở thành Đàn Kiện Thứ (Tan Kenji) như hiện nay.

Đàn Kiện Thứ trở thành thực tập sinh thần tượng khi anh 16 tuổi, sau 4 năm đào tạo, cuối cùng anh đã ra mắt với tư cách là thành viên của “nhóm nhạc nam MIC”. Thành viên còn lại quen thuộc hơn với mọi người là Tiêu Thuận Nghiêu. Sau khi các thành viên MIC tách ra solo thì Tiêu Thuận Nghiêu cũng từng chuyển sang phát triển diễn viên, và gần đây đã đóng trong Liên Hoa Lâu với Thành Nghị. Đàn Kiện Thứ, người đã ra mắt trong nhóm nam đời đầu, không chỉ nhảy thành thạo mà còn hát hay, rap giỏi, sáng tác nhạc và cũng là diễn viên thực lực với nhiều tác phẩm nổi bật.

Ra mắt vào năm 2010, nhưng sự nổi tiếng của anh trong làng giải trí vẫn chưa hề chững lại, phải đến năm ngoái khi anh đóng vai chính trong Lạp Tội Đồ Giám thì mới trở nên nổi tiếng.

Tài nguyên của Đàn Kiện Thứ sau đó cũng dần tốt hơn rất nhiều. Anh đóng vai nam phụ trong dự án cổ trang cấp S+ Trường Tương Tư, sắp tới có 2 bộ phim hiện đại là Tình Yêu Có Pháo Hoa và Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh lần lượt hợp tác với 2 tiểu hoa nổi tiếng là Vương Sở Nhiên và Châu Dã.

Dương Tử và Đàn Kiện Thứ biết nhau trước khi quay Trường Tương Tư, và họ vẫn là bạn bè tốt trong thời gian dài. Quá trình quen nhau của Dương Tử Và Đàn Kiện Thứ khá hài hước. Lúc đó Dương Tử rất thích một bộ phim truyền hình, vì quá muốn biết kết cục, Đàn Kiện Thứ tình cờ là diễn viên của bộ phim này nên Dương Tử đã tìm được thông tin liên lạc của Đàn Kiện Thứ để được biết trước kết quả. Nhưng lúc đó Đàn Kiện Thứ tưởng Dương Tử đang nghiên cứu sử học, đặc biệt giúp cô phổ biến rất nhiều kiến ​​thức và bối cảnh lịch sử, cuối cùng mới biết cô là Dương Tử, và cô chỉ là một người mê phim truyền hình mà thôi.