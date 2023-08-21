Triệu Lệ Dĩnh thương fan như người nhà, có hành động ghi điểm tuyệt đối khiến dân tình cảm động

Sao quốc tế 21/08/2023 20:48

Mới đây, một động thái mới của Triệu Lệ Dĩnh với fan gây chú ý, dân tình cảm thán vừa có tâm lại có tầm.

Triệu Lệ Dĩnh là siêu sao hạng A, thuộc top tiểu hoa đán và là đỉnh lưu Cbiz. Bước chân vào nghiệp diễn khi không có gì trong tay, mỹ nhân họ Triệu đã dần khẳng định bản thân qua từng vai diễn, con đường từ một người vô danh trở thành diễn viên đình đám của cô khiến nhiều người nể phục.

Triệu Lệ Dĩnh thương fan như người nhà, có hành động ghi điểm tuyệt đối khiến dân tình cảm động - Ảnh 1

Sức ảnh hưởng của Triệu Lệ Dĩnh tới làng giải trí Hoa ngữ là điều chẳng phải bàn cãi, khi từ những phim như: Sam Sam đến rồiHoa Thiên CốtMinh Lan Truyện, Hạnh phúc đến vạn gia đều lập được kỷ lục người xem, đưa Triệu Lệ Dĩnh tới các giải thưởng và danh xưng được đông đảo công chúng yêu mến.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh còn khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ với hành động "thương fan" hết mực.

Chẳng là gần đây, Triệu Lệ Dĩnh đi dự sự kiện của Christian Louboutin Makeup ở Nam Kinh. Các fan của nàng Sam Sam đã không quản ngại thời gian, tiền của để tới tiếp ứng cho nữ ngôi sao tại sự kiện. Nhưng vì một số lý do bất khả kháng mà sự kiện đã không thể diễn ra.

Triệu Lệ Dĩnh thương fan như người nhà, có hành động ghi điểm tuyệt đối khiến dân tình cảm động - Ảnh 2

Tiền vé máy bay, book khách sạn của rất nhiều fan không thể hoàn và theo một số thông tin, Triệu Lệ Dĩnh vì quá lo lắng, đã thông qua Hậu Viện Hội hỗ trợ hoàn phần phí đi lại, khách sạn cho những fan theo cô tới Nam Kinh.

Dĩ nhiên Triệu Lệ Dĩnh chẳng thể nào chi trả hết nhưng hành động này của nữ ngôi sao nhận về phản ứng tích cực và cho thấy sao hạng A có tâm và tầm như thế nào. Chẳng trách, Triệu Lệ Dĩnh qua mỗi bộ phim lại nhận về tình cảm nhiệt thành, số liệu tốt đến vậy.

Triệu Lệ Dĩnh thương fan như người nhà, có hành động ghi điểm tuyệt đối khiến dân tình cảm động - Ảnh 3

Con đường đến với hào quang của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ có hoa hồng, để vươn tới vị trí hiện tại người đẹp đã phải bước từng bước thấp nhất. Triệu Lệ Dĩnh sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, vì để giúp đỡ gia đình, người đẹp từng làm nhân viên tiếp thị sản phẩm tại một công ty làm đường ống nước.

Triệu Lệ Dĩnh cũng từng phải đi phát tờ rơi ở cửa hàng tổng hợp, thậm chí đứng cả một ngày cũng chỉ kiếm được 50 tệ. Sau này đổi công việc khác, dù kiếm được nhiều hơn một chút nhưng cũng là làm nhân viên cho cửa hàng thực phẩm Nhật Bản.

Triệu Lệ Dĩnh thương fan như người nhà, có hành động ghi điểm tuyệt đối khiến dân tình cảm động - Ảnh 4

Sau này, Triệu Lệ Dĩnh tham gia một cuộc thi tìm kiếm tài năng và may mắn chiến thắng mở ra cơ hội bước chân vào showbiz. Những ngày đầu vào làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh là cô gái "2 không": Không quan hệ; Không tiền bạc. Chính vì thế, dù chiến thắng tại 1 cuộc thi tài năng nhưng Triệu Lệ Dĩnh cũng không có nhiều cơ hội để phát triển.

Triệu Lệ Dĩnh thương fan như người nhà, có hành động ghi điểm tuyệt đối khiến dân tình cảm động - Ảnh 5

Người đẹp cũng không có may mắn nổi tiếng sau 1 đêm mà tất cả hào quang ngày hôm nay được vun đắp qua nhiều năm nỗ lực. Những năm đầu sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh đi lên từ những vai nhỏ, chẳng ai biết tới, đi sự kiện tới thảm đỏ chẳng ai để ý.

Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại Triệu Lệ Dĩnh trở thành nữ đỉnh lưu của showbiz, là "con cưng" của nhiều bà mẹ. Quả thật, chăm chỉ và nỗ lực sẽ mang cho bạn nhiều trái ngọt.

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