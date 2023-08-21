'Tường thành nhan sắc' Lưu Diệc Phi lại bị đánh giá là tầm thường khi đứng cạnh mỹ nhân này

Sao quốc tế 21/08/2023 12:45

Bức ảnh Lưu Diệc Phi đứng chung khung hình với mỹ nhân 'Chân Hoàn Truyện' bất ngờ được netizen 'đào' lên.

Nói về nhan sắc của dàn mỹ nhân Hoa ngữ thì không thể thiếu cái tên Lưu Diệc Phi. Sở hữu khuôn mặt thanh tú, cô được coi là tường thành nhan sắc khó ai có thể thay thế. Vậy mà "Tiểu Long nữ" vẫn có những khoảng khắc lép vế khi đứng cạnh mỹ nhân này.

Một bức ảnh cũ của Lưu Diệc Phi chụp cùng "ác nữ" Chân Hoàn Truyện - Tưởng Hân được lan truyền trên các diễn đàn mới đây đang thu hút lượng quan tâm cực lớn từ cộng đồng netizen. Dựa trên tiết lộ của cư dân mạng, khi chụp tấm hình này Lưu Diệc Phi mới chỉ 15 tuổi còn Tưởng Hân 19 tuổi. 

'Tường thành nhan sắc' Lưu Diệc Phi lại bị đánh giá là tầm thường khi đứng cạnh mỹ nhân này - Ảnh 1

Hai nữ diễn viên đều ăn mặc giản dị từ quần áo đến kiểu tóc, tuy đơn giản nhưng không hề làm ảnh hưởng tới nhan sắc hơn người đó. 

Nhất là Tưởng Hân, nữ diễn viên khiến dân tình không khỏi sửng sốt với làn da trắng, đôi mắt to tròn trong veo cùng ngũ quan thanh tú, hút mắt. Có ý kiến nói rằng, Lưu Diệc Phi mặc dù vẫn xinh nhưng các đường nét trên gương mặt của cô không rõ nét, nổi bật. 

Nhiều netizen không ngại "gây hấn" mà khẳng định chắc nịch Tưởng Hân xinh đẹp, còn Lưu Diệc Phi thì lại bình thường. 

'Tường thành nhan sắc' Lưu Diệc Phi lại bị đánh giá là tầm thường khi đứng cạnh mỹ nhân này - Ảnh 2

Tưởng Hân và Lưu Diệc Phi từng có duyên làm việc chung với nhau trong dự án phim Thiên Long Bát Bộ (năm 2003), khi đó Lưu Diệc Phi đảm nhận vai chính Vương Ngữ Yên còn Tưởng Hân đóng nữ phụ Mộc Uyển Thanh. Ngay sau khi lên sóng, Thiên Long Bát Bộ đã gây được tiếng vang lớn, khuấy đảo cả màn ảnh nhỏ châu Á, đạt tỷ suất người xem vô cùng khả quan. Tác phẩm này cũng được chiếu đi chiếu lại nhiều lần trên các đài truyền hình của Việt Nam. 

'Tường thành nhan sắc' Lưu Diệc Phi lại bị đánh giá là tầm thường khi đứng cạnh mỹ nhân này - Ảnh 3

Đã 20 năm trôi qua, Lưu Diệc Phi và Tưởng Hân vẫn là những mỹ nhân được công chúng yêu quý, có sự nghiệp của riêng mình cùng một đời tư trong sạch, không dính ồn ào tình ái cũng không có scandal. Tuy nhiên, so về sức ảnh hưởng và "quốc dân độ" thì ngôi sao Mộng Hoa Lục có lẽ nhỉnh hơn đàn chị đôi chút. 

Ngoài Thiên Long Bát Bộ và Chân Hoàn Truyện, Tưởng Hân còn tham gia nhiều bộ phim ăn khách khác như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Hoa Thiên Cốt, Mị Nguyệt Truyện, Hoan Lạc Tụng,...

Tưởng Hân ra mắt khá sớm và gia nhập Đoàn nghệ thuật thiếu nhi Trịnh Châu, Hà Nam khi mới 7 tuổi. Cô rất thích nghệ thuật, khi còn nhỏ Tưởng Hân đã thường bắt chước diễn xuất trước gương ở nhà, lên 9 tuổi cô đã được đạo diễn đưa vào phim "Trụy Tử Hoàng Hậu". Chính trải nghiệm này đã khiến Tưởng Hân quyết tâm theo nghiệp diễn xuất khi trưởng thành.

'Tường thành nhan sắc' Lưu Diệc Phi lại bị đánh giá là tầm thường khi đứng cạnh mỹ nhân này - Ảnh 4

Năm 18 tuổi, Tưởng Hân nói với cha mẹ về ước mơ được trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Lúc đầu, cha mẹ cô không đồng ý nhưng Tưởng Hân rất kiên định với lựa chọn của mình. Cô tin rằng chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực sẽ mở ra cánh cửa mới cho mình. Cuối cùng, chiều theo ý con gái, cha mẹ cô đã từ bỏ mọi thứ ở quê nhà và chuyển đến Bắc Kinh cùng Tưởng Hân, giúp con gái theo đuổi ước mơ.

Năm 2003, Tưởng Hân tham gia bộ phim Thiên Long Bát Bộ của Trương Kỷ Trung với vai Mộc Uyển Thanh và cực kỳ được yêu thích. Với nhan sắc trong trẻo, thanh tú và diễn xuất tự nhiên, vai diễn Mộc Uyển Thanh của Tưởng Hân gây được ấn tượng mạnh với khán giả không kém gì Vương Ngữ Yên của Lưu Diệc Phi.

'Tường thành nhan sắc' Lưu Diệc Phi lại bị đánh giá là tầm thường khi đứng cạnh mỹ nhân này - Ảnh 5

Thế nhưng sau đó 8 năm, Tưởng Hân không có vai diễn nào nổi bật. Phải đến năm 2011, khi nhận vai Hoa phi trong Chân Hoàn truyện, Tưởng Hân mới gây được tiếng vang lớn. Đạo diễn khen ngợi khả năng diễn xuất bùng nổ của Tưởng Hân và hi vọng cô sẽ còn tiến xa hơn nữa. Cột mốc này cũng khiến tên tuổi của nữ diễn viên lên một tầm cao mới, cô được tạp chí Nam Đô bình chọn là một trong tứ đại mỹ nhân Bắc Kinh năm 2014.

 

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