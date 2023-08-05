Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/8/2023: Đạo diễn của Trường Tương Tư khen diễn xuất của Dương Tử là thiên phú, Đàn Kiện Thứ và Dương Tử có quan hệ tốt nhất khi quay phim?

Sao quốc tế 05/08/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (5/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trương Bân Bân và Tôn Trân Ni là nam nữ 9 phim tiên hiệp "Thiên Đoá Đào Hoa Nhất Thế Khai" của nhà sản xuất Lưu Ninh. Đoàn đội chế tác "Hương Mật", "Tinh Lạc", đạo diễn là Hà Chú Bồi.

2. "Lạp Tội Đồ Giám 2" tư bản muốn thêm nhân vật nữ 9. Biên kịch Giả Đông Nham vì bất đồng lý tưởng nên không tham gia phần 2, tuy nhiên đã hẹn tái hợp với Đàn Kiện Thứ ở một dự án khác. Trên mạng đồn nữ chính mà tư bản muốn nhét vào là Vương Sở Nhiên.

3. Drama "Chỉ nguyện người dài lâu" (tên cũ là Đặng Lệ Quân em chỉ quan tâm anh) sẽ chính thức phát sóng trên đài Giang tô, Đông phương và Bắc kinh vào khung giờ vàng từ ngày 5/8.

4. Ngụy Đại Huân cầu hôn không thành vì Tần Lam chưa có dự định kết hôn. Tuy nhiên tình cảm giữa 2 người rất ổn định. Ban đầu fan nhà gái có phần không hài lòng nhưng hiện thái độ đã thay đổi tích cực hơn, hai người cũng không cố ý tránh nhau.

5. Đàn Kiện Thứ và Dương Tử có quan hệ tốt nhất khi quay phim.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/8/2023: Đạo diễn của Trường Tương Tư khen diễn xuất của Dương Tử là thiên phú, Đàn Kiện Thứ và Dương Tử có quan hệ tốt nhất khi quay phim? - Ảnh 1

6. Gần đây Dương Dương rất nổi tiếng trên Douyin và Trạm Chữ, tất cả đều đang sáng tác những phiên ngoại cho anh ấy. Tuy nhiên đoàn đội Dương Dương đang chuẩn bị kiện những tài khoản này.

7. Ngành công nghiệp coi trọng Đặng Vi nhiều hơn Trương Vãn Ý, nguyên nhân rất đơn giản, năng lực nghiệp vụ nhìn không ra chênh lệch quá lớn, giá trị nhan sắc chính là vũ khí quan trọng nhất.

8. Thành Nghị đã ngoài 30 nhưng đoàn đội vẫn muốn anh ấy xây dựng hình ảnh thanh niên trắng, gầy, nhút nhát và hướng nội. Bình thường dựa vào các video đã chỉnh sửa có thể tạo cảm giác đó, nhưng lên phim thì có thể thấy anh ấy đã có dấu hiệu tuổi tác. Một bộ phận fan thấy sự khác biệt quá lớn còn thắc mắc tại sao lại như vậy.

9. "Nữ tướng tinh" đã từ bỏ Vương Sở Nhiên để tiếp xúc với Quan Hiểu Đồng, không có gì bất ngờ có thể ký hợp đồng

10. Đạo diễn của Trường Tương Tư khen diễn xuất của Dương Tử là thiên phú, việc lựa chọn nữ chính là điều điều mấu chốt, Dương Tử đặc biết yêu diễn xuất, ngay khi cầm kịch bản trên tay đã vô cùng nghiêm túc.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/8/2023: Đạo diễn của Trường Tương Tư khen diễn xuất của Dương Tử là thiên phú, Đàn Kiện Thứ và Dương Tử có quan hệ tốt nhất khi quay phim? - Ảnh 2

11. "Long Cốt Đốt Hương" là Bạch Kính Đình và Angelababy, nhà trai không muốn hợp tác với nhà gái, cho rằng không có bất kỳ gia tăng nào.

12. Hầu Minh Hạo và công ty Hòa Tụng sắp hết hợp đồng.

13. Trịnh Khải là một phú nhị đại nổi danh thực tính cách cũng tương đối kiêu ngạo bản thân, Miêu Miêu cùng hắn kết hợp rất thích hợp, hiện tại Trịnh Khải thành công thực hiện tăng danh tiếng, nhà gái cũng cam tâm tình nguyện

14. "Lang quân không như ý" của Ngô Tuyên Nghi là một bộ phim truyền hình chi phí nhỏ, ngân sách tuyên bố cũng không phải là đặc biệt cao, vì vậy có vẻ như không có hoa nước, nhưng trên thực tế hiệu quả phát sóng đã đạt đến tiêu chuẩn mong đợi của bộ phim.

15. Tình cảm của Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu rất ổn định.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/8/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên tái hợp trong chương trình tạp kĩ, Đàm Tùng Vận lấn sân sang làm ca sĩ?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (4/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Tử Dương Dương Đàn Kiện Thứ sao hoa ngữ sao châu á

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