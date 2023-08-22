Đế vương của Trường Tương Tư bất ngờ trở thành 'ông hoàng meme', trong phim khác ngoài đời một trời một vực

Sau thành công của Trường Tương Tư , danh tiếng của dàn cast chính cũng nổi lên không ngừng, trong đó không thể không kể đến nhân vật Thương Huyền do Trương Vãn Ý thủ vai. Nhờ đó, những tương tác ngoài đời thật của các diễn viên đều khiến khán giả cực kỳ quan tâm.

Loạt biểu cảm này sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý từ các cư dân mạng. Rất nhiều người đã bật cười thích thú và nói đùa rằng màn ảnh Hoa ngữ lại có thêm một "ông hoàng meme".

Xuất hiện tại chương trình "Xin chào thứ 7", Trương Vãn Ý đã mang đến nhiều niềm vui cho khán giả. Tại đây, nam diễn viên đã có chẳng ít khoảnh khắc đáng chú ý, một trong số đó là khi anh và Đàn Kiện Thứ thể hiện những hành động dễ thương.

Một số bình luận của khán giả:

- Thương Huyền trong vai Trương Vãn Ý đây mà. Anh hai ơi, sao anh làm gì cũng thành meme là sao hả?

- Anh hai ơi, hay là mình thôi đi chứ quê quá.

- Ý chỉ nên để mặt nghiêm nghị bình thường thôi Ý ơi, haha.

- Ông Thứ thì cute mà ông Ý nhìn hài thật sự. Ông hoàng meme.

- Nhìn mặt như lão cán bộ, nhưng mà làm biểu cảm thì lại thành ông hoàng meme.

Trương Vãn Ý là cái tên nổi lên nhờ sức hút khủng khiếp của bộ phim Trường Tương Tư. Anh vào vai nam chính Thương Huyền, một người đàn ông với diễn biến tâm lý vô cùng phức tạp, luôn toát ra thần thái quyền mưu và cực kỳ có khí chất đế vương. Nhờ thể hiện vai diễn quá xuất sắc, Trương Vãn Ý đã gây ấn tượng mạnh với khán giả và được đánh giá là có một tương lai vô cùng hứa hẹn.

Trường Tương Tư vừa kết thúc phần 1, Tiểu Yêu quyết định đính hôn với Phong Long để tạo điều kiện cho Thương Huyền lên ngôi vua. Đồ Sơn Cảnh bị Phòng Phong Ý Ánh lừa cưới,…

Phần 2 của phim sẽ kể về kế hoạch từng bước để lên ngôi vua của Thương Huyền. Sau khi lên ngôi, Thương Huyền quay lại tìm kiếm Tiểu Yêu nhưng cô đã yêu người khác. Phần 2, Thương Huyền cũng từng bước thực hiện kế hoạch trả thù Đồ Sơn Cảnh. Còn Tương Liễu sau cùng chết trận,...

Sau những hiểu nhầm, Tiểu Yêu quy ẩn giang hồ cùng Đồ Sơn Cảnh. Thương Huyền dồn hết tâm lực vào việc trị quốc, bởi Thương Huyền cho rằng chỉ khi đất nước thái bình thì Tiểu Yêu mới có cuộc sống hạnh phúc, bình yên.

Dự kiến, Trường tương tư phần 2 sẽ có 21 tập. Cộng với 39 tập phần 1, phim dài tổng cộng 60 tập, bị rút ngắn 12 tập so với tính toán ban đầu của nhà sản xuất. Khán giả hiện đang rất nóng lòng đón xem phần 2 của phim.