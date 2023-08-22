Trường Tương Tư được cho là dự án cổ trang thành công nhất hè này. Phim được đánh giá cao từ khâu kịch bản, hình ảnh đến diễn xuất, tạo hình của diễn viên. Đặc biệt, khán giả hết lời khen ngợi tương tác hóa học giữa nữ chính Dương Tử cùng dàn cast nam khiến dân tình nhiều phen 'đứng ngồi không yên'.

Cụ thể, Dương Tử đã mặc bộ vest đen khá giống với Trương Vãn Ý và chủ động nắm chặt tay Đặng Vi. Người hâm mộ cho rằng đồ là do stylist chuẩn bị nên không thể trách nữ diễn viên. Còn việc nắm tay cũng chỉ là một phần của trò chơi, hoàn toàn bình thường, không loại trừ khả năng chương trình đã cố tính sắp xếp, cắt ghép các cảnh để câu view.

Mới đây, dàn diễn viên của Trường Tương Tư đã xuất hiện trên chương trình Xin chào thứ 7 để tuy truyền quảng bá cho bộ phim. Tuy nhiên những hành động thân mật gần gũi của Dương Tử với bạn diễn nam nhanh chóng trở thành tâm điểm gây tranh cãi.

Thế nhưng loạt hành động này của Dương Tử vẫn bị anti-fan mang ra so sánh với Triệu Lộ Tư. Được biết trước đây Lộ Tư từng không ít lần có những hành động thân mật, "xào couple" bất chấp với bạn diễn nam để "cọ nhiệt". Điều này tuy có lợi cho hoạt động tuyên truyền phim nhưng ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống cá nhân của nghệ sĩ. Mới đây nhất, trong buổi livestream phim Bảy Kiếp May Mắn, Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề cũng có nụ hôn cực cháy khiến khán giả sốc nặng.

Trường Tương Tư đã phát sóng phần 1 và nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Nhiều tin đồn khẳng định phải đến hè năm 2024 phần 2 của phim mới được lên sóng vì quy định mới của Cục Điện ảnh. Hiện tại đoàn phim vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra thông báo chính thức.

Phần 1 Trường Tương Tư có 39 tập. Kết phim phần 1, Tiểu Yêu quyết định đính hôn với Phong Long để tạo điều kiện cho Thương Huyền lên ngôi vua. Đồ Sơn Cảnh bị Phòng Phong Ý Ánh lừa cưới,…

Phần 2 của phim sẽ kể về kế hoạch từng bước để lên ngôi vua của Thương Huyền. Sau khi lên ngôi, Thương Huyền quay lại tìm kiếm Tiểu Yêu nhưng cô đã yêu người khác. Phần 2, Thương Huyền cũng từng bước thực hiện kế hoạch trả thù Đồ Sơn Cảnh. Còn Tương Liễu sau cùng chết trận,...

Sau những hiểu nhầm, Tiểu Yêu quy ẩn giang hồ cùng Đồ Sơn Cảnh. Thương Huyền dồn hết tâm lực vào việc trị quốc, bởi Thương Huyền cho rằng chỉ khi đất nước thái bình thì Tiểu Yêu mới có cuộc sống hạnh phúc, bình yên.

Dự kiến, Trường tương tư phần 2 sẽ có 21 tập. Cộng với 39 tập phần 1, phim dài tổng cộng 60 tập, bị rút ngắn 12 tập so với tính toán ban đầu của nhà sản xuất. Khán giả hiện đang rất nóng lòng đón xem phần 2 của phim.