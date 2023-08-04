Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/8/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên tái hợp trong chương trình tạp kĩ, Đàm Tùng Vận lấn sân sang làm ca sĩ?

2. Cảnh Điềm trước khi hợp tác với diễn viên chưa từng tiếp xúc, sẽ nhờ trợ lý giúp cô làm một phần tư liệu chi tiết của đối phương để tìm hiểu.

4. Ngụy Đại Huân đưa hết kịch bản mình nhận được cho Tần Lam, nhờ bạn gái chọn một cái cho mình.

3. Trần Khải Ca yêu cầu Trần Phi Vũ hiện tại không có việc làm liền đi theo anh trong đoàn làm phim học cách làm đạo diễn.

5. Tập đầu tiên của chương trình tạp kĩ "Vương Bài 8" đã mời đoàn làm phim "Khói lửa nhân gian của tôi". Do đó, Dương Dương và Vương Sở Nhiên sẽ tham gia cùng nhau và ghi hình vào ngày 10/8.

6. Khả năng quản lý tài chính của Hoàng Tử Thao rất mạnh mẽ, Lộc Hàm theo anh ấy làm đầu tư đều kiếm được rất nhiều. Quan hệ giữa Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao vẫn đặc biệt tốt đẹp, nhưng bên này rất ít liên lạc với Trương Nghệ Hưng.

7. Địch Lệ Nhiệt Ba xác nhận tham gia chương trình tạp kỹ "Hoa nhi và thiếu niên 5", các khách mời khác: Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam, Tân Chỉ Lôi, Vương An Vũ, dự kiến ghi hình vào giữa và cuối tháng 9.

8. Lưu Diệc Phi bình thường quay phim ở trường quay, lúc nghỉ ngơi thì đọc sách, rất ít khi chơi điện thoại di động.

9. Dương Mịch xuất hiện tại Hong Kong thăm Tiểu Gạo Nếp bị cư dân mạng tình cờ gặp gỡ, hai mẹ con ở chung vô cùng vui vẻ, điều này hoàn toàn phủ nhận tin đồn cha của Lưu Khải Uy là Lưu Đan nói Dương Mịch không sang Hong Kong thăm Tiểu Gạo Nếp.

10. Đàm Tùng Vận cũng có thể cũng sẽ ra một bài hát của riêng mình, cô ấy đã viết lời bài hát của riêng mình.

11. Khuất Sở Tiêu quả thật là một người rất sống động, hơn nữa về phương diện tình cảm, duyên phận khác giới cực tốt.

12. Lý Hoành Nghị không có bạn bè trong giới, bình thường là loại tương đối độc đáo, tự cho mình rất cao.

13. Bộ phim tiếp theo của Địch Lệ Nhiệt Ba đã được định sẵn, vẫn là phim cổ trang, phim hiện đại rất khó có sản xuất lớn, như vậy sẽ không có điều kiện cho nghệ sĩ lớn. Hoa Thiếu 5 đích xác tiếp xúc với cô, nhưng công tác chuẩn bị của tổ tiết mục còn chưa chuẩn bị tốt

14. Rất nhiều nghệ sĩ bây giờ muốn duy trì danh tiếng tốt sẽ chăm sóc nhiều hơn nhân viên đoàn làm phim và diễn viên quần chúng, mời khách ăn uống và đồ uống, chi phí không nhiều cũng có thể đạt được danh tiếng tốt, được tuyên truyền ra ngoài còn tiết kiệm một khoản phí tiếp thị.

15. Hai năm nay, tác phẩm của Đường Yên rất ít khi xuất hiện, trong giới đánh giá cô không còn như trước.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.