Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/8/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn đang hẹn hò, Tôn Di cùng Đổng Tử Kiện đưa con gái đi chơi nên có khả năng tái hợp?

Sao quốc tế 02/08/2023 13:32

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (2/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Nhìn từ tình hình hiện nay của Trường Tương Tư thì Tương Liễu của Đàn Kiện Thứ tuy không phải nam chính nhưng hình tượng nhân vật và ngoại hình bắt mắt nên dễ dàng thu hút fan. Trong khi đó, nam chính Trương Vãn Ý có vẻ như đã bị hình tượng nhân vật "kìm hãm" con đường thăng tiến, thậm chí còn bị nhiều người mỉa mai là "Dương Dương - Ngụy Đại Huân phiên bản khác".

2. Phạm Thừa Thừa và Triệu Lộ Tư sẽ hợp tác trong dự án cổ trang Châu Liêm Ngọc Mạc.

3. Ngu Thư Hân là người rất chủ động trong chuyện tình cảm.

4. Người hâm mộ của Cung Tuấn tố cáo hậu kỳ An Lạc Truyện chỉnh sửa hình ảnh của Cung Tuấn trên phim, nói phim lâu như vậy không lên chính là bởi vì đoàn phim đem hình ảnh nam chủ chỉnh sửa cho xấu đi.

5. Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn đang hẹn hò, phòng làm việc hiện đang chọn tài nguyên cho cô ấy và bắt đầu xem xét thiết kế nhân vật, vẫn cần phải duy trì truyền miệng trong thời kỳ đang lên.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/8/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn đang hẹn hò, Tôn Di cùng Đổng Tử Kiện đưa con gái đi chơi nên có khả năng tái hợp? - Ảnh 1

6. Mỗi lần đi tiệc với cha mẹ, Trần Phi Vũ đều không thể ăn no, anh ấy phải đi chào hỏi và mời rượu để tìm vai diễn.

7. Lúc Dương Tử quay Trường Tương Tư, để trông bản thân mình giống đàn ông hơn nên cô ấy đã quan sát và bắt chước cách nói, hành động của những người đàn ông xung quanh.

8. Phim điện ảnh Anh Hùng Xạ Điêu sẽ ra rạp vào dịp Tết 2024. Đoàn làm phim hiện tại vừa quay vừa làm hậu kỳ để cho kịp tiến độ ra rạp.

9. Phương hướng tấn công thị trường chính hiện tại của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là khác nhau, tài nguyên cũng không trùng nhau nhiều.

10. Tôn Di cùng Đổng Tử Kiện đưa con gái đi chơi. Ban đầu, tình cảm của 2 người rất tốt nhưng sau đó mâu thuẫn xảy ra, cuối cùng ly hôn và cũng không có khả năng tái hợp. Hơn nữa, sau khi ly hôn thì Tôn Di thường xuyên lên hotsearch với nghi vấn có tình mới, điều này khiến phía Đổng Tử Kiện không hài lòng. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/8/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn đang hẹn hò, Tôn Di cùng Đổng Tử Kiện đưa con gái đi chơi nên có khả năng tái hợp? - Ảnh 2

11. Khi Tỉnh Bách Nhiên cảm thấy không có nhiệt độ nổi tiếng ngay thời điểm đó, anh ấy sẽ sử dụng các cuộc tình để thực hiện một số tìm kiếm hot, để tạo cảm giác tồn tại, chủ yếu là vì anh ấy sợ bị cư dân mạng lãng quên mình

12. Sau khi Lý Nhất Đồng yêu đương rất vui vẻ, thời gian làm việc không quá dày đặc, chỉ cần lúc rảnh rỗi cô sẽ đến thành phố của bạn trai bầu bạn với đối phương.

13. Năng lực trang điểm của đoàn đội Triệu Kim Mạch bình thường, stylish trang điểm cũng không trang điểm thích hợp cho cô ấy lắm.

14. Gần đây Lý Hiện đang tiếp xúc với bộ phim "Tôi và ông nội là chiến hữu".

15. Dương Dương đang quay "Phàm nhân tu tiên truyện", anh ấy không thích tham gia đoàn phim liền mạch, gần đây anh ấy từ chối tất cả các kịch bản mời anh ấy. 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (1/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Dương Vương Sở Nhiên Tôn Di sao hoa ngữ sao châu á

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