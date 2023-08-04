Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/8/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên tái hợp trong chương trình tạp kĩ, Đàm Tùng Vận lấn sân sang làm ca sĩ?

Sao quốc tế 04/08/2023 14:20

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (4/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Mã Tư Thuần chuẩn bị đính hôn.

2. Cảnh Điềm trước khi hợp tác với diễn viên chưa từng tiếp xúc, sẽ nhờ trợ lý giúp cô làm một phần tư liệu chi tiết của đối phương để tìm hiểu.

3. Trần Khải Ca yêu cầu Trần Phi Vũ hiện tại không có việc làm liền đi theo anh trong đoàn làm phim học cách làm đạo diễn.

4. Ngụy Đại Huân đưa hết kịch bản mình nhận được cho Tần Lam, nhờ bạn gái chọn một cái cho mình.

5. Tập đầu tiên của chương trình tạp kĩ "Vương Bài 8" đã mời đoàn làm phim "Khói lửa nhân gian của tôi". Do đó, Dương Dương Vương Sở Nhiên sẽ tham gia cùng nhau và ghi hình vào ngày 10/8.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/8/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên tái hợp trong chương trình tạp kĩ, Đàm Tùng Vận lấn sân sang làm ca sĩ? - Ảnh 1

6. Khả năng quản lý tài chính của Hoàng Tử Thao rất mạnh mẽ, Lộc Hàm theo anh ấy làm đầu tư đều kiếm được rất nhiều. Quan hệ giữa Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao vẫn đặc biệt tốt đẹp, nhưng bên này rất ít liên lạc với Trương Nghệ Hưng.

7. Địch Lệ Nhiệt Ba xác nhận tham gia chương trình tạp kỹ "Hoa nhi và thiếu niên 5", các khách mời khác: Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam, Tân Chỉ Lôi, Vương An Vũ, dự kiến ghi hình vào giữa và cuối tháng 9.

8. Lưu Diệc Phi bình thường quay phim ở trường quay, lúc nghỉ ngơi thì đọc sách, rất ít khi chơi điện thoại di động.

9. Dương Mịch xuất hiện tại Hong Kong thăm Tiểu Gạo Nếp bị cư dân mạng tình cờ gặp gỡ, hai mẹ con ở chung vô cùng vui vẻ, điều này hoàn toàn phủ nhận tin đồn cha của Lưu Khải Uy là Lưu Đan nói Dương Mịch không sang Hong Kong thăm Tiểu Gạo Nếp.

10. Đàm Tùng Vận cũng có thể cũng sẽ ra một bài hát của riêng mình, cô ấy đã viết lời bài hát của riêng mình.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/8/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên tái hợp trong chương trình tạp kĩ, Đàm Tùng Vận lấn sân sang làm ca sĩ? - Ảnh 2

11. Khuất Sở Tiêu quả thật là một người rất sống động, hơn nữa về phương diện tình cảm, duyên phận khác giới cực tốt.

12. Lý Hoành Nghị không có bạn bè trong giới, bình thường là loại tương đối độc đáo, tự cho mình rất cao.

13. Bộ phim tiếp theo của Địch Lệ Nhiệt Ba đã được định sẵn, vẫn là phim cổ trang, phim hiện đại rất khó có sản xuất lớn, như vậy sẽ không có điều kiện cho nghệ sĩ lớn. Hoa Thiếu 5 đích xác tiếp xúc với cô, nhưng công tác chuẩn bị của tổ tiết mục còn chưa chuẩn bị tốt

14. Rất nhiều nghệ sĩ bây giờ muốn duy trì danh tiếng tốt sẽ chăm sóc nhiều hơn nhân viên đoàn làm phim và diễn viên quần chúng, mời khách ăn uống và đồ uống, chi phí không nhiều cũng có thể đạt được danh tiếng tốt, được tuyên truyền ra ngoài còn tiết kiệm một khoản phí tiếp thị.

15. Hai năm nay, tác phẩm của Đường Yên rất ít khi xuất hiện, trong giới đánh giá cô không còn như trước.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/8/2023: Tư bản sau lưng Vương Sở Nhiên rất mạnh, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du vẫn bên nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/8/2023: Tư bản sau lưng Vương Sở Nhiên rất mạnh, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du vẫn bên nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (3/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương Vương Sở Nhiên sao hoa ngữ sao châu á diễn viên Đàm Tùng Vận

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/8/2023: Tư bản sau lưng Vương Sở Nhiên rất mạnh, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du vẫn bên nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/8/2023: Tư bản sau lưng Vương Sở Nhiên rất mạnh, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du vẫn bên nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/8/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn đang hẹn hò, Tôn Di cùng Đổng Tử Kiện đưa con gái đi chơi nên có khả năng tái hợp?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/8/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn đang hẹn hò, Tôn Di cùng Đổng Tử Kiện đưa con gái đi chơi nên có khả năng tái hợp?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/8/2023: 'Khó Dỗ Dành' đã chọn diễn viên chính là Vương Sở Nhiên và Trần Phi Vũ, Cung Tuấn bắt đầu tìm giáo viên dạy diễn xuất?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/8/2023: 'Khó Dỗ Dành' đã chọn diễn viên chính là Vương Sở Nhiên và Trần Phi Vũ, Cung Tuấn bắt đầu tìm giáo viên dạy diễn xuất?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/7/2023: Vương Sở Nhiên vừa ký với đoàn đội tuyên truyền mới, Dương Dương cảm thấy phiền muộn vì hình tượng bản thân?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/7/2023: Vương Sở Nhiên vừa ký với đoàn đội tuyên truyền mới, Dương Dương cảm thấy phiền muộn vì hình tượng bản thân?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/7/2023: Những nữ diễn viên hợp tác cùng La Vân Hi khá áp lực, Dương Mịch liền đi thăm con khi có thời gian rảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/7/2023: Những nữ diễn viên hợp tác cùng La Vân Hi khá áp lực, Dương Mịch liền đi thăm con khi có thời gian rảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/7/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba không dám tự quyết định nhận kịch bản phim, Triệu Lệ Dĩnh từng làm phật ý của đạo diễn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/7/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba không dám tự quyết định nhận kịch bản phim, Triệu Lệ Dĩnh từng làm phật ý của đạo diễn?

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 52 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn