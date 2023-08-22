Phía Vương Sở Nhiên phủ nhận tin đồn nên duyên với Trần Tinh Húc trong "Lời Nói Dối Của Em Cũng Dễ Nghe"

Sao quốc tế 22/08/2023 20:22

Phía Vương Sở Nhiên phủ nhận tin đồn đóng phim "Lời Nói Dối Của Em Cũng Dễ Nghe". Hiện tại, nữ diễn viên chưa quyết định sẽ nhận bộ nào sau "Liễu Chu Ký".

Thời gian vừa qua, dân tình đang xôn xao trước thông tin Vương Sở Nhiên sắp "nên duyên" cùng Trần Tinh Húc trong dự án Lời Nói Dối Của Em Cũng Dễ Nghe. Cùng sở hữu vẻ ngoài vạn người mê và lối diễn tự nhiên, cặp đôi được khán giả vô cùng chờ đón với màn hợp tác lần này. 

Song đến mới đây, phía Vương Sở Nhiên đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn đóng phim "Lời Nói Dối Của Em Cũng Dễ Nghe". Hiện tại, nữ diễn viên chưa quyết định sẽ nhận bộ nào sau "Liễu Chu Ký".

Phía Vương Sở Nhiên phủ nhận tin đồn nên duyên với Trần Tinh Húc trong 'Lời Nói Dối Của Em Cũng Dễ Nghe' - Ảnh 1

Trần Tinh Húc là nam diễn viên khiêm người mẫu Trung Quốc. Cái tên Trần Tinh Húc bắt đầu được khán giả biết đến rộng rãi nhờ vai diễn Lý Thừa Ngân trong bộ phim được gắn nhãn "ngược nát tâm can" - Đông Cung (2019). Nhờ lối diễn xuất nhập tâm, có hồn, Trần Tinh Húc dù vào vai "tra nam" vẫn được khán giả yêu mến và khen ngợi.

Phía Vương Sở Nhiên phủ nhận tin đồn nên duyên với Trần Tinh Húc trong 'Lời Nói Dối Của Em Cũng Dễ Nghe' - Ảnh 2

Phía Vương Sở Nhiên phủ nhận tin đồn nên duyên với Trần Tinh Húc trong 'Lời Nói Dối Của Em Cũng Dễ Nghe' - Ảnh 3Phía Vương Sở Nhiên phủ nhận tin đồn nên duyên với Trần Tinh Húc trong 'Lời Nói Dối Của Em Cũng Dễ Nghe' - Ảnh 4

Những tưởng sau đó nhiều dự án "béo mỡ" sẽ về tay nhưng phải mất đến tận 2,3 năm sau anh mới dần lấy lại phong độ qua tác phẩm Nhất Kiến Khuynh Tâm (2021) và Tinh Lạc Ngưng Thành Đường (2023). 

Vương Sở Nhiên là một trong những nữ diễn viên mới nổi của màn ảnh Hoa ngữ. Giai đoạn mới vào nghề, Vương Sở Nhiên được mệnh danh là "Tiểu Lưu Diệc Phi" vì nhan sắc và khí chất tương tự đàn chị. Chính danh xưng này giúp nữ diễn viên nhận được nhiều sự chú ý dù khả năng diễn xuất nhạt nhòa. Có thể thấy danh tiếng của Vương Sở Nhiên lúc đó vẫn khá tốt, nhờ nhan sắc mà dễ lấy thiện cảm của khán giả. 

Phía Vương Sở Nhiên phủ nhận tin đồn nên duyên với Trần Tinh Húc trong 'Lời Nói Dối Của Em Cũng Dễ Nghe' - Ảnh 5Phía Vương Sở Nhiên phủ nhận tin đồn nên duyên với Trần Tinh Húc trong 'Lời Nói Dối Của Em Cũng Dễ Nghe' - Ảnh 6

Tuy nhiên, sau dự án phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, từ đại mỹ nhân được yêu mến, bạn gái của Dương Dương trở thành "nam châm" hút anti-fan vì nhiều lý do "trên trời dưới đất". 

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Bộ phim Anh Cũng Có Ngày Hôm Nay do Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam đã chính thức đống máy vào hôm 7/8 vừa qua.

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