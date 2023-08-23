Không phải Thành Nghị, đây mới là nam thần Liên Hoa Lâu sắp sửa nên duyên với Bạch Lộc

Cách đây không lâu, một nguồn tin tiết lộ Bạch Lộc sẽ hợp tác cùng Thành nghị trong dự án Dữ Tấn Trường An do Hoan Thụy Thế Kỷ và Nghệ Đạt Ảnh Thị phối hợp sản xuất. Tuy nhiên, nguồn tin này chưa được xác thực thì mới đây trên mạng lại lan truyền thông tin Bạch Lộc sẽ hợp tác cùng nam thứ Liên Hoa Lâu - Tăng Thuấn Hy trong bộ Trục Nguyệt .

Trên thực tế, phía Bạch Lộc chưa đưa ra bất cứ thông báo chính thức nào về dự án tiếp theo ngôi sao sinh năm 1994 diễn chính. Thế nên, dù là Dữ Tấn Trường An hay Trục Nguyệt, cư dân mạng cũng như người hâm mộ Bạch Lộc vẫn cần chờ thêm một thời gian nữa.

Nhiều netizen đã theo dõi Bạch Lộc từ lâu đều cho rằng đồn đoán nữ diễn viên tham gia Trục Nguyệt có phần trăm đáng tin hơn. Bên cạnh đó, theo nguồn tin tiết lộ tác phẩm này khả năng sẽ khai máy vào tháng 11, không lâu sau khi đoàn phim Bắc Thượng của Bạch Lộc đóng máy.

Bạch Lộc đang là một trong tiểu hoa có tiềm năng phát triển bậc nhất hiện nay trong lứa 90/95. Tuy cô tay ngang vào nghề, không có lợi thế về xuất phát điểm nhưng nhờ sự nỗ lực, chăm chỉ từng ngày, chịu khó trau dồi kỹ năng diễn xuất cũng như có hậu thuẫn hết mình từ biên kịch Vu Chính, đã giúp Bạch Lộc đạt được một số thành tựu nhất định.

Ước tính, chỉ trong vòng vài năm đóng phim, Bạch Lộc đã có gần 20 vai diễn chính, chưa kể tuyến phụ. Những tác phẩm ăn khách cô từng góp mặt có thể kể tới Trường Nguyệt Tẫn Minh, Chiêu Diêu, Châu Sinh Như Cố, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương, Trường Quân Đội Liệt Hỏa,...

Tăng Thuấn Hy gia nhập làng giải trí với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc "Đoàn thiếu niên cực khách" (FRESH) năm 2014; tuy nhiên anh đã tách nhóm vào năm 2015 để theo đuổi các hoạt động diễn xuất solo. Anh xuất hiện lần đầu trong bộ phim hài Mật thám hoan hỉ năm 2016. Cùng năm đó, anh đã ra mắt trong bộ phim hành động Out of Control.

Đáng chú ý, năm 2019, Tăng Thuấn Hy được chọn vào vai Trương Vô Kỵ, đóng cặp cùng Trần Ngọc Kỳ (vai Triệu Mẫn) trong bộ phim Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, được chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng cùng tên của nhà văn Kim Dung.

Mới đây nhất, siêu phẩm cổ trang Liên Hoa Lâu của Tăng Thuấn Hy, đóng chung với Thành Nghị năm nay đang thu hút được lượng khán giả quan tâm và theo dõi cực lớn, rating phim chiếu trên đài CCTV8 liên tục phá 1%.

Vai diễn Phương "đa bệnh" của Tăng Thuấn Hy dẫu chỉ là nam thứ nhưng sự yêu quý mà khán giả dành cho nhân vật này cũng như bản thân ngôi sao họ Tăng không kém cạnh gì so với nam chính Thành Nghị. Anh được khen ngợi có diễn xuất tốt, linh hoạt, khuôn mặt sáng màn ảnh.