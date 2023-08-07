Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/8/2023: Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không có khả năng tái hợp, làn sóng phản đối Vương Sở Nhiên sẽ không kéo dài?

Sao quốc tế 07/08/2023 11:15

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (7/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trước kia, Thành Nghị dao động ở giữa cấp A và cấp S, nhưng chỉ cần "Liên Hoa Lâu" phát sóng thuận lợi trên CCTV8 thì vị trí sẽ ổn định ở cấp S.

2. "Nhất Niệm Quan Sơn" và "Khom Lưng" phát sóng hiệu quả mới quyết định Lưu Vũ Ninh được nâng cấp dự án.

3. Lưu Vũ Ninh sẽ hợp tác với Cao Vỹ Quang trong bộ Thiền Nữ, Lưu Vũ Ninh là nam chính, Cao Vỹ Quang là nam phụ.

4. Mỗi lần Trần Phi Vũ tham gia tiệc với bố mẹ thương ăn không đủ no, còn cần phải đón tiếp rượu, Trần Khải Ca còn hay giảng đạo lý với cậu ấy.

5. Làn sóng phản đối Vương Sở Nhiên sẽ không kéo dài được lâu, loại chuyện này tầm nửa năm là hết. Đại ngôn của cô ấy không mất, mà chỉ kéo dài thời hạn công bố.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/8/2023: Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không có khả năng tái hợp, làn sóng phản đối Vương Sở Nhiên sẽ không kéo dài? - Ảnh 1

6. Trước khi phát sóng có người cho rằng "Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi" sẽ hot, xác xuất bạo không lớn, chưa từng nghĩ đến sẽ bị phản đối như hiện tại. Người bị thương nhiều nhất không phải Dương Dương hay Vương Sở Nhiên mà là đạo diễn Lý Mộc Qua.

7. Phim mới của Trương Tân Thành và Châu Vũ Đồng nhiệt độ thấp, điều này có ảnh hưởng tới hai người họ, nó chứng minh nghệ sĩ có danh tiếng tốt, nhưng thiếu năng lực hiệu triệu thị trường. Cho nên không thể tăng cấp.

8. Đối với Mã Tư Thuần bạn trai đã chữa khỏi mọi tâm tình không tốt của mình, giúp mình lấy lại trạng thái tốt, kiên trì giảm béo.

9. Bảy Kiếp Cát Tường của Đinh Vũ Hề, Dương Siêu Việt dự tính chiếu vào tháng 8.

10. Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong không có khả năng tái hợp.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/8/2023: Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không có khả năng tái hợp, làn sóng phản đối Vương Sở Nhiên sẽ không kéo dài? - Ảnh 2

11. Vương Nhất Bác đang phát triển rất tốt, lúc nào có phim chiếu, đối thủ sẽ tìm mọi cách bôi nhọ cậu ấy.

12. Bởi vì Trương Nghệ Phàm không nổi tiếng, cho dù bị sắp xếp cảnh hôn mà không thượng lượng với cô ấy thì cô ấy cũng không dám nói gì, sợ đắc tội với đối phương.

13. Từ sau khi hot lên hồi “Sơn Hà Lệnh”, Cung Tuấn không yêu đương, một lòng dốc sức xây dựng sự nghiệp.

14. Thái Từ Khôn không hẹn hò, với cậu ấy duy trì được tình cảm ổn định một tháng trở nên mới gọi là hẹn hò yêu đương.

15. Nhiều minh tới xem concert của Lộc Hàm tại Thượng Hải như Cao Hãn Vũ, Hồ Nhất Thiên, Trần Hách, Vương Tử Dị, Manh Thúc, Lưu Canh Hoành, Đổng Hựu Lâm,...

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/8/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên tái hợp trong chương trình tạp kĩ, Đàm Tùng Vận lấn sân sang làm ca sĩ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/8/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên tái hợp trong chương trình tạp kĩ, Đàm Tùng Vận lấn sân sang làm ca sĩ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (4/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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