Dương Tử tiết lộ bí quyết diễn cảnh khóc, Cúc Tịnh Y, Dương Siêu Việt đồng loạt bị réo tên

Sao quốc tế 22/08/2023 12:49

Khi được phỏng vấn về cảnh khóc trong phim, Dương Tử khẳng định khóc rất đơn giản, cái khó là truyền tải được lý do khóc.

Sau một khoảng thời gian "làm mưa làm gió" tại màn ảnh Hoa ngữ, Trường Tương Tư phần 1 về đích với hàng loạt thành tích khủng. Không chỉ mang về sự nổi tiếng, dàn diễn viên chính của phim còn được kênh CCTV - kênh truyền hình quốc gia đưa tin phỏng vấn. Trong đó, những chia sẻ của nữ chính Dương Tử thu hút sự chú ý của đông đảo netizen.

Dương Tử tiết lộ bí quyết diễn cảnh khóc, Cúc Tịnh Y, Dương Siêu Việt đồng loạt bị réo tên - Ảnh 1

Cụ thể, nàng tiểu hoa đã tiết lộ một vài cảm nghĩ trong quá trình quay Trường Tương Tư và mục tiêu con đường nghệ thuật trong tương lai. Chia sẻ bí quyết diễn cảnh khóc, Dương Tử bày tỏ mỗi cảnh khóc đều là thử thách: "Khóc rất đơn giản, khó ở chỗ cần truyền tải đến khán giả lí do vì sao lại khóc, cố gắng hết sức tham khảo những hình dung về vai diễn từ tiểu thuyết". Nói về tương lai, Dương Tử khẳng định mình chưa từng nghĩ bản thân sẽ nổi tiếng bao lâu, miễn khán giả cảm thấy cô là "diễn viên không tồi" là đủ. 

Dương Tử tiết lộ bí quyết diễn cảnh khóc, Cúc Tịnh Y, Dương Siêu Việt đồng loạt bị réo tên - Ảnh 2

Câu trả lời này của Dương Tử nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Đa phần đều cho rằng nữ diễn viên rất có lòng kính nghiệp, luôn chú tâm hoàn thành trọn vẹn đến các vai diễn của mình, không như một số diễn viên khác chỉ chăm chú ngoại hình, tạo drama mà diễn xuất thì mãi không tiến bộ. Một số cái tên khi diễn cảnh khóc phải dùng tới thuốc nhỏ mắt cũng bị cư dân mạng réo tên như Cúc Tịnh Y, Dương Siêu Việt,...

Dương Tử tiết lộ bí quyết diễn cảnh khóc, Cúc Tịnh Y, Dương Siêu Việt đồng loạt bị réo tên - Ảnh 3

Sau thành công của Trường Tương Tư, Dương Tử thành công lấy lại phong độ của mình trên đường đua phim ảnh. Phần 1 của phim đã kết thúc, dự kiến phần 2 sẽ được lên sóng trong năm sau. 

Dương Tử tiết lộ bí quyết diễn cảnh khóc, Cúc Tịnh Y, Dương Siêu Việt đồng loạt bị réo tên - Ảnh 4

Dương Tử, sinh năm 1992, vốn là một sao nhí nổi tiếng Trung Quốc, cô có được vai chính đầu tiên trong sự nghiệp khi mới 6 tuổi. Năm 13 tuổi, cô nhận được chú ý của khán giả với vai Hạ Tuyết trong bộ phim truyền hình Nhà có trai có gái. Sau này được công nhận hơn qua các vai diễn Hồ Tương Tương trong phim Chiến Trường Sa, Cẩm Mịch trong Hương mật tựa khói sương, Đồng Niên trong Thân ái, nhiệt ái và Khưu Oánh Oánh trong Hoan Lạc Tụng, và mới đây nhất là Tiểu Yêu trong Trường Tương Tư.

Dương Tử tiết lộ bí quyết diễn cảnh khóc, Cúc Tịnh Y, Dương Siêu Việt đồng loạt bị réo tên - Ảnh 5

Dương Tử học tại trường tiểu học Hưng Thành Bắc Kinh ở quận Phòng Sơn và trường trung học số 55 Bắc Kinh ở quận Đông Thành. Năm 2010, cô được nhận vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Năm 2016, Dương Tử từng được Tuần san giải trí Nam Đô bình chọn là 1 trong 4 tứ tiểu hoa đán thế hệ 9x (cùng với Châu Đông Vũ, Quan Hiểu Đồng, Trịnh Sảng), cuộc bình chọn của Tuần san Nam Đô được đánh giá có chất lượng và uy tín hàng đầu Trung Quốc (cuộc bình chọn của Tuần san Nam Đô diễn ra 4 năm 1 lần).

Thời điểm hiện tại, cô là một tiểu hoa đán có tiếng của làng điện ảnh Hoa ngữ, đi lên bằng thực lực và sở hữu lưu lượng fan khủng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

 

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