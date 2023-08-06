Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/8/2023: Vương Sở Nhiên là một trong những nghệ sỹ dưới trướng Giả Sĩ Khải, tiếp tục 'yêu lại từ đầu' với Đàn Kiện Thứ trong phim trinh thám?

Sao quốc tế 06/08/2023 12:30

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (6/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trần Khải Ca đang ra sức ủng hộ Ngô Kinh, ông ấy muốn Trần Phi Vũ có thể đóng movie của Ngô Kinh. 

2. Tin đồn tình cảm giữa Phạm Thừa Thừa và Giả Linh là giả. Phạm Thừa Thừa phải bỏ rất nhiều tiền để gỡ hết nhũng bản thảo xấu này.

3. Phim mới của Thành Nghị không đạt thành tích như mong đợi, nền tảng cũng buông bỏ quảng cáo cho phim của nam diễn vvin.

4. Hiện đoàn đội đàm phán thương vụ của Ngụy Đại Huân chính là ekip của Tần Lam. Vì trước kia anh ấy không có đại ngôn nên không có phát triển mảng này.

5. Vương Sở Nhiên là một trong những nghệ sỹ dưới trướng Giả Sĩ Khải. Là một người thường xuyên ăn dưa trên mạng, Giả Sĩ Khải rất coi trọng việc marketing. Anh ta lên kế hoạch tiếp thị cho Vương Sở Nhiên theo con đường "nữ chính của Tấn Giang" (gương mặt phù hợp với mọi vai nữ chính ngôn tình). Trọng tâm tiếp thị sẽ là ngoại hình và khí chất, việc quảng bá diễn xuất sẽ không thực sự cần thiết. Hình tượng này khá phù hợp với cô ấy và việc tiếp thị gần đây cũng khá thành công. So với cùng lứa, nhan sắc của Vương Sở Nhiên tương đối nổi bật. Khác với dáng vẻ nữ thần lạnh lùng, cô ấy thuộc kiểu người không thích bị gò bó, yêu thích tự do.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/8/2023: Vương Sở Nhiên là một trong những nghệ sỹ dưới trướng Giả Sĩ Khải, tiếp tục 'yêu lại từ đầu' với Đàn Kiện Thứ trong phim trinh thám? - Ảnh 1

6. Đặng Vi đang được tư bản Hong Kong coi trọng, có đại ngôn sắp công bố. Cậu ấy được xem như nam 9 đầu tiên của "Trường Tương Tư" ăn được tiền lãi.

7. Chúc Tự Đan không hài lòng khi Gia Hành chỉ lấy được cho cô ấy vai nữ 2. Nhưng "Hắc Liên Hoa" là dự án cấp S, vai diễn của cô ấy cũng nặng ký, nhiều tiểu hoa khác hâm mộ còn không được. Ví dụ như Thẩm Nguyệt bây giờ chỉ lấy được nữ chính phim cấp A, nhiều tiểu hoa khác phải ngồi nhà không có phim quay.

8. Cảm giác couple giữa Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề không được nhiều người đánh giá cao, 2 người đứng cạnh nhau đem lại cảm giác cộng sự hơn là yêu nhau. Các phương án tuyên truyền đều được tính đến, như leak ảnh 2 người gặp gỡ riêng tư chẳng hạn, tất cả để góp phần làm tăng cảm giác cp.

9. Gần đây Triệu Lộ Tư lọt top3 đẹp nhất thế giới, đây là 1 bảng do fan nước ngoài vote. Chỉ có thể nói nhân khí của Triệu Lộ Tư ở nước ngoài quá mạnh, xứng danh top1 lưu lượng tiểu hoa sau 95.

10. Đàn Kiện Thứ sẽ tham diễn "Lạp Tội Đồ Giám" phần hai, đều là dàn cũ tới diễn tiếp. Vương Sở Nhiên có thể trở thành nữ chính để bộ phim dễ qua vòng kiểm duyệt.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/8/2023: Vương Sở Nhiên là một trong những nghệ sỹ dưới trướng Giả Sĩ Khải, tiếp tục 'yêu lại từ đầu' với Đàn Kiện Thứ trong phim trinh thám? - Ảnh 2

11. Đoàn đội Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ đã cọ sát với nhau, 2 bên đều đang tranh những suất quảng bá của đoàn làm phim.

12. "Cuộc Sống Tiểu Mãn" do Tần Hạo, Tưởng Hân, Vương Âu đóng chính hôm nay lấy được giấy phép phát hành, dự kiến lên sóng Q3 trên CCTV8 khung giờ hoàng kim, đồng thời chiếu trên Youku, thời lượng 40 tập.

13. Nguỵ Đại Huân hiện tại mỗi lần tham gia hoạt động đều sẽ bị bắt mặc tây trang đeo kính.

14. Địch Lệ Nhiệt Ba có một cái tủ lạnh nho nhỏ, có thể xách theo bên người, bên trong chuyên môn để mặt nạ, mỹ phẩm dưỡng da.

15. Huỳnh Hiểu Minh vì để quản lý dáng người mà không ăn đồ ăn gọi bên ngoài, vẫn luôn cố gắng "giảm bớt dầu mỡ".

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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