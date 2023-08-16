Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/8/2023: Tài nguyên của Vương Sở Nhiên không bị ảnh hưởng, nhà chồng yêu cầu Dương Mịch tăng chi phí sinh hoạt cho con gái?

2. Đường Yên hiện tại được hưởng đãi ngộ trong giới đích xác không bằng một số người mới, nhưng nàng căn bản không nóng lòng, dù sao những đãi ngộ kia nàng cũng không phải chưa từng hưởng thụ

1. Khuyết điểm của Đàm Kiện Thứ là chiều cao. Đối thủ sẽ nhắm vào điều đó để chế giễu anh.

4. Bộ phim tiếp theo của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là cổ trang, phim hiện đại không có sản xuất lớn.

3. "Ban ngày nâng đèn" là định nam tuyển nữ, trước mắt chỉ có Trần Tinh Húc đang đàm phán, Ngu Thư Hân còn không nhất định sẽ nhận bộ này.

5. Tài nguyên của Vương Sở Nhiên không bị ảnh hưởng, đoàn đội của cô ấy cũng không lo lắng lắm, cô ấy cho rằng thiết kế nhân vật tốt có thể khiến cô ấy xoay chuyển tình thế, nhưng về mặt thương vụ sẽ tổn thất đôi chút. “Kiều Tàng” của cô ấy và Trương Vãn Ý đã được giải quyết xong.

6. Đặng Vi gần đây thường xuyên nổi tiếng, nhưng số liệu lưu lượng của anh còn chưa cao bằng Ngụy Đại Huân, không đạt được tiêu chuẩn, khả năng ứng phó với bóng đen của ekip ước chừng không có, mỗi lần bị giễu cợt đều là nằm thẳng, bản thân anh cũng cố gắng, quay "Vân Tú Hành" có mời giáo viên.

7. Châu Tấn sẽ hợp tác với Hồ Ca trong bộ phim mới.

8. Dương Mịch không thích nhàn rỗi, bởi vì tính cách của cô ấy như vậy nên sẽ không thể thay đổi ngay lập tức.

9. Mặc dù mối quan hệ giữa Dương Mịch và gia đình Lưu Khải Uy ở mức trung bình, nhưng nhà gái vẫn luôn giữ mối quan hệ đàng hoàng với chồng cũ vì lợi ích của đứa trẻ, nếu có mâu thuẫn phát sinh về con cái đều âm thầm đến đàm phán, bởi vậy càng sẽ không để lộ ra ngoài chi tiết gì.

10. Gia đình Lưu Khải Uy đề xuất rằng Tiểu Gạo Nếp đã lớn và yêu cầu Dương Mịch tăng chi phí sinh hoạt.

11. Trần Triết Viễn và Cúc Tịnh Y đóng vai chính trong "Tiên Kiếm 4" sắp bắt đầu thời kỳ tuyên truyền.

12. Lâm Nhất tiếp theo muốn hợp tác với Ngô Thiến trong một bộ phim thần tượng đô thị, rất nhanh sẽ khởi động.

13. Triệu Lệ Dĩnh đều có bất động sản ở Bắc Kinh và Thượng Hải, nhưng vì con trai cô đi học ở Thượng Hải nên Triệu Lệ Dĩnh cũng thường trú tại Thượng Hải.

14. Bộ phim cổ trang "Cửu Trọng Tử" và "Tiên Đài Hữu Thụ" đều muốn tìm Đặng Vi diễn, Đặng Vi Xác suất lớn là hai chọn một.

15. Hứa Khải trong khoảng thời gian này không còn yêu đương, Vu Chính quản rất nghiêm khắc.