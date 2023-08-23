Dương Tử ghi điểm trong bộ ảnh mới, nhan sắc thăng hạng thấy rõ

Sao quốc tế 23/08/2023 12:54

Xuất hiện cùng với phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch, Dương Tử gây ấn tượng với lối trang điểm trong veo trong bộ ảnh nhân ngày Thất Tịch.

Dương Tử là một trong những tiểu hoa đán có tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ đi lên bằng thực lực. Đặc biệt sau thành công của siêu phẩm Trường Tương Tư, danh tiếng của cô ngày càng thăng hạng, được dân tình săn đón không ngừng. Mới đây, cô nàng gây sự chú ý lớn khi đăng tải loạt ảnh xinh đẹp trong một sự kiện khiên dân tình không khỏi 'dậy sóng'.

Dương Tử ghi điểm trong bộ ảnh mới, nhan sắc thăng hạng thấy rõ - Ảnh 1

Xuất hiện cùng với phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch, Dương Tử gây ấn tượng với lối trang điểm trong veo. Khán giả phát hiện ra cô nàng rất hợp với những tông màu sáng như trắng, be hay hồng đất. Chỉ với việc thay đổi màu son môi, nhan sắc của Dương Tử đã thăng hạng thấy rõ. Khán giả không còn phải kêu ca khi thấy một Dương Tử lòe loẹt, lố lăng như trước mà thay vào đó, cô nàng đã ghi điểm trong mắt mọi người với nhan sắc dịu dàng, trẻ trung.

Dương Tử ghi điểm trong bộ ảnh mới, nhan sắc thăng hạng thấy rõ - Ảnh 2

Được biết, đây là bộ ảnh do một thương hiệu thời trang đang hợp tác cùng Dương Tử thực hiện và đăng tải nhân ngày lễ Thất Tịch. Ngay sau khi xuất hiện, bộ ảnh đã khiến cộng đồng mạng xôn xao vì nhan sắc quá xinh đẹp và khác biệt của Dương Tử. Khán giả thậm chí còn cho rằng Dương Tử thực sự đã tìm thấy được phong cách phù hợp với bản thân nhất sau một thời gian dài bị chê vì gu thời trang thảm họa.

Dương Tử ghi điểm trong bộ ảnh mới, nhan sắc thăng hạng thấy rõ - Ảnh 3

Hiện tại, bộ phim cổ trang Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính đã khép lại phần đầu tiên với rất nhiều những tình tiết dang dở. Hiện phần tiếp theo của phim chưa được ấn định lịch chiếu. Thậm chí, còn xuất hiện nhiều nguồn tin cho rằng Trường Tương Tư là một trong những tác phẩm bị ảnh hưởng nhiều nhất sau quyết định của Quảng Điện.

Nếu sự thật đúng như tin đồn thì khả năng cao phần 2 của Trường Tương Tư sẽ bị hoãn chiếu tới tận mùa hè năm 2024. Đây quả thật là một tin tức bất lợi cho sự nghiệp đang "phất lên như diều gặp gió" của Dương Tử.

Dương Tử ghi điểm trong bộ ảnh mới, nhan sắc thăng hạng thấy rõ - Ảnh 4

Dương Tử, sinh năm 1992, vốn là một sao nhí nổi tiếng Trung Quốc, cô có được vai chính đầu tiên trong sự nghiệp khi mới 6 tuổi. Năm 13 tuổi, cô nhận được chú ý của khán giả với vai Hạ Tuyết trong bộ phim truyền hình Nhà có trai có gái. Sau này được công nhận hơn qua các vai diễn Hồ Tương Tương trong phim Chiến Trường Sa, Cẩm Mịch trong Hương mật tựa khói sương, Đồng Niên trong Thân ái, nhiệt ái và Khưu Oánh Oánh trong Hoan Lạc Tụng, Nhan Đạm trong Trầm Vụ Hương Phai, và mới đây nhất là Tiểu Yêu trong Trường Tương Tư. 

Dương Tử ghi điểm trong bộ ảnh mới, nhan sắc thăng hạng thấy rõ - Ảnh 5

Dương Tử học tại trường tiểu học Hưng Thành Bắc Kinh ở quận Phòng Sơn và trường trung học số 55 Bắc Kinh ở quận Đông Thành. Năm 2010, cô được nhận vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Năm 2016, Dương Tử từng được Tuần san giải trí Nam Đô bình chọn là 1 trong 4 tứ tiểu hoa đán thế hệ 9x (cùng với Châu Đông Vũ, Quan Hiểu Đồng, Trịnh Sảng), cuộc bình chọn của Tuần san Nam Đô được đánh giá có chất lượng và uy tín hàng đầu Trung Quốc (cuộc bình chọn của Tuần san Nam Đô diễn ra 4 năm 1 lần).

Thời điểm hiện tại, cô là một tiểu hoa đán có tiếng của làng điện ảnh Hoa ngữ, đi lên bằng thực lực và sở hữu lưu lượng fan khủng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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