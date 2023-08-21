Hé lộ Trường Tương Tư phần 2: Tiểu Yêu 3 lần mặc váy cưới, Tương Liễu kết thúc bi thương

Trường Tương Tư được đánh giá là phim hot nhất chiếu dịp hè năm nay khi được đầu tư một cách chỉn chu. Bộ phim được khen chất lượng từ khâu kịch bản, hình ảnh đến diễn xuất, tạo hình của diễn viên. Đặc biệt, Trường Tương Tư được xem là bộ phim bom tấn tiếp theo của tiểu hoa đán Dương Tử , kể từ sau Hương Mật Tựa Khói Sương từng "làm mưa làm gió" khắp châu Á.

Khép lại phần 1, Thương Huyền (Trương Vãn Ý) cuối cùng đã lên ngôi vua. Tiểu Yêu (Dương Tử) và Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi) đã cùng nhau trải qua bao sóng gió, thậm chí là có những lần cận kề sinh tử, nhưng cuối cùng lại không vượt qua được vị hôn thê Phòng Phong Ý Ánh của Cảnh mang thai. Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh chia tay, Tiểu Yêu nhận lời cầu hôn của Xích Thủy Phong Long.

Dù vẫn còn một số điểm trừ, nhưng tổng thể phim được khen về nội dung, diễn xuất lẫn tương tác ăn ý của dàn diễn viên. Điểm Douban đạt 7.6 với hơn 250 ngàn lượt đánh giá, chứng thực chất lượng đáng xem.

Và đây là những gì người xem có thể chờ đợi trong phần 2 của Trường Tương Tư:

Tiểu Yêu ba lần mặc váy cưới

Theo những gì đã kết thúc trong phần 1, Tiểu Yêu đã nhận lời cầu hôn của Xích Thủy Phong Long. Trong một số cảnh đã nhá hàng trước đó của Trường Tương Tư, có thể thấy Tiểu Yêu đã thực sự mặc đồ cưới đứng cạnh Phong Long chuẩn bị làm lễ. Nhưng Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ) trong thân phận giả Phòng Phong Bội đã xuất hiện, buộc Tiểu Yêu phải đi với mình.

Năm xưa, Tiểu Yêu đã hứa sẽ thực hiện một yêu cầu của Tương Liễu, và đây là lúc gã tới đòi món nợ đó. Không còn cách nào khác, Tiểu Yêu đành phải làm cô dâu bỏ trốn. Với vẻ ngạo mạn và bất cần, Tương Liễu nắm tay Tiểu Yêu rời khỏi đám cưới, mặc kệ vẻ mặt sững sờ của bao khách mời và đặc biệt là của chú rể Phong Long.

Ngoài lần này, Tiểu Yêu sẽ còn hai lần mặc đồ cô dâu, nhưng không phải là với Phong Long nữa. Theo nguyên tác, hai lần sau cuối nàng sẽ được sánh đôi cùng với người mà mình luôn thương nhớ - Đồ Sơn Cảnh. Cuối cùng, Cảnh đã tìm được bằng chứng rằng mình bị “đổ vỏ”, Ý Ánh mang thai với người khác. Nhưng tình yêu của Đồ Sơn Cảnh và Tiểu Yêu vẫn tiếp tục bị thử thách khi ở đám cưới đầu tiên, Cảnh bị ám sát và mất tích. Mãi đến lần thứ hai đám cưới mới được suôn sẻ, cuối cùng họ mới có thể ở bên nhau.

Bí mật của Thương Huyền

Tình cảm Thương Huyền dành cho Tiểu Yêu trong Trường Tương Tư được giấu rất kỹ, nhưng không có nghĩa là không ai nhận ra. Thương Huyền chỉ yêu một người, nhưng xung quanh lại có rất nhiều cô gái yêu mình, thực tế Thương Huyền cũng có nhiều vợ. Và khi bí mật sâu kín nhất trong trái tim Thương Huyền bị phát hiện, đó là lúc Tiểu Yêu phải đối mặt với nguy hiểm. Có một người không chấp nhận được việc người mình yêu lại cất giấu hình bóng một cô gái khác trong tim và đưa ra quyết định tàn độc.

Bản thân Thương Huyền cũng không thể tự giấu giếm chính mình về tình cảm dành cho Tiểu Yêu. Khi đã lên ngôi vua, Thương Huyền càng trở nên lớn mạnh, quyền lực. Lúc này, Thương Huyền không còn phải quá phụ thuộc vào tiền bạc của Đồ Sơn Cảnh hay thế lực của Phong Long, nghĩa là không còn phải ở tình thế bắt buộc đẩy Tiểu Yêu về vòng tay kẻ khác. Đến một lúc, tình cảm khiến Thương Huyền trở nên bất chấp và quyết định tự tay mình giành lấy.

Trong một số phân cảnh đã nhá hàng trước của Trường Tương Tư, có thể thấy Thương Huyền vì yêu, vì ghen tuông trước Cảnh, đã có một hành động khiến Tiểu Yêu căm phẫn. Từ trước đến nay, Tiểu Yêu và Thương Huyền luôn bảo vệ và chăm sóc nhau, nhưng sau sự việc đó mối quan hệ giữa cả hai đã xảy ra rạn nứt. Trong các trích đoạn, có thể thấy Tiểu Yêu đau khổ chất vấn Thương Huyền vì những gì mà anh ta đã làm.

Kết thúc bi thương đợi chờ Tương Liễu

Ngay từ những tập đầu của Trường Tương Tư, tình cảm và số phận của Tương Liễu dường như đã được định trước. Tương Liễu là yêu quái chín đầu; Tiểu Yêu là con gái của Bạch đế, cháu gái của Tây Viêm vương - cả hai luôn ở vị trí đối nghịch. Từ trong sâu thẳm, Tương Liễu luôn hiểu rằng giữa hắn và Tiểu Yêu có một bức tường vô hình mà gã không thể nào bước qua.

Thương Huyền ngày càng lớn mạnh đồng nghĩa với việc đội quân của Tương Liễu ngày càng yếu đi. Đến một lúc, trận chiến cuối cùng sẽ phải diễn ra, chấm dứt thế giằng co giữa đôi bên suốt nhiều năm. Vốn dĩ là yêu quái có sức mạnh đáng gờm, có thể thay đổi hình dáng, có thể biến mất không tăm tích giữa đại dương mênh mông, nhưng sống sót một mình không phải là cách mà Tương Liễu sẽ chọn. Tương Liễu đã từng nói với Tiểu Yêu rằng, một người lính nên chết nơi sa trường, phải chăng là hắn đã tự định đoạt cái kết cho mình?

Phần 1 Tường Tương Tư có 39 tập. Kết phim phần 1, Tiểu Yêu quyết định đính hôn với Phong Long để tạo điều kiện cho Thương Huyền lên ngôi vua. Đồ Sơn Cảnh bị Phòng Phong Ý Ánh lừa cưới,…

Phần 2 của phim sẽ kể về kế hoạch từng bước để lên ngôi vua của Thương Huyền. Sau khi lên ngôi, Thương Huyền quay lại tìm kiếm Tiểu Yêu nhưng cô đã yêu người khác. Phần 2, Thương Huyền cũng từng bước thực hiện kế hoạch trả thù Đồ Sơn Cảnh. Còn Tương Liễu sau cùng chết trận,...

Sau những hiểu nhầm, Tiểu Yêu quy ẩn giang hồ cùng Đồ Sơn Cảnh. Thương Huyền dồn hết tâm lực vào việc trị quốc, bởi Thương Huyền cho rằng chỉ khi đất nước thái bình thì Tiểu Yêu mới có cuộc sống hạnh phúc, bình yên.

Dự kiến, Trường tương tư phần 2 sẽ có 21 tập. Cộng với 39 tập phần 1, phim dài tổng cộng 60 tập, bị rút ngắn 12 tập so với tính toán ban đầu của nhà sản xuất. Khán giả hiện đang rất nóng lòng đón xem phần 2 của phim.

Mới đây nhất, trên mạng rầm rộ thông tin về lịch chiếu phim này phần 2. Theo đó, thời điểm lên sóng của phần 2 sẽ là mùa đông năm nay thay vì mùa hè năm 2024 giống như yêu cầu của Quảng Điện. Có điều, khán giả tỏ ra không vui vì vài tháng nữa, họ mới được thưởng thức phần 2. Hiện, nhà sản xuất vẫn chưa lên tiếng về thời điểm phát sóng “Trường tương tư” phần 2.