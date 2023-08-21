Bạch Kính Đình: Từng nghi ngờ năng lực bản thân, 'giãy giụa' thoát khỏi cái bóng 'thiếu niên thanh xuân'

Bạch Kính Đình là cái tên không còn xa lạ trong giới điện ảnh Hoa ngữ. Mới đây, nam diễn viên gặt gái được thành công trong bộ Trường phong độ, được khởi chiếu vào tháng 6 vừa qua. Đáng chú ý, nhờ vai diễn Cố Cửu Tư trong Trường phong độ, anh bất ngờ có thêm 230 nghìn fan hâm mộ chỉ sau 1 tuần.

Đến thời điểm hiện tại, bức hình đính trên đầu trang weibo của Bạch Kính Đình vẫn là ảnh phim Năm tháng vội vã mà anh đóng vào năm 2014. Bộ phim thanh xuân học đường là điểm khởi đầu cho sự nghiệp diễn xuất của anh, cũng trở thành bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời anh, từ đó anh quyết định làm một diễn viên chuyên nghiệp. Bạch Kính Đình hy vọng dùng bức ảnh này để nhắc nhở bản thân: “Bạn bước vào ngành này với tư cách là một diễn viên, muốn làm thì nhất định phải làm diễn viên tốt, nhất định phải kiên trì với diễn xuất”.

Một quãng thời gian rất dài sau đó, hình tượng của Bạch Kính Đình trên màn ảnh đều gắn liền với “thanh xuân”. Sau vai Kiều Nhiên trầm tĩnh trong phim Năm tháng vội vã, Bạch Kính Đình đóng tiếp vai “học tra” Cao Tường trong Thanh xuân của ai không mơ hồ, Lục Chi Ngang vui vẻ cởi mở trong Hạ chí chưa tới, cũng thử qua hình tượng công tử cổ trang, ví dụ vai Cố Nam Y trong Thiên thịnh trường ca…

Bạch Kính Đình từng trải qua giai đoạn bối rối với tư cách một diễn viên trẻ. Đối với một người muốn kiếm sống bằng diễn xuất mà nói, anh nhận ra được, bản thân không thể diễn lại chính mình suốt cả đời, anh đã thử thoát khỏi thể loại phim thanh xuân, thử sức với nhiều dạng vai diễn khác nhau. Sau đó, anh đóng liên tiếp 4 bộ phim Vinh quang bình phàm, Vinh quang bóng bàn, Em là thành trì doanh lũy của anh và Khởi đầu, dù là vai nhân viên công sở, vận động viên, cảnh sát đặc nhiệm hay một người đóng đúp hai vai, những vai diễn này đều cố tình giữ khoảng cách với dạng vai “thiếu niên” trước đó.

Trong phim Vinh quang bình phàm, vai Tôn Dịch Thu do Bạch Kính Đình thủ diễn là người không có học vấn cao, không có bối cảnh gia đình, vô tình trở thành “tân binh” trong ngành đầu tư, bạn diễn tay đôi với anh là Triệu Hựu Đình trong vai Ngô Khác Chi, nhưng vì đắc tội với cấp trên nên bị chuyển sang làm giám đốc đầu tư chuyên xử lý các dự án rác. Nội dung chính là bộ phim này là câu chuyện tái sinh của hai thầy trò, hai kẻ thua cuộc trong mắt mọi người.

Kinh nghiệm trưởng thành của Bạch Kính Đình trong vai trò diễn viên và nhân vật Tôn Dịch Thu trong phim Vinh quang bình phàm có điểm giống nhau, ví dụ đều là “lính nhảy dù”, vô tình bước vào một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, vừa gia nhập đã được giao trọng trách. Trong quá trình quay phim, anh không ngừng nhớ lại tâm lý nhạy cảm của mình khi mới làm diễn viên, nhớ lại mình đã từng bước học cách đối nhân xử thế trong hoàn cảnh đó.

Bạch Kính Đình chia sẻ, sau bộ phim đầu tay Năm tháng vội vã, anh cảm thấy đóng phim khá thú vị, lại là một quá trình sáng tạo mạnh mẽ, nên đã quyết định tiếp tục sự nghiệp diễn xuất, sau đó lại trải qua giai đoạn mất phương hướng, cảm thấy bản thân không biết diễn xuất, tự đấu tranh với chính mình. Bộ phim khiến anh tiếc nuối nhất là Thiếu nữ toàn phong. Thời điểm đó sự phủ định của anh đối với bản thân rất rõ ràng, cảm thấy diễn không tốt, cũng không biết phải diễn như thế nào, ở phim trường cũng không có ai chỉnh sửa diễn xuất khiến anh rất hoang mang.

Nhờ kỹ năng diễn xuất điêu luyện và hình tượng người chồng yêu vợ trong phim Trường phong độ, mà Bạch Kính Đình đã có thêm 230 ngàn fan hâm mộ trong một tuần. Trong phim, Bạch Kính Đình và Tống Dật yêu nhau nồng cháy, cực kỳ xứng đôi, nhưng đến nay hai người chưa từng hợp tác tuyên truyền cho bộ phim, rõ ràng là tránh scandal, dù đoàn làm phim vẫn cố tình gây chú ý bằng cách tung tin đồn hai người là cặp đôi, rõ ràng tạo thành tình huống mâu thuẫn và ngượng ngùng.

Trường phong độ kể câu chuyện cưới trước yêu sau của hai nhân vật Liễu Ngọc Như (Tống Dật) cùng với Cố Cửu Tư (Bạch Kính Đình). Liễu Ngọc Như là cô gái từ nhỏ đã chịu nhiều uất ức do bị cha và mẹ kế ghẻ lạnh. Cô luôn cố gắng để trở thành một tiểu thư khuê các chuẩn mực để sau này được gả cho một phu quân tốt. Tuy nhiên, cuối cùng cô lại phải thành thân với Cố Cửu Tư, một vị thiếu gia chỉ thích ăn chơi.

Sau khi lập gia đình, Liễu Ngọc Như theo mẹ chồng học cách buôn bán, đồng thời giúp Cố Cửu Tư học tập thành tài. Thế nhưng lúc mà gia đình mới hạnh phúc chưa được bao lâu, biến cố thời cuộc đã ập đến. Liễu Ngọc Như cùng với Cố Cửu Tư phải đối mặt với rất nhiều sóng gió để bảo vệ những người mình yêu thương.