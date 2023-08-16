Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/8/2023: Tài nguyên của Vương Sở Nhiên không bị ảnh hưởng, nhà chồng yêu cầu Dương Mịch tăng chi phí sinh hoạt cho con gái?

Sao quốc tế 16/08/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (16/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Khuyết điểm của Đàm Kiện Thứ là chiều cao. Đối thủ sẽ nhắm vào điều đó để chế giễu anh.

2. Đường Yên hiện tại được hưởng đãi ngộ trong giới đích xác không bằng một số người mới, nhưng nàng căn bản không nóng lòng, dù sao những đãi ngộ kia nàng cũng không phải chưa từng hưởng thụ

3. "Ban ngày nâng đèn" là định nam tuyển nữ, trước mắt chỉ có Trần Tinh Húc đang đàm phán, Ngu Thư Hân còn không nhất định sẽ nhận bộ này.

4. Bộ phim tiếp theo của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là cổ trang, phim hiện đại không có sản xuất lớn.

5. Tài nguyên của Vương Sở Nhiên không bị ảnh hưởng, đoàn đội của cô ấy cũng không lo lắng lắm, cô ấy cho rằng thiết kế nhân vật tốt có thể khiến cô ấy xoay chuyển tình thế, nhưng về mặt thương vụ sẽ tổn thất đôi chút. “Kiều Tàng” của cô ấy và Trương Vãn Ý đã được giải quyết xong.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/8/2023: Tài nguyên của Vương Sở Nhiên không bị ảnh hưởng, nhà chồng yêu cầu Dương Mịch tăng chi phí sinh hoạt cho con gái? - Ảnh 1

6. Đặng Vi gần đây thường xuyên nổi tiếng, nhưng số liệu lưu lượng của anh còn chưa cao bằng Ngụy Đại Huân, không đạt được tiêu chuẩn, khả năng ứng phó với bóng đen của ekip ước chừng không có, mỗi lần bị giễu cợt đều là nằm thẳng, bản thân anh cũng cố gắng, quay "Vân Tú Hành" có mời giáo viên.

7. Châu Tấn sẽ hợp tác với Hồ Ca trong bộ phim mới.

8. Dương Mịch không thích nhàn rỗi, bởi vì tính cách của cô ấy như vậy nên sẽ không thể thay đổi ngay lập tức.

9. Mặc dù mối quan hệ giữa Dương Mịch và gia đình Lưu Khải Uy ở mức trung bình, nhưng nhà gái vẫn luôn giữ mối quan hệ đàng hoàng với chồng cũ vì lợi ích của đứa trẻ, nếu có mâu thuẫn phát sinh về con cái đều âm thầm đến đàm phán, bởi vậy càng sẽ không để lộ ra ngoài chi tiết gì.

10. Gia đình Lưu Khải Uy đề xuất rằng Tiểu Gạo Nếp đã lớn và yêu cầu Dương Mịch tăng chi phí sinh hoạt.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/8/2023: Tài nguyên của Vương Sở Nhiên không bị ảnh hưởng, nhà chồng yêu cầu Dương Mịch tăng chi phí sinh hoạt cho con gái? - Ảnh 2

11. Trần Triết Viễn và Cúc Tịnh Y đóng vai chính trong "Tiên Kiếm 4" sắp bắt đầu thời kỳ tuyên truyền.

12. Lâm Nhất tiếp theo muốn hợp tác với Ngô Thiến trong một bộ phim thần tượng đô thị, rất nhanh sẽ khởi động.

13. Triệu Lệ Dĩnh đều có bất động sản ở Bắc Kinh và Thượng Hải, nhưng vì con trai cô đi học ở Thượng Hải nên Triệu Lệ Dĩnh cũng thường trú tại Thượng Hải.

14. Bộ phim cổ trang "Cửu Trọng Tử" và "Tiên Đài Hữu Thụ" đều muốn tìm Đặng Vi diễn, Đặng Vi Xác suất lớn là hai chọn một.

15. Hứa Khải trong khoảng thời gian này không còn yêu đương, Vu Chính quản rất nghiêm khắc.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/8/2023: Hoắc Kiến Hoa không có ý định rời làng giải trí, Lưu Diệc Phi gần đây không có tư bản đỡ đầu tài nguyên phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/8/2023: Hoắc Kiến Hoa không có ý định rời làng giải trí, Lưu Diệc Phi gần đây không có tư bản đỡ đầu tài nguyên phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (15/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Vương Sở Nhiên sao hoa ngữ sao châu á Địch Lệ Nhiệt Ba

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/8/2023: Hoắc Kiến Hoa không có ý định rời làng giải trí, Lưu Diệc Phi gần đây không có tư bản đỡ đầu tài nguyên phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/8/2023: Hoắc Kiến Hoa không có ý định rời làng giải trí, Lưu Diệc Phi gần đây không có tư bản đỡ đầu tài nguyên phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/8/2023: Tình cảm của Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn rất tốt, Hoàng Cảnh Du lấy tàu nguyên phim về cho Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/8/2023: Tình cảm của Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn rất tốt, Hoàng Cảnh Du lấy tàu nguyên phim về cho Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/8/2023: Vương Sở Nhiên ngoài đời rất hấp dẫn đối phương, tạo hình phim mới của Đường Yên khá giống với tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/8/2023: Vương Sở Nhiên ngoài đời rất hấp dẫn đối phương, tạo hình phim mới của Đường Yên khá giống với tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/8/2023: Châu Dã đang tranh giành tài nguyên với Vương Sở Nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba rất thích đóng cổ trang?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/8/2023: Châu Dã đang tranh giành tài nguyên với Vương Sở Nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba rất thích đóng cổ trang?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/8/2023: Dương Dương chưa chia tay với Vương Sở Nhiên, tình cảm của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn rất tốt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/8/2023: Dương Dương chưa chia tay với Vương Sở Nhiên, tình cảm của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn rất tốt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/8/2023: Triệu Lệ Dĩnh luôn mang quà cho bố mẹ chồng cũ, Dương Mịch hiện đang tự giảm thù lao phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/8/2023: Triệu Lệ Dĩnh luôn mang quà cho bố mẹ chồng cũ, Dương Mịch hiện đang tự giảm thù lao phim?

TIN MỚI NHẤT

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 8 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 2 giờ 10 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần