Cảnh hôn của Trần Tinh Húc và Tống Thiến khiến dân tình 'bất bình' vì điều này

Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ lại cảnh hôn của Trần Tinh Húc và Tống Thiến trong Người Phiên Dịch Của Chúng Tôi.

Mới đây, đoàn phim Người Phiên Dịch Của Chúng Tôi đã tung cảnh hôn của cặp đôi chính là Trần Tinh Húc và Tống Thiến. Ở phân đoạn này, nam diễn viên Đông Cung trông đầy khí chất, còn vẻ ngoài của Tống Thiến lại cực ấn tượng. Theo nhận xét của các khán giả, cảnh hôn của hai nhân vật được thực hiện rất tốt, phản ứng hóa học của bộ đôi diễn viên cũng cực kỳ ổn. Dẫu vậy, ekip sản xuất lại khiến người xem cảm thấy "bất bình" vì giấu đi đoạn quan trọng nhất - khoảnh khắc môi chạm môi.

Tống Thiến debut trong nhóm nhạc F(x) tại Hàn Quốc và được yêu thích bởi vẻ ngoài ngọt ngào và khả năng vũ đạo tốt. Năm 2012, cô bước chân vào lĩnh vực diễn xuất tham gia vào nhiều dự án phim ở Trung Quốc. Vai diễn ấn tượng nhất của Tống Thiến là trong Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc. Nữ diễn viên từng được chọn làm Nữ Thần Kim Ưng năm 2020 nhưng bị chê thân hình thô, nhan sắc không sánh bằng đàn chị. Ngoài ra, diễn xuất của Tống Thiến hiếm khi được đánh giá cao.

Trần Tinh Húc nổi tiếng từ sau tác phẩm Đông Cung. Trong dự án mới, visual của anh lại được khen hết lời bởi toát lên thần thái của "tổng tài bá đạo", lịch lãm, điển trai trong bộ vest. Bộ phim Người Phiên Dịch Của Chúng Tôi kể về chuyện tình giữa nữ phiên dịch viên tài năng Lâm Tây (Tống Thiến) và giám đốc thành đạt Tiêu Nhất Thành (Trần Tinh Húc). Họ từng yêu nhau nhưng vì bất đắc dĩ, Lâm Tây phải nói lời chia tay. 8 năm sau, do nguyên nhân công việc, hai người một lần nữa gặp lại. Tiêu Nhất Thành biết được lý do năm xưa Lâm Tây rời bỏ mình. Cuối cùng, Lâm Tây và Tiêu Nhất Thành gương vỡ lại lành, nắm tay nhau viết nên câu chuyện tình yêu hạnh phúc.

Nhan sắc của Tống Thiến 'gây bão' sau tin đồn kết hôn với Vương Khải Tống Thiến (cựu trưởng nhóm f(x)) được biết đến là ngôi sao hoạt động chăm chỉ ở hai lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-hon-cua-tran-tinh-huc-va-tong-thien-khien-dan-tinh-bat-binh-vi-ieu-nay-611932.html