Nhiều đạo diễn lên tiếng về con người thật của Tiêu Chiến, không ngờ đỉnh lưu Cbiz lại là người như vậy!

Tiêu Chiến là cái tên nổi đình đám trong làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu gương mặt điển trai, tươi sáng, cùng diễn xuất nhập vai cực kỳ cuốn hút, Tiêu Chiến công chỉ được đông đảo khán giả yêu thích mà còn thành công chinh phục nhiều đạo diễn có tiếng tại xứ Trung.

Tuy vậy, có vẻ như đạo diễn Từ Khắc không nghĩ vậy, ông đặt niềm tin rất lớn vào vị đỉnh lưu của Cbiz . Mới đây, một nguồn tin trên Weibo tiết lộ cái nhìn của đạo diễn Từ Khắc về Tiêu Chiến. Theo đó, ông nhận định, “cậu ấy là một diễn viên có tài năng phi thường. Các diễn viên kỳ cựu đánh giá cao kỹ năng diễn xuất và thái độ của cậu ấy”.

Thông tin Tiêu Chiến sẽ đảm nhiệm vai Quách Tĩnh trong phim điện ảnh Anh Hùng Xạ Điêu của đạo diễn Từ Khắc đã được xác định từ mấy tháng trước. Thời điểm ấy, nhiều người bày tỏ sự nghi ngờ bởi vẻ ngoài thanh tú, rạng rỡ của nam diễn viên sẽ rất khó để vào vai một thiếu niên Quách Tĩnh ngây ngô, chân thành, chính trực và nghĩa hiệp.

Có thể thấy, đạo diễn Từ Khắc đánh giá khá cao kỹ năng diễn xuất và tính cách của Tiêu Chiến trong quá trình làm việc.

Đây cũng không phải lần đầu Tiêu Chiến nhận lời khen từ đạo diễn. Trước đó, khi đảm nhận vai nam chính Tiêu Xuân Sinh trong phim Vùng Biển Trong Mơ, Tiêu Chiến cũng nhận nhiều khen ngợi từ đạo diễn Phó Ninh.

Vị đạo diễn này thẳng thắn dành những lời “có cánh” cho mỹ nam họ Tiêu: “Tiêu Chiến là một người cực kỳ thông minh. Là một diễn viên vô cùng có năng lực. Khả năng đắp nặn nhân vật của cậu ấy rất mạnh, ngộ tính rất cao”.

Theo đạo diễn Phó Ninh, Tiêu Xuân Sinh là một vai diễn rất khác biệt so với những nhân vật trước đó của Tiêu Chiến nhưng anh không ngại học hỏi, diễn tả nhân vật một cách chân thực, điềm tĩnh. Hơn nữa, khi đối mặt với diễn viên lão làng, Tiêu Chiến cũng không hề bị “khớp” mà rất thoải mái, tự tin thể hiện nhân vật của mình.

Ngoài ra, Tiêu Chiến còn được khen chăm chỉ, tỉ mỉ, không ngại trao đổi liên tục với đạo diễn để điều chỉnh cách diễn giải nhân vật cho phù hợp.

Tiêu Chiến sinh năm 1991, là một diễn viên cũng là ca sĩ người Trung Quốc. Tiêu Chiến bắt đầu bước chân chính thức vào làng giải trí khi tham gia chương trình sống còn thần tượng X-Fire và được ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc XNINE. Anh chàng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào đầu năm 2016 và kể từ đó đã giành được sự chú ý khá rộng rãi với các bộ phim truyền hình của mình, bao gồm bộ phim Trần Tình Lệnh (2019), Lang Điện Hạ (2020), Khánh Dư Niên (2019), và Đấu La Đại Lục (2021).

Với tư cách là một ca sĩ, anh chàng Tiêu Chiến đã phát hành một đĩa đơn “Điểm Sáng” vào cuối tháng 4 năm 2020. Với số lượng bán ra là 25,48 triệu bản, đã giúp đã lập kỷ lục Guinness thế giới cho album kỹ thuật số bán nhanh nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hành. Vào ngày 22 tháng 4, anh xuất hiện trên sân khấu trong vai chính trong phiên bản phim truyền hình dài 8 tiếng là Như Mộng Chi Mộng ở Vũ Hán.

Dù anh chàng để lại ấn tượng trong lòng người xem qua vai diễn Vương gia Bắc Đường Mặc Nhiễm trong bộ phim Ôi hoàng đế bệ hạ của ta nhưng anh chỉ thật sự đã gây tiếng vang lớn khi tham gia vào vai Ngụy Vô Tiện trong phim Trần Tình Lệnh trong năm 2019 vừa qua.

Nhận xét về anh chàng Tiêu Chiến, đạo diễn Tô Luân chia sẻ:“Tiêu Chiến chính là thuần khiết từ trong cốt tủy. Thực sự rất hiếm gặp. Tướng là do tâm sinh, tôi tìm được điều này ở cậu chàng ấy rồi, chính là hoàn toàn phù hợp với cụm từ này, không thể lẫn đi đâu được. Ngay cả trong việc tiếp xúc ngày thường cũng thế, cậu ấy vô cùng sạch sẽ và đơn thuần. Đó là lý do mà ánh mắt cậu ấy luôn trong veo đến vậy”.