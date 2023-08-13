Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/8/2023: Vương Sở Nhiên ngoài đời rất hấp dẫn đối phương, tạo hình phim mới của Đường Yên khá giống với tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh?

2. Thành Nghị kỳ thật đối với Liên Hoa Lâu kỳ vọng rất lớn, vốn trông cậy vào có thể bùng nổ.

1. Ekip Của Đường Yên không cảm thấy trang điểm của mình có vấn đề.

4. Bộ phim do Phí Tường, Lý Tuyết Kiện, Hoàng Bột diễn chính đã cán mốc 1.9 tỷ. Bộ phim bom tấn với kỹ xảo đẹp mắt, nội dung hoành tráng, dàn trai ngon mắt vẫn đang tiếp tục chạy đường dài.

3. Bản điện ảnh của Hoa Thiên Cốt do Đường Lệ Quân sản xuất, Trương Siêu Lý đạo diễn, với các diễn viên chính Trần Đô Linh, Lý Trình Bân, Mao Tử Tuấn, Lại Mỹ Vân, Trương Tử Ninh không được như kỳ vọng sau khi tung trailer.

5. Tạo hình phim mới của Đường Yên khá giống với tạo hình cuả Triệu Lệ Dĩnh trong "Dữ Phượng Hành". Fan 2 nhà đều không muốn tranh cãi nên nhà nào quan tâm nhà đấy. Nguyên nhân của việc trùng tạo hình thì do cả 2 đều do Trần Đông Huân làm. Ngoài việc không sáng tạo thì Trần Đông Huân còn làm qua loa cho Đường Yên, trang phục tới hoa văn còn không có.

6. Trong giới không ít nam nghệ sĩ muốn chuyển tiếp trở thành ngôi sao lưu lượng đều muốn hợp tác với Dương Tử, bởi vì bộ phim của cô có mức độ chú ý cao, cơ bản đều vượng nam chính.

7. Bộ phim "Vân Chi Vũ" do Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đóng chính dự kiến sẽ phát sóng vào tháng 10/2023.

8. Dịch Dương Thiên Tỷ thích nhận vai diễn trưởng thành.

9. Gần đây Lâm Chí Dĩnh đang ghi hình show "Ca Ca Vượt Mọi Chông Gai", fan đợi anh ấy tan ca thấy được anh ấy đang hồi phục rất tốt, nhan sắc không có nhiều thay đổi so với trước kia.

10. Vương Sở Nhiên tuy rằng không ít người nói cảm không được vẻ đẹp của cô, cảm thấy tính tình cô kém, tính cách có khiếm khuyết gì đó, nhưng ngoài đời thật sự rất hấp dẫn đối phương.

11. TFBOYS concert không thể lưu diễn, ba người nửa cuối năm đều có kế hoạch làm việc riêng, không thể lưu diễn dưới hình thức kết hợp.

12. Quan hệ giữa Lý Nhất Đồng và nam chính nam chính của "Vân Tú Hành" đều là đồng nghiệp bình thường, không hề yêu đương như lời đồn.

13. La Chí Tường cũng đã nộp đơn xin một buổi hòa nhạc ở Đại lục vào năm tới.

14. Trương Nghệ Hưng đóng vai chính trong bộ phim "Ăn cả ngã về không", bản thân anh cũng có đầu tư, cũng có ý định giành giải thưởng cho bộ phim này.

15. Dương Tử và Đặng Vi trong khoảng thời gian này sẽ tương tác và hoạt động cùng nhau nhiều hơn, hai bên đều rất tích cực, dù sao hai bên thu nhập đều rất lớn.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.