Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/8/2023: Tư bản sau lưng Vương Sở Nhiên rất mạnh, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du vẫn bên nhau?

2. Dự án phim "Nhân ngư" của Vương Nhất Bác sẽ được quay tại Đông Nam Á.

1. Đường Yên gần đây đã đắc tội với nhà sản xuất vì vấn đề tạo hình kén chọn của người hâm mộ, vì vậy bây giờ cô muốn trấn an cảm xúc của người hâm mộ, trong khi muốn thể hiện tình cảm với nhà sản xuất. Dù sao phần lớn vốn và nhà sản xuất vẫn thấy rất phiền fan nhúng tay vào công việc của nghệ sĩ, mặc dù có đôi khi fan đưa ra ý kiến rất vừa ý, nhưng phía vốn lại không ưng ý, lại càng không ít lần trút giận lên người nghệ sĩ.

4. Từ Nghệ Dương muốn thành bạn thân của Quan Hiểu Đồng nhưng Quan Hiểu Đồng không mấy mặn mà về mối quan hệ này.

3. Nguy Đại Huân đang bị chèn ép rất nhiều, đại ngôn tới tay còn bị người ta giật mất.

5. Tư bản sau lưng Vương Sở Nhiên rất mạnh, tuy không đặt trọng tâm kinh doanh trong giới giải trí nhưng mấy năm nay cũng đầu tư vào nữ diễn viên rất nhiều.

6. Gần đây Vương Tử Kỳ mua rất nhiều bản thảo than rằng bản thân rất tội nghiệp, nói trước kia lúc đang yêu, tự mình lên mạng mới biết bị Vương Sở Nhiên đơn phương chia tay.

7. Nam nữ chính "Kiều Tàng" đã định Trương Vãn Ý, Vương Sở Nhiên. Bộ phim được dự kiến khởi động ngày 9/8.

8. Lưu Thi Thi bây giờ sẽ quyết đoán hơn rất nhiều khi xử lý công việc. Nói thật, giới chuyên môn đã muốn nhìn thấy cô mạnh mẽ, nhưng cô đã thay đổi quá muộn, môi trường thị trường bây giờ không còn thích hợp và yêu cô như trước đây, nếu đặt ở những năm trước, bây giờ cô không thể ở một vị trí cao hơn.

9. Phim truyền hình của Lưu Đào và Lưu Vũ Ninh không thành công như mong đợi, thậm chí còn thất bại thảm hại, nhà sản xuất thủy chỉ có thể làm phim cho lưu lượng đóng. Hành động này như phủ nhận lưu lượng của Lưu Vũ Ninh. Sự thật là người hâm mộ của cậu ấy rất nỗ lực tuyên truyền.

10. Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du vẫn bên nhau, phía nhà gái thật sự đang muốn kết hôn.

11. Nhân vật chính của "Khó Dỗ Dành" đã định Trương Dư Hi, Trạch Tiêu Văn. Tuy nhiên, đoàn làm phim đã lên tiếng phủ nhận và hiện vẫn đang tìm kiếm diễn viên chính cho bộ phim.

12. Trần Phi Vũ muốn hợp tác với Ngô Kinh.

13. Ngụy Đại Huân và Tần Lam đang trong giai đoạn mặn nồng, hai người bình thường vừa có thời gian liền gặp mặt hẹn hò.

14. Lý Nhất Đồng tiếp theo sẽ đi quay phim Cửu Trọng Tử, hợp tác với ngôi sao lưu lượng mới Vu Thích.

15. Sau khi Mao Hiểu Đồng và Trần Tường tan rã, tuy rằng rất nhiều người đuổi theo, nhưng thật sự chính là không nghĩ đến, liền một lòng làm sự nghiệp.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.