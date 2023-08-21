Thành Nghị nên duyên cùng Bạch Lộc trong phim mới, netizen bất ngờ đòi đổi nữ chính

Sao quốc tế 21/08/2023 15:24

Một vài nguồn tin cho biết, những cái tên đình đám trong đường đua phim Hoa Ngữ 2023 sẽ hội tụ trong dự án mang tên Phúc Hồng Lâu.

Dù đụng độ với siêu phẩm Trường Tương Tư nhưng Liên Hoa Lâu bất ngờ bứt phá ở phút chót, điểm đánh giá trên Douban đạt mức 8.0 dù không được đầu tư và truyền thông rầm rộ. Nhờ vào thành công này, nam chính Thành Nghị càng trở nên nổi tiếng, chứng minh được năng lực và khẳng định vị trí của bản thân trong làng giải trí Hoa Ngữ. 

Thành Nghị nên duyên cùng Bạch Lộc trong phim mới, netizen bất ngờ đòi đổi nữ chính - Ảnh 1

Sức nóng của Liên Hoa Lâu còn chưa hết, có thông tin đồn đoán Thành Nghị sắp sửa góp mặt trong một dự án lớn khác, mang tên Phúc Hồng Lâu, dự kiến sẽ khai máy sau khi "nhị ca" Hoan Thụy Thế Kỷ kết thúc ghi hình bộ Anh Hùng Chí

Cũng theo tiết lộ, nữ diễn viên nên duyên cùng Thành Nghị lần này chính là Bạch Lộc - một trong những tiểu hoa trẻ đang được đánh giá cao gần đây, cũng có sức ảnh hưởng không kém cạnh Thành Nghị sau khi ghi dấu với Trường Nguyệt Tẫn Minh

Thành Nghị nên duyên cùng Bạch Lộc trong phim mới, netizen bất ngờ đòi đổi nữ chính - Ảnh 2

Ngoại trừ nam chính Thành Nghị gần như đã định, được biết đoàn làm phim còn đang tiếp cận Vương Sở Nhiên và Đàn Kiện Thứ, đều là những tên tuổi gây chú ý hè năm 2023. 

Tuy nhiên, có vẻ như dân tình lại không quá hào hứng trước việc Thành Nghị kết đôi cùng Bạch Lộc, thậm chí một vài netizen còn đề nghị thay đổi nữ chính hoặc để Vương Sở Nhiên thế chỗ Bạch Lộc. 

Thành Nghị nên duyên cùng Bạch Lộc trong phim mới, netizen bất ngờ đòi đổi nữ chính - Ảnh 3
Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên.

Về lý do không muốn Bạch Lộc đóng vai chính, nguyên nhân lớn nhất liên qua tới ồn ào tình ái của nữ diễn viên cùng Trương Lăng Hách. Thời điểm đó, cánh săn tin đã chụp được cảnh Bạch Lộc ở trong nhà đàn em kém tuổi, thế nhưng mặc kệ mọi chuyện ầm ĩ đến không thể kiểm soát nổi, ngôi sao Ninh An Như Mộng từ đầu đến cuối chưa hề đưa ra phản hồi cụ thể nào về mối quan hệ này, điều đó khiến cô đánh mất hảo cảm trong lòng công chúng. 

Việc khán giả phản đối Bạch Lộc còn có liên quan tới Vu Chính - ông chủ Hoan Ngu Ảnh Thị. Vu Chính thường xuyên có những phát ngôn, hành động gây tranh cãi, thích "thêm dầu vào lửa", chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, thế nên nghệ sĩ dưới trướng vị biên kịch này cũng bị liên lụy theo. 

Thành Nghị nên duyên cùng Bạch Lộc trong phim mới, netizen bất ngờ đòi đổi nữ chính - Ảnh 4

Dẫu vậy, thông tin về dàn cast Phúc Hồng Lâu vẫn chưa có đáp án rõ ràng, chính xác, thiết nghĩ điều cư dân mạng cần làm nhất lúc này chính là đợi phản hồi từ phía nhà sản xuất phim. 

Bạch Lộc, Thành Nghị đều là những tên tuổi quen thuộc và được yêu thích trong suốt nhiều năm qua, nay họ tiếp tục “phủ sóng” màn ảnh nhỏ Hoa ngữ 2023 với sản lượng phim được liệt vào hàng top.

Thành Nghị nên duyên cùng Bạch Lộc trong phim mới, netizen bất ngờ đòi đổi nữ chính - Ảnh 5

Hiện tại, Thành nghị đang ghi hình cho dự án mang tên Anh Hùng Chí. Đây là bộ phim giả sử do Thành Nghị, Lý Nhất Đồng, Vương Thiên Nguyên, Trịnh Nghiệp Thành, Tiêu Thuận Nghiêu đóng chính. Kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp cùng tên của tác giả Tôn Hiểu. Câu chuyện mở ra từ một cuộn giấy da dê bí ẩn, một nhóm nhân vật phong vân trải qua số mệnh ly kỳ, trắc trở, đối mặt với sự lựa chọn của yêu hận tình thù, cuối cùng thực hiện lý tưởng phục vụ đất nước. Đây là tác phẩm chứa đựng tình cảm với đất nước, kế thừa tinh thần trung nghĩa, phát huy văn hóa truyền thống, trào dâng nhiệt huyết.

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