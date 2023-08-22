'Chước Chước Phong Lưu' vừa lên sóng, tiểu mỹ nhân 14 tuổi đã chiếm trọn spotlight, danh tính khiến khán giả bất ngờ

Sao quốc tế 22/08/2023 22:14

Đánh dấu sự trở lại của Phùng Thiệu Phong, 'Chước Chước Phong Lưu' lại khiến dân tình chú ý bởi sự xinh đẹp của tiểu mỹ nhân này.

Điện ảnh Hoa ngữ thời điểm hiện tại đang hết sức sôi nổi, đáng chú ý hơn cả chính là bộ phim Chước Chước Phong Lưu với sự góp mặt của những cái tên đình đám Phùng Thiệu Phong, Cảnh Điềm và Vương Lệ Khôn. Tuy nhiên chỉ mới vài tập đầu, một mỹ nhân nhỏ tuổi lại chiếm gần như toàn bộ spotlight. Được biết, tiểu mỹ nhân này là Bùi Giai Hân, sinh năm 2009. Cô vào vai công chúa Nhu Gia thuở thiếu thời.

'Chước Chước Phong Lưu' vừa lên sóng, tiểu mỹ nhân 14 tuổi đã chiếm trọn spotlight, danh tính khiến khán giả bất ngờ - Ảnh 1

Dù chỉ là một vai nhỏ và không có quá nhiều đất diễn, thế nhưng nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ sở hữu khí chất trong trẻo, thanh thuần cùng gương mặt đẹp như mỹ nhân bước ra từ trong tranh.

'Chước Chước Phong Lưu' vừa lên sóng, tiểu mỹ nhân 14 tuổi đã chiếm trọn spotlight, danh tính khiến khán giả bất ngờ - Ảnh 2

Sinh năm 2009, Bùi Giai Hân sớm tham gia nghệ thuật từ nhỏ và nhanh chóng có cơ hội hợp tác với nhiều nghệ sĩ thuộc hàng sao nổi tiếng showbiz Hoa ngữ. Giai Hân được ví như Angelababy phiên bản nhí nhờ sở hữu đường nét gương mặt thanh tú, nhỏ nhắn.

'Chước Chước Phong Lưu' vừa lên sóng, tiểu mỹ nhân 14 tuổi đã chiếm trọn spotlight, danh tính khiến khán giả bất ngờ - Ảnh 3

Ở đất nước tỷ dân, Bùi Giai Hân là một trong những cái tên mà công chúng nghĩ đến đầu tiên khi nhắc về sao nhí. Năm lên 7 tuổi, Bùi Gia Hân đã có cơ hội hợp tác cùng “nhóm nhạc quốc dân” TFBOYS khi tham gia đóng MV Người bảo vệ. Xuất hiện chung một khung hình với nhiều em bé khác song Bùi Giai Hân vẫn khiến khán giả chú ý với biểu cảm đáng yêu, đôi mắt to tròn cùng nụ cười tươi tắn.

'Chước Chước Phong Lưu' vừa lên sóng, tiểu mỹ nhân 14 tuổi đã chiếm trọn spotlight, danh tính khiến khán giả bất ngờ - Ảnh 4

Năm 8 tuổi, Bùi Giai Hân tham gia chương trình Hướng về cuộc sống. Cô bé khiến không ít fan nữ ghen tỵ vì được hợp tác với mỹ nam Vương Nhất Bác. Sau đó, hai chú cháu còn gây sốt trên mạng xã hội nhờ màn kết hợp nhảy đôi ăn ý.

Mới chỉ 11 tuổi song cô bé đã có nguồn thu nhập đáng kể trên mạng xã hội và thị trường quảng cáo. Nhờ mức độ phủ sóng rộng rãi, nhiều nhãn hàng thời trang trẻ em đều ngỏ ý muốn mời Giai Hân làm người mẫu đại diện.

'Chước Chước Phong Lưu' vừa lên sóng, tiểu mỹ nhân 14 tuổi đã chiếm trọn spotlight, danh tính khiến khán giả bất ngờ - Ảnh 5

Không chỉ là gương mặt được nhiều nhãn hàng thời trang trẻ em săn đón, Bùi Giai Hân còn đang phát triển sự nghiệp diễn xuất khi liên tục xuất hiện trong các bộ phim như Vân tịch truyện, Vườn sao băng, Tiểu nữ hoa bất khí…

 

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Từ khóa:   Chước Chước Phong Lưu Bùi Giai Hân Tiểu mỹ nhân phim hoa ngữ Sao Hoa Ngữ

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