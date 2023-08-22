Mỹ nhân 'vịt hóa thiên nga' đang gây sốt màn ảnh Hoa ngữ, phim mới bùng nổ rating

Từng đóng trong bộ Mộng Hồi năm 2019, Lý Lan Địch thời điểm đó bị đánh giá là có tạo hình "thảm họa". Từ đó, mỹ nhân sinh năm 1999 gặp nhiều khó khăn khi xây dựng lại hình ảnh của mình. Cho đến khi bộ Nhất Lộ Triều Dương lên sóng, cô trở lại với hình ảnh rất khác, trở thành "cơn sốt" tại thị trường Hoa ngữ thời gian gần đây.

Đóng chính Nhất Lộ Triều Dương, Lý Lan Địch đã có cú lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục, được đánh giá là "từ đáy đi lên" sau khi bị mỉa mai thành tích cùng Tinh Lạc Ngưng Thành Đường trước đó. Nếu màn kết hợp với Trần Tinh Húc đạt rating gần như 0% khi chiếu đài thì Nhất Lộ Triều Dương có thành tích đảo ngược hoàn toàn, ghi nhận mức rating "phá 1", thậm chí có thời điểm lên đến 1,6%. Trang Sohu đánh giá Lý Lan Địch có thành tích vượt trội trong dàn tiểu hoa lứa 95 năm nay, bỏ xa Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư trước đó.

Lý Lan Địch đóng vai cô gái tỉnh lẻ Lý Mộ Gia lên Bắc Kinh để phát triển sự nghiệp, tham gia vào ngành luật và dần dần có được di sản riêng cho mình. Nhiều khán giả đánh giá nội dung phim được xây dựng nhẹ nhàng, thực tế, ít "drama" nhưng vẫn lôi cuốn. Ngoài ra, tạo hình tóc ngắn của Lý Lan Địch trong phim được đánh giá đáng yêu, như một em gái nhỏ và tạo nên "cơn sốt" trên Weibo. Nhiều khán giả nữ chia sẻ rằng cảm thấy có thêm động lực cắt tóc ngắn giống Mộ Gia trong phim.

Ngoài ra, màn kết hợp đáng chú ý giữa Lý Lan Địch và đàn anh hơn 21 tuổi Vương Dương cũng được khen ngợi vì tự nhiên, không "gây nổi da gà" như dự kiến trước đó. Hiện tại Nhất Lộ Triều Dương đang là phim chiếu đài có rating đứng đầu, càng ngày càng được quan tâm và giúp Lý Lan Địch được công nhận nhiều hơn về thực lực.

Lý Lan Địch là người dân tộc Hồi, quê quán tại Bắc Kinh, sinh ngày 2/9/1999. Lý Lan Địch bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 10 tuổi với vai diễn đầu tay Lạc Lạc trong bộ phim Yêu người thua bởi ai (2009). Với gương mặt khả ái và lối diễn xuất tự nhiên, sau đó, cô cũng đã được góp mặt trong nhiều tác phẩm phim điện ảnh và truyền hình trong nước, nhưng phải đến cuối năm 2017, Lý Lan Địch mới trở nên quen mặt với khán giả nhờ vai diễn Dư Châu Châu trong bộ phim thanh xuân ăn khách Xin chào ngày xưa ấy.

Lý Lan Địch đã được ghi danh vào Học viện Hý kịch Trung ương năm 2018, sau khi xếp thứ hai trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia. Tháng 10 năm 2019, cô được tạp chí Forbes China chọn vào danh sách "2019 Forbes China Under 30 Elite List" với thứ hạng 20.